Prognosen: Guldpriset bryter flera drömgränser i år

Guldpriset fortsätter att stiga och nådde på onsdagen en ny rekordnivå på över 4 800 dollar per uns.

Det är drivet av ökade geopolitiska spänningar och hot om handelskonflikter mellan USA och Europa.

Investerare söker sig i allt större utsträckning till ädelmetallen som en säker tillflyktsort i en osäker global miljö – och än är det inte över, spår experter.

Andra investeringar mindre intressanta

Efter ett rekordartat 2025 har guld tagit med sig momentum in i det nya året, och analytiker vid London Bullion Market ser nu potential för priset att bryta 5 000 dollar per uns, skriver Dagens PS med hänvisning till CNBC.

Centralbankers omfattande inköp och fortsatt påfyllning av reserver har förstärkt trycket på marknaden.

Samtidigt har lägre amerikanska realräntor och mjukare penningpolitik från Federal Reserve gör andra investeringar mindre attraktiva i jämförelse.