TIN Ny Teknik heter fonden som investerar i tech och småbolag. Det var inget bra recept i februari månad.
Ras för svenska teknikfonden – tappade tvåsiffrigt
Det har varit stormigt på börsen i början av 2026, och det gynnar ädelmetaller och tillväxtmarknader.
Teknik- och småbolagsfonder hade däremot en tung månad i februari.
Det visar sammanställningar från analysföretaget Morningstar som Placera rapporterar om.
Tufft för teknikfond
Störst tapp bland samtliga fonder noterades för TIN Ny Teknik, som föll omkring 12,5 procent under månaden.
Fonden förvaltas av Carl Armfelt och Erik Sprinchorn och har pressats av flera negativa rapportreaktioner inom tekniksektorn.
Även en bredare osäkerhet kopplad till utvecklingen inom AI-området har bidragit till svagare sentiment för teknikbolag.
Småbolagsfonder fortsatte samtidigt sin nedåtgående trend.
Ädelmetaller går bra
Enligt Morningstars data har svenska småbolagsfonder underpresterat den breda gruppen svenska aktiefonder med 24 procentenheter det senaste året.
En bidragande orsak bedöms vara ihållande kapitalutflöden. Svenska småbolagsfonder har nettosålts sex månader i rad, med en tydlig acceleration i januari.
Bland de renodlade småbolagsfonderna var PLUS mikrobolag Sverige Index den svagaste, med en nedgång på 5,71 procent i februari.
I andra änden av avkastningslistan återfinns ädelmetallfonder. Efter en prisnedgång i slutet av januari har guld- och silverpriserna återhämtat sig, vilket gynnat fonder med exponering mot sektorn.
Känslig för förändringar
Det svenska fondbolaget AuAg Fonder finns bland vinnarna med sina fonder inriktade på guld och silver, förvaltade av Eric Strand.
Samtidigt präglas ädelmetallmarknaden av betydande svängningar, vilket gör sektorn känslig för snabba sentimentförändringar.
Även tillväxtmarknader utvecklades starkt under februari. Börser i Thailand, Sydkorea och Japan har haft en kraftfull start på året.
Det sydkoreanska indexet KOSPI är upp drygt 45 procent hittills i år. Bäst av fonderna med inriktning mot tillväxtmarknader gick Fidelity Thailand A-Dis-USD.
