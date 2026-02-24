Populär sverigefond laggar: "Anmärkningsvärt att en fond avviker så mycket"

”Det är anmärkningsvärt att en indexfond avviker så mycket”, säger Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton.

Access Sverige är en av landets största Sverigefonder. Här finns drygt 50 miljarder kronor av småspararnas pengar. Enligt Swedbank ska fonden ligga nära OMX Stockholm Benchmark Cap Gross. Men utvecklingen visar något helt annat.

Spararna har förlorat miljarder

Sedan 2016 har fonden stigit 144 procent. Index har ökat 170 procent. Efter avgiften på 0,33 procent per år motsvarar det en underprestation på 22 procentenheter, rapporterar Svenska Dagbladet.

En sparare som satte in 100 000 kronor i början av 2016 har gått miste om 22 000 kronor i avkastning.

Tappet har dessutom accelererat. Under perioden 2020–2025 handlar det om cirka tre miljarder kronor i utebliven avkastning jämfört med index.

Access Sverige är också sämst i klassen bland svenska index- och indexnära fonder. SEB, Nordea och Avanza har alla levererat betydligt bättre resultat.

