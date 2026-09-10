Flera europeiska länder har ett rejält beroende av utländsk olja. Men Sverige klarar sig relativt fint, enligt statistiken.
Dyr olja visar importberoendet i Europa – flera värstingar i klassen
Oljepriset har stigit kraftigt efter nya attacker mot sjöfarten kring Hormuzsundet.
Brentoljan har passerat 100 dollar per fat, vilket ökar risken för högre kostnader för bensin, diesel och flygbränsle.
Men hur stora är skillnaderna mellan Europas länder?
Hög grad av beroende
EU är starkt beroende av importerad olja. Under 2024 importerade unionen 471,3 miljoner ton råolja, medan den inhemska produktionen bara uppgick till 15,5 miljoner ton, skriver Euronews.
Det innebär en importberoendegrad på 96,6 procent.
USA, Kazakstan och Norge var de största leverantörerna och stod vardera för mellan 12 och 15 procent av EU oljeimport.
Därefter kom Libyen med drygt 9 procent och Saudiarabien med 6,8 procent. Nigeria och Irak stod för 5,8 procent vardera.
Sett till volym var Nederländerna den största importören av olja och oljeprodukter under 2024. Landet importerade 138,3 miljoner ton, följt av Tyskland på 117,8 miljoner ton.
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Transporterar vidare en stor del
Därefter kom Spanien med 85,8 miljoner ton, Frankrike med 82,4 miljoner, Italien med 73,3 miljoner och Belgien med 56,7 miljoner ton.
Siffrorna behöver dock tolkas med viss försiktighet. Nederländerna är ett av Europas viktigaste energihubbar och en stor del av oljan som anländer till Rotterdam transporteras vidare eller raffineras för andra marknader.
Av de 138,3 miljoner ton som importerades exporterades 101,1 miljoner ton igen.
Tyskland är därför en betydligt större slutkonsument. Landet stod för 20,1 procent av EU slutliga konsumtion av olja och oljeprodukter 2024.
Frankrike stod för 15,3 procent, medan Italien och Spanien stod för 11,1 procent vardera. Tillsammans stod de fyra länderna för nästan 58 procent av unionens konsumtion.
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Sverige står sig bra
Den största importvolymen innebär inte nödvändigtvis den största ekonomiska sårbarheten. Mätt som nettoimportens betydelse för BNP var Malta mest utsatt 2025.
Landets energiunderskott motsvarade 5,4 procent av BNP.
Därefter följde Bulgarien på 3,5 procent, Kroatien på 3,4 procent och Ungern på 2,9 procent.
Italiens underskott motsvarade 1,9 procent av BNP, medan Spanien och Polen låg på 1,7 procent. Tyskland och Frankrike låg båda på 1,5 procent.
Danmark hade det minsta underskottet, bland annat tack vare egen olje- och gasproduktion. Men även Sverige låg bra till, med enbart 0,5 procent av BNP.
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