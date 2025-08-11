Realtid
Realtid.se
Börs & finans

Nu säljer norska oljefonden av sina israeliska tillgångar

Jens Stoltenberg, Norges finansminister. (Foto: Thomas Andersen/NTB/TT)
TT
TT
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

Den statliga oljefonden i Norge säljer sina tillgångar i elva israeliska företag, rapporterar norska medier. Finansminister Jens Stoltenberg säger att fler försäljningar kan komma.

”Vi vidtar dessa åtgärder i en mycket speciell konfliktsituation. Situationen i Gazaremsan är en allvarlig humanitär kris. Vi är investerade i företag som verkar i ett land som är i krig, och förhållandena på Västbanken och i Gaza har försämrats på senare tid”, säger oljefondens vd Nicolai Tangen i ett uttalande enligt nyhetsbyrån NTB.

Beslutet kommer efter ett möte mellan Nicolai Tangen och Ida Wolden Bache, chefen för Norges Bank – landets centralbank.

De norska investeringarna har allt mer hamnat under lupp i takt med att den israeliska krigföringen i Gazaremsan fortskridit och det humanitära läget i området har försämrats

”Viktigt beslut”

Medier har avslöjat att oljefonden bland annat köpt aktier i det israeliska stridsflygplansbolaget Bet Shemesh Engines.

I förra veckan krävde Stoltenberg – tidigare bland annat generalsekreterare i Nato – att investeringar i Israel ska ses över, och nu säger sig ministern vara nöjd.

Detta är ett viktigt beslut. Jag är glad att banken har följt uppmaningen och agerat snabbt, säger han.

Oljefonden är en av världens största pensionsförvaltare och ägare av börsnoterade företag.

För närvarande förvaltar den tillgångar på motsvarande cirka 18 800 miljarder svenska kronor.

Kan bli fler

Stoltenberg klargör att fonden inte bör ha ägande i företag som bidrar till krigföring.

De etiska riktlinjerna för fonden anger att den inte bör investera i företag som bidrar till staters brott mot internationell rätt. Därför bör pensionsfonden inte ha ägarandelar i företag som bidrar till Israels krigföring i Gaza, säger han.

På frågan om detta kan få följder framöver även för ägandet i amerikanska företag svarar Stoltenberg:

Vi måste förvänta oss att det kan bli ytterligare uttag, både från israeliska företag och från icke-israeliska.

