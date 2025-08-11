Nu säljer norska oljefonden av sina israeliska tillgångar

”Vi vidtar dessa åtgärder i en mycket speciell konfliktsituation. Situationen i Gazaremsan är en allvarlig humanitär kris. Vi är investerade i företag som verkar i ett land som är i krig, och förhållandena på Västbanken och i Gaza har försämrats på senare tid”, säger oljefondens vd Nicolai Tangen i ett uttalande enligt nyhetsbyrån NTB.

Beslutet kommer efter ett möte mellan Nicolai Tangen och Ida Wolden Bache, chefen för Norges Bank – landets centralbank.

De norska investeringarna har allt mer hamnat under lupp i takt med att den israeliska krigföringen i Gazaremsan fortskridit och det humanitära läget i området har försämrats

”Viktigt beslut”

Medier har avslöjat att oljefonden bland annat köpt aktier i det israeliska stridsflygplansbolaget Bet Shemesh Engines.

I förra veckan krävde Stoltenberg – tidigare bland annat generalsekreterare i Nato – att investeringar i Israel ska ses över, och nu säger sig ministern vara nöjd.

Detta är ett viktigt beslut. Jag är glad att banken har följt uppmaningen och agerat snabbt, säger han.

Oljefonden är en av världens största pensionsförvaltare och ägare av börsnoterade företag.

För närvarande förvaltar den tillgångar på motsvarande cirka 18 800 miljarder svenska kronor.