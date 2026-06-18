Oron växer – EU-pengar kan gå till kinesiska företag

EU:s nya satsning på gröna obligationer riskerar att indirekt gynna kinesiska teknikbolag.

Detta sker samtidigt som att Bryssel försöker minska sitt beroende av Kina inom strategiska sektorer.

Det är varningssignaler som flera källor inom unionen nu skickar ut.

Oro för inköpen

Initiativet, som går under namnet Global Green Bond Initiative, väntas mobilisera mellan 15 och 20 miljarder euro till klimat- och hållbarhetsprojekt i utvecklingsländer och andra partnerländer.

Finansieringen ska bland annat kunna användas till solparker i Algeriet, vattenreningsprojekt i Indien och kollektivtrafiksatsningar i Dominikanska republiken.

Men enligt flera EU-tjänstemän finns en växande oro för att en stor del av pengarna i praktiken kommer att användas för att köpa kinesisk grön teknik, skriver Euronews.

Kina dominerar i dag flera delar av marknaden för förnybar energi, inte minst inom solpaneler och kraftinvertrar.

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