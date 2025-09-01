Pensionsbomb i Europa kan skaka marknaden

I Nederländerna har man länge planerat för en omfattande pensionsreform för pensionssystemet som är det största i Europa

Nederländerna står endast för 7 procent av euroområdet ekonomis men pensionssystemet står för mer än hälften av alla pensionsbesparingar i euroområdet.

Dess innehav av europeiska obligationer uppgår till nästan 300 miljarder euro.

Vill investera i Nederländernas pensioner

Mellan 2025 och 2028 ska pensionsbranschen på 1,5 biljoner euro gå från ett system där slutliga utbetalningar till pensionärer garanteras till ett avgiftsbestämt ramverk, där arbetsgivarna endast är bundna till det belopp de sätter in.

Det innebär att systemet kommer att hålla mycket mindre långfristig statsskuld och frigöra mer medel för att investera i tillgångar med högra avkastning som aktier och krediter.

Det kommer senare i år innebära att man säljer av långfristiga obligationer till ett värde om cirka 125 miljarder euro, skriver Financial Times.