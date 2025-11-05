Ryanair blir flygets IKEA – satsar miljarder på nya superplan

“Vi säljer verkligheten, inte drömmen”

Ryanairs vd Eddie Wilson är ännu mer rak. Han försöker inte låtsas att Ryanair är glamour.

“Vi är en vara. Ett sätt att ta sig från A till B. Punkt,” säger han.

Filosofin är enkel och brutal: människor behöver resa, och Ryanair erbjuder det snabbast, billigast och mest punktligt. “Vi säljer inte drömmen om att flyga. Vi säljer verkligheten.”

Det är därför Ryanair är störst. Ingen åker med dem för att de älskar bolaget – de åker för att det är det logiska valet. 129 kronor till Berlin när tåget kostar 1400. Inget snack.

Flygets IKEA

Som IKEA standardiserade möbler, har Ryanair standardiserat flyget. Samma plan, samma besättningar, samma system. Wilson beskriver bolagets modell i tre ord: volym, disciplin och ägande.

“Vi äger våra flygplan. Vi tränar våra egna piloter. Vi styr hela kedjan,” sa han till Perfect Weekends utsända på huvudkontoret i Dublin tidigare i år.

Resultatet: 641 flygplan, 2 500 rutter och 207 miljoner passagerare nästa år. Det är masstillverkning i luften.

Gamechanger och retrofits

Ryanairs 204 Boeing 737-8200 “Gamechangers” är redan i drift. Med fler säten och effektivare motorer pressas bränslekostnaden per passagerare till ett minimum. Samtidigt uppgraderas äldre 737–800–plan med winglets som sänker förbrukningen med 1,5 procent och bullret med 6 procent.

Det handlar om millimeterprecision i effektivitet. “Vi hedge:ar bränslekostnader, optimerar bemanningen och använder AI för att förutsäga trafikstockningar,” säger Wilson.

Expansionen fortsätter – Sverige vinnare

När många flygbolag kämpar med skulder och strejker expanderar Ryanair. Den slopade flygskatten gör Sverige till ett mer attraktivt nav, och både Arlanda och Landvetter ligger bra till när kapacitet flyttas från Tyskland och Österrike.

Ryanair säljer flygresor som andra säljer mjölk, bensin eller el. Det är inte lyxigt – men det fungerar. Och kanske är det just det som är poängen.

För medan konkurrenterna pratar om varumärken, känslor och upplevelser, säljer Ryanair något helt annat: friheten att resa.

“Du behöver inte tycka om oss. Du behöver bara boka oss,” säger Wilson. “Det räcker för att vi ska vinna.”

Michael OLeary har all anledning att se glad ut. (Foto: Anders AhlgrenSvD/TT)

Perfect Weekend Guide: Ryanair just nu

• Passagerare oktober 2025: 19,2 miljoner (+4,9 procent)

• Flotta: 641 flygplan (varav 204 MAX 8–200)

• Första MAX 10-leverans: våren 2027

• Planerad MAX 10-flotta: 300 flygplan till 2034

• Förväntat passagerarantal 2026: 207 miljoner

Källa: Flygtorget, Ryanair, Dagens PS, Reuters, Boeing







