EU försöker satsa mer på förnybar energi. Men det kan få effekter som går rakt emot Europas officiella strategi.
Oron växer – EU-pengar kan gå till kinesiska företag
EU:s nya satsning på gröna obligationer riskerar att indirekt gynna kinesiska teknikbolag.
Detta sker samtidigt som att Bryssel försöker minska sitt beroende av Kina inom strategiska sektorer.
Det är varningssignaler som flera källor inom unionen nu skickar ut.
Oro för inköpen
Initiativet, som går under namnet Global Green Bond Initiative, väntas mobilisera mellan 15 och 20 miljarder euro till klimat- och hållbarhetsprojekt i utvecklingsländer och andra partnerländer.
Finansieringen ska bland annat kunna användas till solparker i Algeriet, vattenreningsprojekt i Indien och kollektivtrafiksatsningar i Dominikanska republiken.
Men enligt flera EU-tjänstemän finns en växande oro för att en stor del av pengarna i praktiken kommer att användas för att köpa kinesisk grön teknik, skriver Euronews.
Kina dominerar i dag flera delar av marknaden för förnybar energi, inte minst inom solpaneler och kraftinvertrar.
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Försöker minska beroendet
Frågan har blivit särskilt känslig sedan EU på senare år skärpt sin linje mot kinesiska leverantörer inom kritisk infrastruktur.
Bryssel har successivt utvecklat en politik för ekonomisk säkerhet med syfte att minska beroendet av kinesiska leveranskedjor inom strategiska områden.
Trots detta innehåller det nya obligationsprogrammet inga krav på att mottagarländer ska undvika kinesiska leverantörer.
Det finns heller inga ekonomiska incitament för att välja alternativ från Europa eller andra länder.
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Invertrar särskilt känsliga
Särskild uppmärksamhet riktas mot kinesiskt tillverkade kraftinvertrar, en central komponent i solenergianläggningar.
EU-kommissionen har tidigare varnat för att sådana system kan innebära cybersäkerhetsrisker eftersom de i teorin kan användas för att påverka eller störa elnät på distans.
Kommissionen har därför tagit fram riktlinjer som innebär att EU-finansierade energiprojekt gradvis ska fasa ut högriskinvertrar.
Dessa regler gäller dock först från april 2027 och omfattar inte det aktuella obligationsprogrammet.
Ingen lösning i sikte
Konflikten blottlägger en växande motsättning inom EU:s investeringspolitik.
Medan kommissionen vill väga in geopolitiska och säkerhetsrelaterade risker i större utsträckning fokuserar investeringsbanker och fondförvaltare främst på projektens ekonomiska lönsamhet.
Diskussioner pågår nu mellan kommissionen, Europeiska investeringsbanken och andra berörda aktörer om hur säkerhetskraven ska tillämpas framöver. Någon slutlig lösning tycks dock ännu inte vara i sikte.
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