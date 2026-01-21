USA anseende rasar – nu är Kinas högre
USA:s anseende i världen rasar. Kinas går åt andra hållet och har nu passerat president Trumps Amerika, visar ett årligt index.
”Den amerikanska administrationens agerande nationellt och internationellt har påverkat. Många länder anser att landets inflytande är negativt”, skriver Svenska Institutet (SI).
Undersökningen Global Soft Power Index görs årligen, under hösten, och bygger på svar från över 150 000 personer i 100 länder. Indexet består av flera olika områden.
USA toppar fortfarande det totala indexet. Det beror i huvudsak på att det är världens mest välkända land och på dess inflytande i världen, enligt SI. Men anseendet i omvärlden har rasat, från 15:e till 26:e plats enligt det särskilda delindexet för just anseende. Kinas har samtidigt stigit från 27 till 18.
Sveriges anseende ligger relativt stabilt på hög nivå. Det totala indexet placerar Sverige på 13:e plats, två placeringar sämre än året före.