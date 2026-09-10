Dyr olja visar importberoendet i Europa – flera värstingar i klassen

Oljepriset har stigit kraftigt efter nya attacker mot sjöfarten kring Hormuzsundet.

Brentoljan har passerat 100 dollar per fat, vilket ökar risken för högre kostnader för bensin, diesel och flygbränsle.

Men hur stora är skillnaderna mellan Europas länder?

Hög grad av beroende

EU är starkt beroende av importerad olja. Under 2024 importerade unionen 471,3 miljoner ton råolja, medan den inhemska produktionen bara uppgick till 15,5 miljoner ton, skriver Euronews.

Det innebär en importberoendegrad på 96,6 procent.

USA, Kazakstan och Norge var de största leverantörerna och stod vardera för mellan 12 och 15 procent av EU oljeimport.

Därefter kom Libyen med drygt 9 procent och Saudiarabien med 6,8 procent. Nigeria och Irak stod för 5,8 procent vardera.

ANNONS

Sett till volym var Nederländerna den största importören av olja och oljeprodukter under 2024. Landet importerade 138,3 miljoner ton, följt av Tyskland på 117,8 miljoner ton.

Läs mer: Krisen: Ryssland begär bensin från Kazakstan. Dagens PS