Män och barn ligger bakom boom i skönhetsindustrin

Ett pressat ekonomiskt läge och konsumenter som håller igen i inköpen präglar stora delar av världen.

Men den globala skönhetsindustrin fortsätter ändå att växa kraftigt.

Enligt beräkningar från McKinsey har försäljningen av skönhetsprodukter vida överträffat den övriga detaljhandeln och uppgår nu till över 400 miljarder dollar årligen, skriver The Economist.

Större press på att vara snygg

Utvecklingen förklaras delvis av att konsumenter tenderar att prioritera vardagslyx även i tider av ekonomisk oro.

Men bakom uppgången finns också mer strukturella förändringar.

Sociala medier har ökat pressen på både män och kvinnor att se välvårdade ut, samtidigt som idealen förstärkts av kändisar, avancerade kosmetiska ingrepp och nya läkemedel för viktminskning.

Kundbasen har breddats betydligt. Skönhetsprodukter riktar sig inte längre främst till vuxna kvinnor.