Medelklassen växer i asiatiska uppstickaren – investerare flockas

vietnam
Vietnams president Luong Cuong hoppas kunna välkomna utländska investerare till landet, även om man också kritiseras för brist på yttrandefrihet. (Foto: Lee Jin-man/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

När Kina skakas av handelsoron finns det andra länder i Asien som lockar internationella investerare. Vietnams ekonomi går som tåget – men det finns risker och problem.

Vietnam etablerar sig som en av Asiens snabbast växande ekonomier och står inför att gå från utvecklingsland till en framväxande marknad.

Landets aktiemarknad har redan visat starka resultat de senaste åren.

Med en uppgradering från Frontier Market till Emerging Market i FTSE Russells index planerad till 2026 ökar intresset bland globala investerare, skriver tyska Focus Money.

Ung befolkning gynnar ekonomin

Den ekonomiska utvecklingen drivs av en kombination av politisk stabilitet, strukturella reformer, kraftfull industriexpansion samt strategiska satsningar på infrastruktur och utbildning.

Vietnams ekonomi växer mer än dubbelt så snabbt som det globala genomsnittet, med stark fokus på export, industri, logistik och en växande inhemsk konsumtion.

Med en förhållandevis ung befolkning har Vietnam en fördel jämfört med flera andra asiatiska länder. (Foto: Richard Vogel/AP/TT).

Landets medelklass förväntas utgöra över hälften av befolkningen till 2030, samtidigt som arbetslösheten är låg och demografin gynnsam med en relativt ung befolkning.

Geopolitiska förändringar driver företag att diversifiera produktionen bort från Kina, och Vietnam blir en naturlig vinnare, som Rest of World har skrivit om.

Stora techjättar finns på plats

Teknikjättar som Apple, Samsung och Intel har redan etablerat eller utökat produktionen i landet, vilket stärker Vietnams position i de globala leverantörskedjorna.

Samsung är den största utländska arbetsgivaren, medan Apple och Intel expanderar sina fabriker och lokala investeringar.

Trots global oro har Vietnam hållit en stabil makroekonomisk kurs, med kontrollerad inflation och en valuta som står emot bättre än många andra asiatiska länder.

Aktiemarknaden har lockat intresse

Volatilitet på aktiemarknaden vid global oro har orsakat viss fundersamhet, men långsiktigt anses potentialen större.

Värderingarna på den vietnamesiska aktiemarknaden är fortfarande attraktiva jämfört med andra asiatiska tillväxtmarknader, med relativt låga P/E-tal och hög vinsttillväxt i prognoserna.

Kritiseras för problem

Detta lockar institutionellt kapital, och även svenska investerare börjar visa ökande intresse, särskilt inom industri, logistik och teknik.

Det finns dock också utmaningar. Vietnam har exempelvis en låg grad av pressfrihet, vilket har lett till en backlash när det gäller vissa investeringar.

Nyligen aviserade Bonnier News att man planerar att flytta delar av verksamheten till landet, vilket möttes av stora protester, rapporterar Dagens Media.

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

