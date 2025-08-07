Europeiska företag som missar vinstprognoser straffas nu hårdare än någon gång sedan 2005 – trots att rapportsäsongen faktiskt överträffar förväntningarna.
Marknaden visar ingen nåd mot Europas bolag
Bolagen i Stoxx Europe 600-indexet som rapporterar sämre vinster än väntat halkar efter sitt jämförelseindex med i genomsnitt 2,3 procentenheter, visar forskning från Goldman Sachs.
Det är den värsta reaktionen sedan bankens mätningar började 2005, skriver Bloomberg.
Toleransen för misslyckanden har aldrig varit så låg bland investerare.
Varannan slår prognosen
Något förvånande i sammanhanget är att den pågående rapportsäsongen faktiskt presterar bättre än befarat.
Stoxx 600:s vinst per aktie är upp 8 procent årligen, en bra bit över de 2 procent som prognostiserats, skriver Yahoo Finance.
Men endast 47 procent av företagen har hittills slagit sina vinstprognoser, vilket är den lägsta andelen på sex kvartal, enligt Bank of America.
För cykliska företag exklusive finansbolag föll andelen som slog prognoserna till 36 procent, det lägsta sedan åtminstone 2013.
Senaste nytt
Förbättring – trots allt
Företag som trots allt lyckats slå prognoserna har belönats med en genomsnittlig överprestanda på 1,4 procent första handelsdagen – den bästa prestandan efter resultat sedan första kvartalet 2020.
När över 80 procent av MSCI Europe-företagen nu har rapporterat är tillväxten i vinst per aktie platt för kvartalet – en tydlig förbättring mot analytikernas förväntningar på en nedgång med 4,8 procent.
Varningen: Här kan marknaden explodera
Litium har blivit billigare men priserna återspeglar inte efterfrågan.
Men bakom marknadens hårda reaktion ligger månader av osäkerhet kring Donald Trumps handelspolitik.
Trump sätter avtryck i EU:s resultat
Bank of America spår nu 4 procents årlig nedgång i EPS för 2025, enligt Saxo, där globala handelshinder och tulleffekter förväntas belasta europeiska exportörer och multinationella företag.
Redan i våras 2025 började analytiker sänka sina prognoser med mer än 6 procent för att kompensera för den störning och förvirring som amerikanska tullar förväntades orsaka.
Sedan dess har flera storbolag, som läkemedels- och bilföretag, fått se sina aktiekurser rasa efter revideringar av vinstprognoser.
”Tillväxtoptimism i Europa är redan till viss del inprisad av marknaden. Det kan tyda på högre sårbarhet vid nedåtrisker och besvikelser”, skriver Goldman-strategerna Peter Oppenheimer och Sharon Bell.
Stark euro oväntad börda
Valutan har stigit 12 procent mot dollarn i år, enligt Financial Times – och enligt Euronews har eurokursen ökat 9 procent enbart det senaste kvartalet till fyraårshögsta.
En analys av resultatsamtal från Barclays visar att över 80 procent av Stoxx 600-företagen nämnt valutarörelser som en belastning för sina vinster.
Den billigare dollarn har samtidigt varit en fördel för amerikanska exportföretagares vinster när utländska intäkter översätts tillbaka till dollartermer.
Tyskland visar vägen
En tydlig klyfta har också uppstått mellan eurozonens inrikesfokuserade aktier och exportörer, enligt Reuters.
Handelssvaga sektorer har halkat efter, medan banker och energi klarat sig bättre. Småbolag utvecklas bättre än storbolag – för första gången sedan 2020.
Trots utmaningarna visar europeiska marknader överraskande styrka. Tyska DAX har stigit 22 procent i år och Stoxx 50 är upp 11 procent – bortsett från år 2022 den bästa relativa prestandan mot USA på 20 år, enligt Saxo.
Tyska midcap-aktier har gått samma väg och båda indexen är på väg mot sin starkaste årliga prestation sedan 2019.
USA behåller försprånget
S&P 500 går mot 9 procents vinsttillväxt, drivet av tech och banker, och visar fortsatt hög motståndskraft jämfört med Europa.
”Tidigare i år trodde många att USA skulle förlora sitt exceptionella varumärke och resten av världen skulle hinna ikapp. Men verkligheten kräver vinster och ekonomisk tillväxt… Europa kämpar för att ha dessa ledande företag”, säger Grant Bowers, senior vice president på investmentbolaget Franklin Templeton, till Financial Times.
Handelslösning ger försiktig optimism
Ljusglimtar finns dock på horisonten. Efter att EU nått ett ramavtal med USA om tullar på 15 procent har utsikterna för europeiska företag förbättrats märkbart.
Europeiska företag förväntas nu rapportera en genomsnittlig tillväxt på 3,1 procent för andra kvartalet 2025 – en ökning från 1,8 procent som analytiker förväntade sig för en vecka sedan, skriver Reuters.
Innan tulluppgörelsen hade vinsterna förväntats falla 0,3 procent under kvartalet.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
