Ras för svenska teknikfonden – tappade tvåsiffrigt

Det har varit stormigt på börsen i början av 2026, och det gynnar ädelmetaller och tillväxtmarknader.

Teknik- och småbolagsfonder hade däremot en tung månad i februari.

Det visar sammanställningar från analysföretaget Morningstar som Placera rapporterar om.

Tufft för teknikfond

Störst tapp bland samtliga fonder noterades för TIN Ny Teknik, som föll omkring 12,5 procent under månaden.

Fonden förvaltas av Carl Armfelt och Erik Sprinchorn och har pressats av flera negativa rapportreaktioner inom tekniksektorn.

Även en bredare osäkerhet kopplad till utvecklingen inom AI-området har bidragit till svagare sentiment för teknikbolag.

Småbolagsfonder fortsatte samtidigt sin nedåtgående trend.