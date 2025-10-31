Medelklassen växer i asiatiska uppstickaren – investerare flockas

Vietnam etablerar sig som en av Asiens snabbast växande ekonomier och står inför att gå från utvecklingsland till en framväxande marknad.

Landets aktiemarknad har redan visat starka resultat de senaste åren.

Med en uppgradering från Frontier Market till Emerging Market i FTSE Russells index planerad till 2026 ökar intresset bland globala investerare, skriver tyska Focus Money.

Ung befolkning gynnar ekonomin

Den ekonomiska utvecklingen drivs av en kombination av politisk stabilitet, strukturella reformer, kraftfull industriexpansion samt strategiska satsningar på infrastruktur och utbildning.

Vietnams ekonomi växer mer än dubbelt så snabbt som det globala genomsnittet, med stark fokus på export, industri, logistik och en växande inhemsk konsumtion.

Med en förhållandevis ung befolkning har Vietnam en fördel jämfört med flera andra asiatiska länder. (Foto: Richard Vogel/AP/TT).

Landets medelklass förväntas utgöra över hälften av befolkningen till 2030, samtidigt som arbetslösheten är låg och demografin gynnsam med en relativt ung befolkning.

Geopolitiska förändringar driver företag att diversifiera produktionen bort från Kina, och Vietnam blir en naturlig vinnare, som Rest of World har skrivit om.