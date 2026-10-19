Den viktiga stålindustrin går på knäna i Ukraina. EU:s tullar får nu Metinvests vd att kräva ett undantag.
EU:s ståltullar slår mot Ukraina – exporten kan rasa med 60 procent
EU:s nya importbegränsningar för stål riskerar att slå hårt mot Ukrainas krigsdrabbade stålindustri.
Exporten till unionen kan minska med 50–60 procent, enligt branschens egna uppskattningar.
Nu kräver en av landets största stålproducenter att Ukraina undantas från reglerna.
EU är viktigaste kunden
Yuriy Ryzhenkov, vd för Metinvest, säger till BBC att EU:s åtgärder är orättvisa eftersom Ukraina behandlas på samma sätt som andra stålproducerande länder, trots det pågående kriget med Ryssland.
”Ukraina har buntats ihop i dessa åtgärder utan någon hänsyn till den situation Ukraina befinner sig i”, säger Ryzhenkov.
Han vill att EU inför ett särskilt undantag som säkrar Ukrainas tillgång till den europeiska marknaden. Unionen är landets viktigaste kund för stålprodukter.
EU har nyligen infört begränsningar för stålimport för att skydda europeiska producenter mot konkurrens från bland annat Kina och Turkiet, vilket Financial Times har rapporterat om.
Den tullfria importen har begränsats till 18,3 miljoner ton per år, en minskning med 47 procent jämfört med 2024.
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Central för ekonomin
Det befintliga frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina hindrar inte unionen från att införa separata handelsskyddsåtgärder. Ukraina omfattas av särskilda importkvoter, men dessa ligger enligt EU-kommissionen på en lägre nivå än tidigare år.
Kommissionen uppger samtidigt att den har tagit hänsyn till Ukrainas svåra situation och erbjudit kompensation till några av unionens största leverantörer.
Stålindustrin har länge varit central för Ukrainas ekonomi. Före Rysslands fullskaliga invasion 2022 stod metallurgi och gruvdrift för omkring tio procent av landets nationalinkomst och en tredjedel av exporten.
Sedan invasionen har sektorn drabbats hårt av ryska bombningar. Samtliga ukrainska stålverk har attackerats vid olika tillfällen.
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Nära 800 har dött
Enligt Ryzhenkov har angreppen intensifierats på senare tid. I september stod produktionen helt stilla vid ett tillfälle, för första gången på omkring 150 år, uppger han.
Nästan 800 anställda vid Metinvest har dödats sedan kriget började. Företaget har förbättrat skyddet vid sina anläggningar, men det är omöjligt att skydda hela stålverken från skador.
Ryzhenkov varnar också för att den kommande vintern kan bli en av de svåraste i landets historia.
Med begränsade transportmöjligheter och få alternativ till EU-marknaden riskerar de nya importreglerna att ytterligare försvåra industrins överlevnad.
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