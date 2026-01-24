Paracetamol: Från vardagsmedicin till geopolitik

Granules står för omkring 30 procent av den globala produktionen av paracetamol.

Det gör utvecklingen relevant även för Sverige, där läkemedelsförsörjningen bygger på importerade API:er – den aktiva substans som ger ett läkemedel dess medicinska effekt.

Resten av tabletten består av hjälpämnen, men API:et utgör den kemiska kärnan.

Två länder styr läkemedelskedjan

Indien och Kina dominerar världens API-produktion, vilket för att förändringar hos stora tillverkare snabbt slår igenom i Europa och Sverige.

När europeiska och svenska aktörer har lagt ner sin egen produktion har indiska tillverkare tagit en allt större roll i kedjan.

Men västerländska upphandlingar pressar priserna så hårt att indiska API‑producenter konkurrerar med minimala marginaler. Det gör kedjan skör, rapporterar Reuters.

Sårbarheten syns när Paracetamol restnotera

Granules starka kvartal speglar därför hur produktionen av paracetamol-API har förskjutits från väst till Indien, samtidigt som prispressen på de västerländska marknaderna gör leveranskedjan allt mer sårbar.

Resultatet är en global läkemedelsförsörjning där få tillverkare bär ett växande ansvar. Sårbarheten syns redan i ökande restnoteringar av Paracetamol på svenska apotek, med konsekvenser för både patienter och upphandlare.