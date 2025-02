Ny ledare ger hopp åt Tysklands investerare

Börs & finans

Magnificent 7 tappar mark: "Förlorat sitt ledarskap"

De sju stora techbolagen har drivit börsuppgången under de senaste två åren. Nu ser trenden ut att brytas. The Magnificent Seven. Så kallas sju av världens största techbolag som är noterade på amerikanska börsen: Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Nvidia, Alphabet (som äger Google) och Meta (som äger Facebook). Under 2023 och 2024 var det till stor …