Megaprojekt snart klart: Kan fördubbla landets oljeproduktion

Arbetet med den franska energijätten TotalEnergies fyra sammanlänkade projekt i Irak är nu mellan 80 och 95 procent färdigställt, enligt uppgifter från landets oljeministerium. Det säger en källa nära ministeriet.

”De gör exakt det de sa att de skulle göra, i flera avseenden före tidsschemat, eftersom de har fått arbeta med projekten nästan helt utan den vanliga statliga inblandningen”, säger källan till Oilprice.com.

Läs även: Ungern köper billig rysk olja – men folket får inte ta del. Dagens PS

Havsvattenprojekt blir avgörande

Projektets viktigaste komponent är Common Seawater Supply Project (CSSP), som innebär att havsvatten från Persiska viken behandlas och transporteras via pipelines till oljefält för att upprätthålla trycket i reservoarerna.

Missa inte: Tortyr och svält – energijätte kan ha stöttat massaker. Realtid

Tekniken kan optimera både livslängd och utvinning från fälten. Initialt ska systemet förse minst fem fält i Basraregionen och ett i Maysanprovinsen med omkring sex miljoner fat vatten per dag.

Projektet har försenats i över ett decennium på grund av tvister mellan amerikanska ExxonMobil och kinesiska CNPC, samt landets utbredda korruptionsproblem. ExxonMobil drog sig till slut ur på grund av bristande transparens i projektets delar utanför företagets direkta kontroll.