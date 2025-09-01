En pensionsreform i Nederländerna kan få stora konsekvenser för hela den europeiska obligationsmarknaden.
Pensionsbomb i Europa kan skaka marknaden
I Nederländerna har man länge planerat för en omfattande pensionsreform för pensionssystemet som är det största i Europa
Nederländerna står endast för 7 procent av euroområdet ekonomis men pensionssystemet står för mer än hälften av alla pensionsbesparingar i euroområdet.
Dess innehav av europeiska obligationer uppgår till nästan 300 miljarder euro.
Vill investera i Nederländernas pensioner
Mellan 2025 och 2028 ska pensionsbranschen på 1,5 biljoner euro gå från ett system där slutliga utbetalningar till pensionärer garanteras till ett avgiftsbestämt ramverk, där arbetsgivarna endast är bundna till det belopp de sätter in.
Det innebär att systemet kommer att hålla mycket mindre långfristig statsskuld och frigöra mer medel för att investera i tillgångar med högra avkastning som aktier och krediter.
Det kommer senare i år innebära att man säljer av långfristiga obligationer till ett värde om cirka 125 miljarder euro, skriver Financial Times.
Svårt förutse konsekvenserna
Det stora skiftet har varit känt länge men ingen har riktigt kunnat förutspå vad konsekvenserna kommer att bli. Förra veckan varnade den nederländska centralbanken för att reformen kan komma att leda till finansiell instabilitet.
”Det finns så många okända faktorer och rörliga delar. Alla vet att evenemanget är där, men ingen vet vad det slutliga resultatet kommer att bli. Alla gör bara sitt bästa för att positionera sig för det”, säger Ales Koutny, chef för internationella priser på Vanguard till Bloomberg.
Detta sker samtidigt som det just nu pågår en politisk kris i Nederländerna där nyval utlysts i september sedan regeringen kollapsade i somras.
Vem ska köpa?
En handfull av de nederländska pensionsfonderna har redan bytt, men majoriteten väntas byta efter 1 januari. Några kommer senare att säljas av stötvis var sjätte månad.
Under januari brukar dock likviditeten vara låg bland köpare och en del traditionella köpare av europeiska skulder som japanska investerare har börjat dra sig ur.
”Det kommer att bli en övergång från 50-, 40- och 30-åriga obligationer. Men nu är frågan, vem blir köparna?” säger Michiel Tukker, europeisk räntestrateg på den nederländska banken ING till FT.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
