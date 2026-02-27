Mexiko tar ett efterlängtat steg mot kortare arbetstid. Landets kongress har godkänt president Claudia Sheinbaums förslag om att sänka arbetsveckan från 48 till 40 timmar. Men förändringen sker långsamt.
Politiskt beslut ger kortare arbetsvecka
Förslaget om sänkt arbetstid fick brett stöd i deputeradekammaren med 411 röster för och 58 emot. Senaten hade redan sagt ja tidigare i februari.
Arbetstiden ska minska med två timmar per år från 2027 och nå 40 timmar 2030. Kravet på en vilodag per sex arbetsdagar blir kvar. Förslag om två vilodagar i veckan röstades ned.
Miljontals arbetstagare berörs
Regeringen uppskattar att 13,5 miljoner arbetstagare påverkas, men analytiker menar att det verkliga antalet kan vara mer än dubbelt så stort, rapporterar Fortune.
Enligt Oscar Ocampo vid Mexican Institute for Competitiveness ger den långsamma infasningen företagen tid att anpassa sig utan att ekonomin tar skada.
I linje med andra länder
Reformen gör att Mexiko närmar sig övriga Latinamerika, Europa och delar av Asien, där flera länder redan har kortare arbetsveckor och där vissa dessutom testar fyradagarsvecka.