Män och barn ligger bakom boom i skönhetsindustrin

män
Ett ökat intresse för skönhet bland män pekas ut som en orsak till att branschen växer. (Foto: Eugene Hoshiko/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Den som säljer skönhetsprodukter och operationer presterar bättre än övriga ekonomin just nu. Det kan man tacka nya kunder för.

Ett pressat ekonomiskt läge och konsumenter som håller igen i inköpen präglar stora delar av världen.

Men den globala skönhetsindustrin fortsätter ändå att växa kraftigt.

Enligt beräkningar från McKinsey har försäljningen av skönhetsprodukter vida överträffat den övriga detaljhandeln och uppgår nu till över 400 miljarder dollar årligen, skriver The Economist.

Större press på att vara snygg

Utvecklingen förklaras delvis av att konsumenter tenderar att prioritera vardagslyx även i tider av ekonomisk oro.

Men bakom uppgången finns också mer strukturella förändringar.

Sociala medier har ökat pressen på både män och kvinnor att se välvårdade ut, samtidigt som idealen förstärkts av kändisar, avancerade kosmetiska ingrepp och nya läkemedel för viktminskning.

Kundbasen har breddats betydligt. Skönhetsprodukter riktar sig inte längre främst till vuxna kvinnor.

Fler möjliga kunder

Allt fler män använder hudvård, smink och andra produkter som syftar till att förbättra utseendet på ett diskret sätt.

Samtidigt har efterfrågan bland barn och mycket unga konsumenter ökat, drivet av exponering på sociala plattformar där produkter sprids snabbt via trender och influencers.

Även innehållet i produkterna förändras. Hudvård, som står för en stor del av marknaden, präglas alltmer av ett vetenskapligt tilltal.

Vill göra det vetenskapligt baserat

Aktiva ingredienser, klinisk design och saklig förpackning ersätter traditionell kosmetisk estetik.

Nya kategorier som kosttillskott, tekniska hjälpmedel och hemmabaserade behandlingar växer snabbt.

Parallellt ökar efterfrågan på professionella skönhetstjänster.

Konsumenter lägger stora summor på injektionsbehandlingar, laser, kemiska peelingar och andra ingrepp som befinner sig i gränslandet mellan skönhet och medicin.

Varumärken köps snabbt upp

Antalet icke-kirurgiska estetiska behandlingar har stigit kraftigt de senaste åren, vilket ytterligare suddar ut gränsen mellan vård och konsumtion.

Tillväxten drivs i hög grad av nya, snabbväxande varumärken som byggt sina affärsmodeller kring sociala medier snarare än traditionell reklam.

Dessa bolag har i sin tur blivit attraktiva uppköpsmål för stora etablerade aktörer.

I Sverige har exempelvis influencern Bianca Ingrosso grundat bolaget Caia Cosmetics som har sålt en majoritetsandel till Verdane och nu gör stora vinster, skriver Breakit.

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

