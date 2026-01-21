21 jan. 2026

Prognosen: Guldpriset bryter flera drömgränser i år

guld
Priset på guld har bara fortsatt uppåt, och mycket talar för att den trenden inte avtar. (Foto: Lee Jin-man/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Just nu tar guldet sikte på 5 000 dollar per uns. Men om en tung expert får rätt kan priset stiga betydligt mer än så.

Guldpriset fortsätter att stiga och nådde på onsdagen en ny rekordnivå på över 4 800 dollar per uns.

Det är drivet av ökade geopolitiska spänningar och hot om handelskonflikter mellan USA och Europa.

Investerare söker sig i allt större utsträckning till ädelmetallen som en säker tillflyktsort i en osäker global miljö – och än är det inte över, spår experter.

Andra investeringar mindre intressanta

Efter ett rekordartat 2025 har guld tagit med sig momentum in i det nya året, och analytiker vid London Bullion Market ser nu potential för priset att bryta 5 000 dollar per uns, skriver Dagens PS med hänvisning till CNBC.

Centralbankers omfattande inköp och fortsatt påfyllning av reserver har förstärkt trycket på marknaden.

Samtidigt har lägre amerikanska realräntor och mjukare penningpolitik från Federal Reserve gör andra investeringar mindre attraktiva i jämförelse.

Optimistiska prognoser

Diversifiering bort från dollarn bidrar ytterligare till att stödja efterfrågan på guld.

Prognoserna har blivit allt mer optimistiska, och vissa råvarustrategier pekar på möjligheten att priset kan nå betydligt högre nivåer under året.

Julia Du, senior råvarustrateg på ICBC Standard Bank, bedömer att guldet skulle kunna stiga till så mycket som 7 150 dollar per uns om nuvarande trender håller i sig.

Befäster positionen

Guldförsäljningen har varit omfattande under den senaste tiden, där både privata investerare och institutioner har fyllt på sina lager.

Kombinationen av geopolitiska spänningar, ekonomisk osäkerhet och penningpolitiska stimulansåtgärder gör att guld återigen befäster sin position som en central tillflyktsort på de globala marknaderna.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

