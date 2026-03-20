Nya 3:12-reglerna fortsatt krångliga – så bör du tänka

Från och med 2026 kan företagare inte längre välja mellan förenklingsregeln och huvudregeln.

Missa inte: Varning: Regeringens nya 3:12-regler kan bli en fälla. Dagens PS

I stället får varje aktiebolag ett fast grundbelopp på fyra inkomstbasbelopp. Motsvarande 322 400 kronor för 2026, upp från tidigare 2,75 inkomstbasbelopp.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) beskriver förändringen som ett sätt att stödja tillväxt. ”Små och växande företag är motorn i svensk ekonomi”, har hon tidigare uttalat sig.

Åtta av tio fåmansbolag uppges också vara vinnare på förslaget.

En källa till förvirring

Men för många företagare är 3:12-reglerna fortfarande en källa till förvirring, och regeländringarna gör det ännu svårare att överblicka konsekvenserna.

"Många upplever att skatteplanering kräver specialistkunskap. Vi vill ändra på det", säger Anders Nilsson, skatteexpert på bokföringstjänsten Wint.

Läs även: Nya 3:12 – låg skatt på småföretag kan bli en fälla för din pension. E55

Företaget har tagit fram en kostnadsfri 3:12-kalkylator som visar hur mycket utdelning man kan ta ut 2027, hur gränsbeloppet förändras och hur skatten påverkas.

Nilsson uppmanar också företagare att agera i tid. Det kan handla om att skaffa ett holdingbolag eller lägga ner ett vilande bolag innan årsskiftet, för många rör det sig om stora belopp.