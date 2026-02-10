10 feb. 2026

Miljardsmäll för LKAB: Valutaproblem och Kirunakaos tynger resultatet

Den stora kyrkflytten i Kiruna i augusti är en del i det enorma projektet med att flytta staden. (Foto: Marc Skogelin/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 10 feb. 2026Publicerad: 10 feb. 2026

Det statliga gruvbolaget LKAB redovisar ett kraftigt försämrat resultat för 2025. En svagare dollar och skenande kostnader för samhällsomvandlingen i Kiruna har kostat miljardbelopp, samtidigt som produktionen når rekordnivåer.

LKAB:s rörelseresultat för helåret 2025 landade på 3,3 miljarder kronor, en dramatisk nedgång från 8,7 miljarder kronor året innan. Dollarkursen och flytten i Kiruna är de främsta orsakerna.

Under fjärde kvartalet sjönk omsättningen till 8,3 miljarder kronor, en minskning med 1,1 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år.

Missa inte: Expert: LKAB visar rätt väg i osäkra tider. Realtid

Den amerikanska dollarn har försvagats med cirka 7 procent mot kronan under året, vilket slår hårt mot LKAB vars försäljning huvudsakligen sker i dollar.

Enbart valutaeffekten minskade rörelseresultatet med nästan 2,5 miljarder kronor, framgår av bolagets bokslutskommuniké.

Flytten i Kiruna tynger resultatet

Men den tyngsta bördan kommer från samhällsomvandlingen i Kiruna.

Efter att LKAB i augusti presenterade en utökad deformationsprognos som kräver att ytterligare 6 000 personer måste flytta, har kostnaderna skjutit i höjden.

Missa inte: LKAB:s vd avslöjar monsternotan för kyrkflytten. Dagens PS.

Avsättningarna för samhällsomvandling ökade med drygt 4,5 miljarder kronor under året, enligt rapporten.

Situationen i Kiruna har blivit alltmer komplicerad.

Staten äger nästan all mark runt staden, och där kolliderar gruvbrytningen med samisk renskötsel. Båda klassade som riksintressen enligt svensk lag.

I december lämnade LKAB in en ansökan till Statens Fastighetsverk om att köpa 275 hektar statlig mark för att möjliggöra flytten av två tredjedelar av staden.

Missa inte: LKAB dumpar Teslas bilar – men inte på grund av Musk. Realtid

Besked om hur markkonflikten ska lösas dröjer till tidigast juli 2027, enligt landsbygdsminister Peter Kullgren. Det är arton månader efter LKAB:s krav på omedelbar lösning.

Ljuspunkter i rapporten

Trots de ekonomiska utmaningarna kan LKAB visa upp ljuspunkter i verksamheten.

Produktionen steg till 25,9 miljoner ton under 2025, en ökning med 3,2 miljoner ton från föregående år då verksamheten drabbades av omfattande störningar och urspårningar på Malmbanan.

Läs även: Sprickor i Kiruna: Ny massflytt av över 800 hus. Dagens PS.

Styrelsen föreslår en utdelning till staten på 1,5 miljarder kronor, motsvarande 50 procent av årets resultat. Det är en kraftig minskning från förra årets 4,4 miljarder kronor.

LKAB varnar för fortsatt osäkerhet framöver.

Geopolitiska spänningar, handelspolitiska åtgärder och dollarns utveckling gör marknaden svårbedömd. Samtidigt förväntas utbetalningarna för samhällsomvandlingen öka ytterligare under kommande år.

DollargruvbolagKirunaLKAB
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

