Pandemipengar ligger orörda när EU-länder tackar nej

Flera EU-länder har valt att inte utnyttja en betydande del av de lån som erbjöds inom unionens gemensamma återhämtningsfond efter pandemin.

Totalt har medlemsstater tackat nej till omkring 74 miljarder euro, nästan 800 miljarder kronor, i tillgängliga lån, enligt uppgifter från EU-kommissionen.

Beslutet fattas samtidigt som tidsfristen för att använda medlen närmar sig och ränteläget har förändrats, skriver Financial Times.

Vill inte längre låna

Åtta länder har kraftigt reducerat sina planerade låneuttag. Spanien står för den största delen och har avstått över 60 miljarder euro av de drygt 80 miljarder euro som landet hade rätt till.

Även Polen, Rumänien, Tjeckien, Portugal, Belgien, Slovenien och Cypern har valt att inte ta ut allt det som de kunde ålna.

Sammantaget innebär detta att det totala utnyttjandet av lånedelen i fonden nu väntas stanna vid cirka 217 miljarder euro, motsvarande omkring 65 procent av det ursprungliga beloppet.