AIK, Anoto och Obducat – här är börsens minsta kursraketer

”De här mikrobolagen visar börsens matematik i koncentrerad form. När värderingen är låg kan relativt små förändringar i verksamheten ge stora utslag i aktiekursen”, säger Christian Ploog, börs- och finansredaktör på Realtid.

Novo Nordisk, Saab och Investor kan glömmas för ett ögonblick.

Längst ner i börsens näringskedja finns bolag där några miljoner kronor kan flytta både resultat och aktiekurs dramatiskt. Och 2026 har bjudit på några extrema exempel.

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Nanoteknikbolaget Obducat har stigit omkring 383 procent sedan årsskiftet. Den gamla börsbekantingen Anoto är upp 286 procent. Alzheimersbolaget AlzeCure har klättrat 276 procent.

Och så finns AIK Fotboll. Den börsnoterade delen av den allsvenska klubben värderades i september till bara omkring 47 miljoner kronor. Aktien handlas kring två kronor på NGM och omsättningen är vissa dagar så liten att en enskild sparare kan göra avtryck i handeln.

Samtidigt har något hänt med ekonomin

En spelare värd flera AIK

Under första halvåret gjorde AIK Fotboll ett rörelseresultat på 104,3 miljoner kronor.

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Det är mer än dubbelt så mycket som hela bolagets börsvärde.

Förklaringen heter framför allt Zadok Yohanna. AIK sålde i juni spelaren till Brighton & Hove Albion och affären gav en nettoresultateffekt på mellan 130 och 170 miljoner kronor – den största spelarförsäljningen i klubbens historia.

AIK:s transfernetto under första halvåret landade på 150,2 miljoner kronor.

Jämförelsen mellan resultat och börsvärde ser närmast absurd ut. Men den säger också något om varför fotbollsaktier är speciella.

AIK:s underliggande fotbollsverksamhet går fortfarande med förlust. Driftsresultatet första halvåret var minus 45,9 miljoner kronor. Det är alltså försäljningen av spelare som förvandlat förlusten till en stor vinst.

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Året före såg det helt annorlunda ut. Under 2025 gjorde AIK ett rörelseresultat på minus 26,5 miljoner kronor och transfernettot stannade på 19,5 miljoner.

Det är med andra ord svårt att sätta ett traditionellt p/e-tal på en verksamhet där en 19-årig fotbollsspelare plötsligt kan vara värd flera gånger mer än hela det noterade bolaget.

Som mest har AIK varit +92,8 procent i år.

”Det är det fina med börsen, att det finns något för alla. Från miljardvinster i verkstadsjättarna till en fotbollsspelare som plötsligt är värd mer än hela klubben. Man ska dock ha med sig att en kursraket inte nödvändigtvis är ett kvalitetsbolag. I småbolagen kan aktiekursen springa långt före både vinsten och verkligheten, åt båda hållen, säger Christian Ploog, börs- och finansredaktör på Realtid.