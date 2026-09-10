Nu tror marknaden på räntehöjning i USA – och det kan komma fler

Sannolikheten för att den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjer räntan redan nästa vecka har stigit kraftigt.

Marknaden bedömer nu sannolikheten till omkring 70 procent.

Det kommer efter nya tecken på ihållande inflation och ett oljepris som åter passerat 100 dollar per fat.

Passerade 100 dollar per fat

Förväntningarna har ökat efter att producentprisindex, PPI, visade att grossistpriserna steg 0,4 procent i augusti, skriver CNBC.

Utfallet låg i linje med prognoserna, men samtidigt reviderades julis uppgång till 0,1 procent. På årsbasis steg PPI därmed till 5,4 procent, något över analytikernas förväntningar.

Samtidigt har den eskalerande konflikten med Iran pressat upp oljepriserna. Amerikansk råolja steg omkring 4 procent på torsdagen och passerade därmed 100 dollar per fat.

Högre priser på råolja och raffinerade oljeprodukter riskerar att ytterligare öka inflationstrycket.

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