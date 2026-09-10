Datacenter exploderar i landet – investeringar för 18 procent av BNP

Malaysia upplever en kraftig expansion av datacenter när globala teknikföretag bygger ut sin infrastruktur för artificiell intelligens och molntjänster.

Särskilt delstaten Johor i södra delen av landet har utvecklats till ett av världens snabbast växande nav för datacenter.

Företag lockas bland annat av relativt billig mark, stabil energiförsörjning och en investeringsvänlig politik, skriver The Economist.

Bidrar till den ekonomiska tillväxten

För fem år sedan hade Johor en datacenterkapacitet på omkring 10 megawatt. I dag är kapaciteten 110 gånger större.

Expansionen omfattar hela Malaysia. Landets totala datacenterkapacitet kan uppgå till omkring 7,7 gigawatt 2030.

Enligt HSBC motsvarar investeringarna i datacenter omkring 18 procent av Malaysias BNP, vilket är den högsta andelen i världen.

Boomen bidrar samtidigt till den ekonomiska tillväxten. Malaysias ekonomi växte med 6 procent under årets andra kvartal, efter en tillväxt på 5,4 procent under det första kvartalet.

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Tillverkningsindustrin och byggsektorn, som båda gynnas av datacenterutbyggnaden, stod för en stor del av utvecklingen.

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