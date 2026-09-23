AIK Fotboll är värt mindre på börsen än vad klubben tjänade på en enda spelarförsäljning i somras.
Samtidigt har aktien vaknat till liv. Som mest har AIK varit +92,8 procent i år. Realtid har letat bortom börsens jättar efter årets märkligaste små kursraketer.
AIK, Anoto och Obducat – här är börsens minsta kursraketer
AIK Fotboll är värt mindre på börsen än vad klubben tjänade på en enda spelarförsäljning i somras.
”De här mikrobolagen visar börsens matematik i koncentrerad form. När värderingen är låg kan relativt små förändringar i verksamheten ge stora utslag i aktiekursen”, säger Christian Ploog, börs- och finansredaktör på Realtid.
Novo Nordisk, Saab och Investor kan glömmas för ett ögonblick.
Längst ner i börsens näringskedja finns bolag där några miljoner kronor kan flytta både resultat och aktiekurs dramatiskt. Och 2026 har bjudit på några extrema exempel.
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Nanoteknikbolaget Obducat har stigit omkring 383 procent sedan årsskiftet. Den gamla börsbekantingen Anoto är upp 286 procent. Alzheimersbolaget AlzeCure har klättrat 276 procent.
Och så finns AIK Fotboll. Den börsnoterade delen av den allsvenska klubben värderades i september till bara omkring 47 miljoner kronor. Aktien handlas kring två kronor på NGM och omsättningen är vissa dagar så liten att en enskild sparare kan göra avtryck i handeln.
Samtidigt har något hänt med ekonomin
En spelare värd flera AIK
Under första halvåret gjorde AIK Fotboll ett rörelseresultat på 104,3 miljoner kronor.
Det är mer än dubbelt så mycket som hela bolagets börsvärde.
Förklaringen heter framför allt Zadok Yohanna. AIK sålde i juni spelaren till Brighton & Hove Albion och affären gav en nettoresultateffekt på mellan 130 och 170 miljoner kronor – den största spelarförsäljningen i klubbens historia.
AIK:s transfernetto under första halvåret landade på 150,2 miljoner kronor.
Jämförelsen mellan resultat och börsvärde ser närmast absurd ut. Men den säger också något om varför fotbollsaktier är speciella.
AIK:s underliggande fotbollsverksamhet går fortfarande med förlust. Driftsresultatet första halvåret var minus 45,9 miljoner kronor. Det är alltså försäljningen av spelare som förvandlat förlusten till en stor vinst.
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Året före såg det helt annorlunda ut. Under 2025 gjorde AIK ett rörelseresultat på minus 26,5 miljoner kronor och transfernettot stannade på 19,5 miljoner.
Det är med andra ord svårt att sätta ett traditionellt p/e-tal på en verksamhet där en 19-årig fotbollsspelare plötsligt kan vara värd flera gånger mer än hela det noterade bolaget.
Som mest har AIK varit +92,8 procent i år.
”Det är det fina med börsen, att det finns något för alla. Från miljardvinster i verkstadsjättarna till en fotbollsspelare som plötsligt är värd mer än hela klubben. Man ska dock ha med sig att en kursraket inte nödvändigtvis är ett kvalitetsbolag. I småbolagen kan aktiekursen springa långt före både vinsten och verkligheten, åt båda hållen, säger Christian Ploog, börs- och finansredaktör på Realtid.
383 procent på nio månader
AIK är dock långt ifrån den största vinnaren bland börsens mindre och mer udda aktier.
Obducats B-aktie har stigit omkring 383 procent sedan årsskiftet.
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Bakom uppgången finns åtminstone delvis en rejäl förändring i verksamheten. Nanoteknikbolaget ökade intäkterna med 84 procent under andra kvartalet och tecknade ett treårigt avtal med en europeisk fotonikkund värt minst 115 miljoner kronor. Leveranserna riktas huvudsakligen mot försvarsindustrin.
Orderingången under årets första sex månader blev 137 miljoner kronor. Men uppgången illustrerar också matematiken i mikrobolag. När ett bolag är mycket litet behövs inte kapitalflöden i närheten av dem som krävs för att flytta Ericsson, Volvo eller Investor.
Anoto lever igen
Än mer bekant för luttrade svenska småsparare är Anoto.
Bolaget bakom den digitala pennan har funnits på börsen i decennier och genomlevt återkommande kapitalanskaffningar, omstruktureringar och kriser.
2026 har aktien ändå blivit en av årets stora vinnare. Uppgången sedan årsskiftet är omkring 286 procent.
Det gör Anoto till Sveriges tredje starkaste aktie bland de cirka 380 aktier som ingår i TradeDesks löpande sammanställning, efter Sivers och Obducat.
Läkemedel dominerar
Flera av raketerna kommer, föga överraskande, från läkemedelssektorn.
AlzeCure Pharma har stigit omkring 276 procent och Medivir 264 procent sedan årsskiftet. För AlzeCure kom det stora lyftet efter ett samarbets- och licensavtal med läkemedelsjätten Eli Lilly.
Redan i juli hade Placera identifierat läkemedel och halvledare som två av årets tydligaste teman bland småbolagsvinnarna. Då hade Medivir stigit 318 procent och AlzeCure 213 procent.
Men rörelserna går snabbt. Annonsbolaget Adverty är nu upp omkring 247 procent i år. BeammWave har stigit 121 procent och Sprint Bioscience omkring 92 procent.
Raketer med en varningsetikett
Det finns en anledning till att flera av aktierna är relativt okända trots uppgångar som skulle göra en Nvidia-ägare avundsjuk.
Likviditeten kan vara mycket låg. Spreadarna kan vara stora. Många bolag har återkommande finansieringsbehov och nyemissioner kan späda ut befintliga ägare kraftigt.
Placeras genomgång av elva emissionsbolag visade samtidigt hur extrem avkastningen kan bli i den här delen av marknaden. Smoltek hade vid mättillfället stigit 296 procent sedan sin emission, Adverty 275 procent och Sprint Bioscience 361 procent.
Historiken säger förstås ingenting säkert om vad som händer härnäst. Men den visar hur annorlunda börsen ser ut om man lämnar OMXS30.
Årets stora svenska börsberättelser handlar inte bara om försvar, banker och verkstadsjättar.
De handlar också om nanoteknik, digitala pennor, cancerläkemedel, annonser i dataspel och en fotbollsklubb från Solna vars största spelarförsäljning i historien är värd flera gånger mer än hela det noterade bolaget.