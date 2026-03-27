Populära spelkonsolen blir mycket dyrare – nästa vecka

Ökade kostnader i den globala ekonomin har det talats om länge. Nu märks det svart på vitt i en populär spelkonsol.

Sony höjer nämligen priserna på sin Playstation 5 med upp till 150 dollar.

Prisjusteringen träder i kraft den 2 april och gäller flera av bolagets modeller.

Flera marknader påverkas

I USA stiger priset på standardversionen med skivläsare till cirka 650 dollar, medan den digitala modellen når runt 600 dollar.

Den kraftfullare Playstation 5 Pro får den största höjningen och landar på omkring 900 dollar. Även marknader som Japan, Storbritannien och Europa påverkas av höjningarna.

Bakom beslutet ligger framför allt kraftigt stigande priser på minneskomponenter, som är centrala i konsolens hårdvara.

Efterfrågan på dessa har ökat snabbt i takt med expansionen av AI-datacenter, samtidigt som utbudet är begränsat, skriver CNBC.

Kan ske på fler håll

Analytiker bedömer att prisökningarna varit svåra att undvika, särskilt när tidigare kostnadsskydd för komponenter löper ut.

Samtidigt kan fler aktörer i spelbranschen påverkas. Konkurrenter som Microsoft och Nintendo kan på sikt tvingas överväga liknande åtgärder.

Sony väntas samtidigt öka fokus på intäkter från spel, tjänster och befintliga användare för att hantera kostnadstrycket.