De nya 3:12-reglerna som träder i kraft 2026 innebär ett höjt grundbelopp för utdelning. Men flera kritiserade delar finns kvar i förslaget.
Nya 3:12-reglerna fortsatt krångliga – så bör du tänka
Från och med 2026 kan företagare inte längre välja mellan förenklingsregeln och huvudregeln.
I stället får varje aktiebolag ett fast grundbelopp på fyra inkomstbasbelopp. Motsvarande 322 400 kronor för 2026, upp från tidigare 2,75 inkomstbasbelopp.
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) beskriver förändringen som ett sätt att stödja tillväxt. ”Små och växande företag är motorn i svensk ekonomi”, har hon tidigare uttalat sig.
Åtta av tio fåmansbolag uppges också vara vinnare på förslaget.
En källa till förvirring
Men för många företagare är 3:12-reglerna fortfarande en källa till förvirring, och regeländringarna gör det ännu svårare att överblicka konsekvenserna.
”Många upplever att skatteplanering kräver specialistkunskap. Vi vill ändra på det”, säger Anders Nilsson, skatteexpert på bokföringstjänsten Wint, i en sponsrad artikel i Dagens industri.
Nilsson uppmanar också företagare att agera i tid. Det kan handla om att skaffa ett holdingbolag eller lägga ner ett vilande bolag innan årsskiftet, för många rör det sig om stora belopp.
Kritik mot de nya reglerna
Alla har inte varit så nöjda med de nya reglerna.
Kravet på att äga minst fyra procent av bolaget för att tillgodoräkna sig löneunderlaget slopas, vilket innebär att partners på stora konsultbyråer kan dra störst nytta av förändringarna.
En partner som äger bara två procent av bolaget kan få tillgodoräkna sig ett löneunderlag på 4,4 miljoner kronor beskattat med bara 20 procent.
Skattejuristen Anders Täreby har ifrågasatt balansen och menar att det är problematiskt att konsultbyråernas delägare kan ta emot stora utdelningar till låg skatt, enligt Dagens industri.
Fredrik Carlgren på Svenskt Näringsliv har pekat på att den utlovade skattesänkningen om en miljard kronor krymper till bara 20 miljoner kronor i varaktig skattelättnad.
Samtidigt har skatterådgivaren Annika Svanfeldt på PwC varnat för att takbeloppen i värsta fall kan leda till dubbel beskattning, skriver Breakit.