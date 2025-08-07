Marknaden visar ingen nåd mot Europas bolag

Bolagen i Stoxx Europe 600-indexet som rapporterar sämre vinster än väntat halkar efter sitt jämförelseindex med i genomsnitt 2,3 procentenheter, visar forskning från Goldman Sachs.

Det är den värsta reaktionen sedan bankens mätningar började 2005, skriver Bloomberg.

Toleransen för misslyckanden har aldrig varit så låg bland investerare.

Varannan slår prognosen

Något förvånande i sammanhanget är att den pågående rapportsäsongen faktiskt presterar bättre än befarat.

Stoxx 600:s vinst per aktie är upp 8 procent årligen, en bra bit över de 2 procent som prognostiserats, skriver Yahoo Finance.

Månader av Donald Trumps tullkaos har förhärdat marknaden. (Foto: Alex BrandonAP/TT)

Men endast 47 procent av företagen har hittills slagit sina vinstprognoser, vilket är den lägsta andelen på sex kvartal, enligt Bank of America.

För cykliska företag exklusive finansbolag föll andelen som slog prognoserna till 36 procent, det lägsta sedan åtminstone 2013.