Ryanair blir flygets IKEA – satsar miljarder på nya superplan

Ryanair och Wizz Air slog passagerarrekord i augusti
Ryanairs passagerarantal nådde nya rekordnivåer enligt senaste rapporten. (Foto: Morten Holm/TT)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Ryanair redovisar ännu ett rekordhalvår med vinsten upp 42 procent till 2,54 miljarder euro och 119 miljoner passagerare – trots branschens kapacitetsbrist och stigande kostnader. Samtidigt trappar lågprisjätten upp sin expansion med en miljardorder på 300 Boeing 737 MAX 10 och ett nytt pilotprogram värt 25 miljoner euro per år. Michael O’Leary kallar det ”början på nästa stora kapitel i Europas flyghistoria”.

Ryanair är flygbranschens svar på IKEA. Billigt, avskalat, funktionellt – och du får göra mycket själv. Det är en modell som har revolutionerat resandet i Europa, och nu växlar Europas största flygbolag upp inför nästa stora kapitel: Boeing 737 MAX 10.

Piloter, pengar och plan

När Ryanairs vd Michael O’Leary talar om framtiden låter han lika självsäker som Ingvar Kamprad i ett lager i Älmhult. Bolaget har precis presenterat ett rekordhalvår – vinsten steg med 42 procent till 2,54 miljarder euro och antalet passagerare ökade till 119 miljoner. För ett bolag som byggt sin framgång på stenhård kostnadskontroll och disciplin är detta ännu ett bevis på att den enkla formeln fortfarande fungerar.

Men O’Leary blickar längre fram. Under våren 2027 tar Ryanair emot sina första Boeing 737 MAX 10, ett flygplan som rymmer 230 passagerare och drar mindre bränsle än sina föregångare. Totalt har bolaget beställt 300 stycken, som ska levereras fram till 2034.

För att möta tillväxten investerar Ryanair 25 miljoner euro per år i ett nytt pilotprogram. De egna kadetterna ska bli kaptener – ryggraden i MAX 10-flottan.

“Vi vill bygga en generation av egna kaptener redo för MAX 10–eran,” säger O’Leary rapporterar Flygtorget.

O'leary
Michael O’Leary styr Ryanair som ett välsmort maskineri – och nu väntar nästa expansionsvåg. (Foto: Bernd von Jutrczenka/AP/TT)
“Vi säljer verkligheten, inte drömmen”

Ryanairs vd Eddie Wilson är ännu mer rak. Han försöker inte låtsas att Ryanair är glamour.

“Vi är en vara. Ett sätt att ta sig från A till B. Punkt,” säger han.

Filosofin är enkel och brutal: människor behöver resa, och Ryanair erbjuder det snabbast, billigast och mest punktligt. “Vi säljer inte drömmen om att flyga. Vi säljer verkligheten.”

Det är därför Ryanair är störst. Ingen åker med dem för att de älskar bolaget – de åker för att det är det logiska valet. 129 kronor till Berlin när tåget kostar 1400. Inget snack.

Flygets IKEA

Som IKEA standardiserade möbler, har Ryanair standardiserat flyget. Samma plan, samma besättningar, samma system. Wilson beskriver bolagets modell i tre ord: volym, disciplin och ägande.

“Vi äger våra flygplan. Vi tränar våra egna piloter. Vi styr hela kedjan,” sa han till Perfect Weekends utsända på huvudkontoret i Dublin tidigare i år.

Resultatet: 641 flygplan, 2 500 rutter och 207 miljoner passagerare nästa år. Det är masstillverkning i luften.

Gamechanger och retrofits

Ryanairs 204 Boeing 737-8200 “Gamechangers” är redan i drift. Med fler säten och effektivare motorer pressas bränslekostnaden per passagerare till ett minimum. Samtidigt uppgraderas äldre 737–800–plan med winglets som sänker förbrukningen med 1,5 procent och bullret med 6 procent.

Det handlar om millimeterprecision i effektivitet. “Vi hedge:ar bränslekostnader, optimerar bemanningen och använder AI för att förutsäga trafikstockningar,” säger Wilson.

Expansionen fortsätter – Sverige vinnare

När många flygbolag kämpar med skulder och strejker expanderar Ryanair. Den slopade flygskatten gör Sverige till ett mer attraktivt nav, och både Arlanda och Landvetter ligger bra till när kapacitet flyttas från Tyskland och Österrike.

Ryanair säljer flygresor som andra säljer mjölk, bensin eller el. Det är inte lyxigt – men det fungerar. Och kanske är det just det som är poängen.

För medan konkurrenterna pratar om varumärken, känslor och upplevelser, säljer Ryanair något helt annat: friheten att resa.

“Du behöver inte tycka om oss. Du behöver bara boka oss,” säger Wilson. “Det räcker för att vi ska vinna.”

o'leary
Michael OLeary har all anledning att se glad ut. (Foto: Anders AhlgrenSvD/TT)

• Passagerare oktober 2025: 19,2 miljoner (+4,9 procent)
• Flotta: 641 flygplan (varav 204 MAX 8–200)
• Första MAX 10-leverans: våren 2027
• Planerad MAX 10-flotta: 300 flygplan till 2034
• Förväntat passagerarantal 2026: 207 miljoner

Källa: Flygtorget, Ryanair, Dagens PS, Reuters, Boeing

flygflygbolagrapportRyanair
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

