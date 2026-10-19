EU:s ståltullar slår mot Ukraina – exporten kan rasa med 60 procent

EU:s nya importbegränsningar för stål riskerar att slå hårt mot Ukrainas krigsdrabbade stålindustri.

Exporten till unionen kan minska med 50–60 procent, enligt branschens egna uppskattningar.

Nu kräver en av landets största stålproducenter att Ukraina undantas från reglerna.

EU är viktigaste kunden

Yuriy Ryzhenkov, vd för Metinvest, säger till BBC att EU:s åtgärder är orättvisa eftersom Ukraina behandlas på samma sätt som andra stålproducerande länder, trots det pågående kriget med Ryssland.

”Ukraina har buntats ihop i dessa åtgärder utan någon hänsyn till den situation Ukraina befinner sig i”, säger Ryzhenkov.

Han vill att EU inför ett särskilt undantag som säkrar Ukrainas tillgång till den europeiska marknaden. Unionen är landets viktigaste kund för stålprodukter.

EU har nyligen infört begränsningar för stålimport för att skydda europeiska producenter mot konkurrens från bland annat Kina och Turkiet, vilket Financial Times har rapporterat om.

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Den tullfria importen har begränsats till 18,3 miljoner ton per år, en minskning med 47 procent jämfört med 2024.

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