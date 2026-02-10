Miljardsmäll för LKAB: Valutaproblem och Kirunakaos tynger resultatet

LKAB:s rörelseresultat för helåret 2025 landade på 3,3 miljarder kronor, en dramatisk nedgång från 8,7 miljarder kronor året innan. Dollarkursen och flytten i Kiruna är de främsta orsakerna.

Under fjärde kvartalet sjönk omsättningen till 8,3 miljarder kronor, en minskning med 1,1 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år.

Den amerikanska dollarn har försvagats med cirka 7 procent mot kronan under året, vilket slår hårt mot LKAB vars försäljning huvudsakligen sker i dollar.

Enbart valutaeffekten minskade rörelseresultatet med nästan 2,5 miljarder kronor, framgår av bolagets bokslutskommuniké.

Flytten i Kiruna tynger resultatet

Men den tyngsta bördan kommer från samhällsomvandlingen i Kiruna.

Efter att LKAB i augusti presenterade en utökad deformationsprognos som kräver att ytterligare 6 000 personer måste flytta, har kostnaderna skjutit i höjden.

Avsättningarna för samhällsomvandling ökade med drygt 4,5 miljarder kronor under året, enligt rapporten.