Megaprojekt snart klart: Kan fördubbla landets oljeproduktion

Patrick Pouyanne, vd för TotalEnergies som färdigställer ett megaprojekt i Irak. (Foto: Michel Euler / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Publicerad: 16 feb. 2026

Ett massivt infrastrukturprojekt i Irak går enligt uppgift fortare än planerat och kan bli helt färdigt redan 2028. Det fyra miljarder dollar tunga projektet har potential att förändra landets energisektor i grunden.

Arbetet med den franska energijätten TotalEnergies fyra sammanlänkade projekt i Irak är nu mellan 80 och 95 procent färdigställt, enligt uppgifter från landets oljeministerium. Det säger en källa nära ministeriet.

”De gör exakt det de sa att de skulle göra, i flera avseenden före tidsschemat, eftersom de har fått arbeta med projekten nästan helt utan den vanliga statliga inblandningen”, säger källan till Oilprice.com.

Läs även: Ungern köper billig rysk olja – men folket får inte ta del. Dagens PS

Havsvattenprojekt blir avgörande

Projektets viktigaste komponent är Common Seawater Supply Project (CSSP), som innebär att havsvatten från Persiska viken behandlas och transporteras via pipelines till oljefält för att upprätthålla trycket i reservoarerna.

Missa inte: Tortyr och svält – energijätte kan ha stöttat massaker. Realtid

Tekniken kan optimera både livslängd och utvinning från fälten. Initialt ska systemet förse minst fem fält i Basraregionen och ett i Maysanprovinsen med omkring sex miljoner fat vatten per dag.

Projektet har försenats i över ett decennium på grund av tvister mellan amerikanska ExxonMobil och kinesiska CNPC, samt landets utbredda korruptionsproblem. ExxonMobil drog sig till slut ur på grund av bristande transparens i projektets delar utanför företagets direkta kontroll.

Kan minska beroendet av Iran

Gasprojektet inom TotalEnergies satsning handlar om att samla in och förädla naturgas som i dag facklas vid fem sydirakiska oljefält. Anläggningen förväntas producera 300 miljoner kubikfot gas per dag, med potential att fördubblas efter en andra utbyggnadsfas.

Läs även: Landet badar i olja – men tvingas leva i mörker. Dagens PS

Detta kan minska Iraks beroende av iransk gasimport, ett beroende som Teheran länge utnyttjat som politiskt påtryckningsmedel. Framgångsrik gasåtervinning kan även återuppliva det länge vilande petrokemiprojektet Nebras, värt 11 miljarder dollar.

TotalEnergies rapporterar starka resultat

Parallellt med framstegen i Irak redovisade TotalEnergies sina kvartalsresultat. Enligt Morningstar sjönk det justerade resultatet för fjärde kvartalet till 3,8 miljarder dollar, från 4,4 miljarder dollar året innan, till följd av lägre oljepriser. Bolaget minskade sina aktieåterköp till 750 miljoner dollar per kvartal, hälften mot tidigare.

Missa inte: Oljejättar flockas till krislandet efter byggboom. Realtid

Trots detta leder TotalEnergies samtliga integrerade oljekonkurrenter med en avkastning på 12,6 procent på genomsnittligt sysselsatt kapital 2025, noterar Morningstar.

Bolagets vd Patrick Pouyanné bekräftade i veckan att TotalEnergies kommer att följa EU:s kommande förbud mot import av rysk LNG från hösten 2027.

Företaget kan enkelt ersätta leveranserna tack vare nya LNG-projekt som kommer igång 2027–2028, uppgav Pouyanné enligt Iraqinews.

”Vi kan klara oss utan denna LNG från Ryssland”, säger han till journalister.

Om megaprojektet i Irak fortsätter i nuvarande takt kan landet enligt analytiker ta betydande steg mot att bli en av världens tre största oljeproducenter.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

