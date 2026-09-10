Allt fler tecken pekar på att Kevin Warsh och Federal Reserve tvingas höja räntan nästa vecka. Frågan är om det räcker.
Nu tror marknaden på räntehöjning i USA – och det kan komma fler
Sannolikheten för att den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjer räntan redan nästa vecka har stigit kraftigt.
Marknaden bedömer nu sannolikheten till omkring 70 procent.
Det kommer efter nya tecken på ihållande inflation och ett oljepris som åter passerat 100 dollar per fat.
Passerade 100 dollar per fat
Förväntningarna har ökat efter att producentprisindex, PPI, visade att grossistpriserna steg 0,4 procent i augusti, skriver CNBC.
Utfallet låg i linje med prognoserna, men samtidigt reviderades julis uppgång till 0,1 procent. På årsbasis steg PPI därmed till 5,4 procent, något över analytikernas förväntningar.
Samtidigt har den eskalerande konflikten med Iran pressat upp oljepriserna. Amerikansk råolja steg omkring 4 procent på torsdagen och passerade därmed 100 dollar per fat.
Högre priser på råolja och raffinerade oljeprodukter riskerar att ytterligare öka inflationstrycket.
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Tror på ny räntehöjning
Marknaden har dessutom börjat prisa in en andra räntehöjning före årets slut. Sannolikheten för en höjning vid mötet i december ligger nu nära 60 procent.
Utvecklingen innebär att investerare räknar med en betydligt stramare penningpolitik än tidigare. Samtidigt återstår en viktig inflationsrapport innan nästa veckas räntemöte.
På fredagen publicerar USA:s statistikmyndighet konsumentprisindex, CPI.
Analytiker räknar med att den totala inflationen uppgick till 3,4 procent i augusti jämfört med ett år tidigare. Kärninflationen, där livsmedel och energi räknas bort, väntas ligga på 2,4 procent.
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Räknar med tre kommande höjningar
Federal Reserve använder dock framför allt prisindexet PCE som måttstock för inflationen. I juli uppgick den underliggande PCE-inflationen till 3,3 procent och den totala inflationen till 3,7 procent.
Bank of Americas ekonomer bedömer, efter den nya PPI-statistiken, att kärn-PCE kan ha ökat med omkring 0,26 procent på månadsbasis i augusti.
En sådan utveckling skulle kunna stärka argumenten för en räntehöjning nästa vecka.
Bank of America hör samtidigt till de mest hökaktiga bedömarna på Wall Street och räknar med tre kommande höjningar.
Även om marknadens prognoser fortfarande skiljer sig från den bredare bilden pekar de senaste inflationssignalerna mot en hårdare linje från Fed.
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