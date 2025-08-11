Den statliga oljefonden i Norge säljer sina tillgångar i elva israeliska företag, rapporterar norska medier. Finansminister Jens Stoltenberg säger att fler försäljningar kan komma.
Nu säljer norska oljefonden av sina israeliska tillgångar
Mest läst i kategorin
Spararna skippar Sverigefonder – satsar på Europa i stället
Sparandet i fonder ökade under juli. Trenden är att Sverigefonder och Nordamerikafonder säljs, och Europafonder och Globalfonder köps, visar statistik från Fondbolagens förening. Under juli månad satte svenska fondsparare in 25,5 miljarder kronor netto i fonder enligt den nya statistiken som Fondbolagens förening skickat ut i ett pressmeddelande. Aktiefoander hade ett nettoinflöde på 21,4 miljarder …
Småsurt på börsen – men två storbanker satte nya rekord
Sandvik, Nibe och Saab faller på en småsur börs. Mot strömmen går läkemedelsjätten AstraZeneca och storbankerna, där två av dem satte nya kursrekord på måndagen. Stockholmsbörsens breda index OMXSPI och storbolagsindex OMXS30 handlas båda ned 0,3 procent vid 13-tiden på måndagen. I topp bland storbolagen finns läkemedelsjätten AstraZeneca (börskurs AstraZeneca), som stiger 1,9 procent. Hygienbolaget …
Från greenwashing till miljarder: Så hittar investerare nästa klimattrend
EU och globala aktörer skärper nu kraven på hur kapitalförvaltare och företag redovisar sina hållbarhetsinsatser för att motverka greenwashing. Bakgrunden är en växande insikt om att greenwashing, bristande riskhantering och passivitet inför klimathot kan kosta både investerare och samhälle miljardbelopp. Samtidigt öppnar ny klimatanpassning för investeringar på upp till 9 000 miljarder dollar till 2050. …
Vindkraftsjätten rasar 25 procent på börsen – behöver pengar
Den danska vindkraftsjätten Örsted störtdyker på Köpenhamnsbörsen efter beskedet om en nyemission på 60 miljarder danska kronor. Den danska energijätten Örsted faller 25 procent på Köpenhamnsbörsen på måndagen, efter nyheter om att bolaget vill ta in 60 miljarder danska kronor (motsvarande 90 miljarder svenska kronor) i en nyemission. Det aviserades i ett pressmeddelande i samband …
Stockholmsbörsen svagt uppåt i öppningen
Stockholmsbörsen inleder handelsveckan med en svag uppgång. Efter några minuters handel är breda OMXS-index upp 0,2 procent. Stockholmsbörsen fortsätter, likt övriga börser i världen, att hålla humöret uppe trots otaliga tullutspel från USA och pågående krig. Läkemedelsbolaget Astra Zeneca tar täten på storbolagslistan OMXS30 och är upp 1,5 procent. Även storbankerna går uppåt på morgonen: …
”Vi vidtar dessa åtgärder i en mycket speciell konfliktsituation. Situationen i Gazaremsan är en allvarlig humanitär kris. Vi är investerade i företag som verkar i ett land som är i krig, och förhållandena på Västbanken och i Gaza har försämrats på senare tid”, säger oljefondens vd Nicolai Tangen i ett uttalande enligt nyhetsbyrån NTB.
Beslutet kommer efter ett möte mellan Nicolai Tangen och Ida Wolden Bache, chefen för Norges Bank – landets centralbank.
Läs mer:
Fyra krig samtidigt – Oljefonden styr om Realtid
Oljefonden nobbar – potentiellt folkrättsbrott. Dagens PS
De norska investeringarna har allt mer hamnat under lupp i takt med att den israeliska krigföringen i Gazaremsan fortskridit och det humanitära läget i området har försämrats
”Viktigt beslut”
Medier har avslöjat att oljefonden bland annat köpt aktier i det israeliska stridsflygplansbolaget Bet Shemesh Engines.
I förra veckan krävde Stoltenberg – tidigare bland annat generalsekreterare i Nato – att investeringar i Israel ska ses över, och nu säger sig ministern vara nöjd.
Detta är ett viktigt beslut. Jag är glad att banken har följt uppmaningen och agerat snabbt, säger han.
Oljefonden är en av världens största pensionsförvaltare och ägare av börsnoterade företag.
För närvarande förvaltar den tillgångar på motsvarande cirka 18 800 miljarder svenska kronor.
Senaste nytt
Kan bli fler
Stoltenberg klargör att fonden inte bör ha ägande i företag som bidrar till krigföring.
De etiska riktlinjerna för fonden anger att den inte bör investera i företag som bidrar till staters brott mot internationell rätt. Därför bör pensionsfonden inte ha ägarandelar i företag som bidrar till Israels krigföring i Gaza, säger han.
På frågan om detta kan få följder framöver även för ägandet i amerikanska företag svarar Stoltenberg:
Vi måste förvänta oss att det kan bli ytterligare uttag, både från israeliska företag och från icke-israeliska.