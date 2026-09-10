Det pågår en rejäl boom av datacenter i Malaysia just nu. Även om vissa har protesterat tycks det ekonomiska uppsvinget väga över.
Datacenter exploderar i landet – investeringar för 18 procent av BNP
Malaysia upplever en kraftig expansion av datacenter när globala teknikföretag bygger ut sin infrastruktur för artificiell intelligens och molntjänster.
Särskilt delstaten Johor i södra delen av landet har utvecklats till ett av världens snabbast växande nav för datacenter.
Företag lockas bland annat av relativt billig mark, stabil energiförsörjning och en investeringsvänlig politik, skriver The Economist.
Bidrar till den ekonomiska tillväxten
För fem år sedan hade Johor en datacenterkapacitet på omkring 10 megawatt. I dag är kapaciteten 110 gånger större.
Expansionen omfattar hela Malaysia. Landets totala datacenterkapacitet kan uppgå till omkring 7,7 gigawatt 2030.
Enligt HSBC motsvarar investeringarna i datacenter omkring 18 procent av Malaysias BNP, vilket är den högsta andelen i världen.
Boomen bidrar samtidigt till den ekonomiska tillväxten. Malaysias ekonomi växte med 6 procent under årets andra kvartal, efter en tillväxt på 5,4 procent under det första kvartalet.
Tillverkningsindustrin och byggsektorn, som båda gynnas av datacenterutbyggnaden, stod för en stor del av utvecklingen.
Läs mer: Storbråk kring datacenter: Hundratals miljoner på spel. Dagens PS
Vill ha landet i framkant
Även exporten har ökat kraftigt. Malaysia har länge haft en roll inom montering av enklare halvledare, vilket nu ger landet en position i den växande leveranskedjan för AI.
Handelsspänningarna mellan USA och Kina har dessutom gynnat Malaysia när företag flyttar produktion från Kina enligt så kallade Kina-plus-ett-strategier.
Nästa steg är att försöka ta sig högre upp i AI-värdekedjan. Trots den stora mängden servrar utförs fortfarande relativt lite avancerat arbete i landet, exempelvis chipdesign och träning av AI-modeller.
Regeringen vill därför göra Malaysia till en ledande AI-nation och siktar på en plats bland världens tio främsta länder inom AI-utveckling till 2030.
Läs mer: Googles datacenter i Sundsvall tar elen och du kan få betala. Dagens PS
Har funnits vissa protester
Samtidigt ökar kraven på nya datacenter. Malaysia vill framför allt locka investeringar som skapar kvalificerade jobb, stärker forskning och utvecklar lokala leverantörer.
Utbyggnaden skapar dock också problem. Datacentren använder redan omkring 7 procent av landets tillgängliga elproduktionskapacitet.
Till 2035 kan andelen närma sig 31 procent. I Johor har invånare dessutom protesterat mot byggdamm och ökad press på lokala vattenresurser.
Hittills har motståndet ändå varit begränsat. Den starka ekonomiska utvecklingen tycks väga tyngre, och datacenterboomen fortsätter.
Läs mer: Efter räntehöjningen – ECB flaggar för ännu stramare policy. Dagens PS