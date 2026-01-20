20 jan. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

Realtid.se
Makro

Pandemipengar ligger orörda när EU-länder tackar nej

eu
Pedro Sanchéz är premiärminister i Spanien som har tackat nej till merparten av de erbjudna EU-lånen. (Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

EU var redo att låna ut ytterligare 800 miljarder kronor för att europeiska länder skulle återhämta sig efter pandemin. Men de pengarna ser nu ut att ligga orörda.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Flera EU-länder har valt att inte utnyttja en betydande del av de lån som erbjöds inom unionens gemensamma återhämtningsfond efter pandemin.

Totalt har medlemsstater tackat nej till omkring 74 miljarder euro, nästan 800 miljarder kronor, i tillgängliga lån, enligt uppgifter från EU-kommissionen.

Beslutet fattas samtidigt som tidsfristen för att använda medlen närmar sig och ränteläget har förändrats, skriver Financial Times.

Vill inte längre låna

Åtta länder har kraftigt reducerat sina planerade låneuttag. Spanien står för den största delen och har avstått över 60 miljarder euro av de drygt 80 miljarder euro som landet hade rätt till.

Även Polen, Rumänien, Tjeckien, Portugal, Belgien, Slovenien och Cypern har valt att inte ta ut allt det som de kunde ålna.

Sammantaget innebär detta att det totala utnyttjandet av lånedelen i fonden nu väntas stanna vid cirka 217 miljarder euro, motsvarande omkring 65 procent av det ursprungliga beloppet.

ANNONS

Vill hellre ha bidragsdelen

ANNONS

Återhämtningsfonden, som inrättades 2020, omfattar totalt 800 miljarder euro och finansieras genom gemensam upplåning på EU-nivå.

Medlen betalas ut i utbyte mot reformer och investeringar och är uppdelade i lån och bidrag.

Medlemsländerna har visat betydligt större intresse för bidragsdelen, som uppgår till cirka 359 miljarder euro och inte belastar de nationella skuldkvoterna.

Måste användas före augusti

Ett skäl till det minskade intresset för lån är svårigheten att identifiera projekt som uppfyller fondens krav inom den utsatta tidsramen.

Pengarna måste vara använda senast i augusti i år, annars går de förlorade.

Samtidigt har stigande räntor gjort EU:s gemensamma upplåning mindre attraktiv i jämförelse med nationell skuldfinansiering.

Behöver följa villkoren

ANNONS

Skillnaden mellan EU:s och enskilda staters upplåningskostnader har minskat, särskilt för länder som Spanien och Italien där räntespreadarna mot Tyskland är de lägsta på över ett decennium.

För dessa länder bedöms den begränsade räntefördelen inte väga upp de administrativa kraven och villkoren som följer med EU-lånen.

Ytterligare en faktor är att många medlemsländer fortfarande har svårt att göra av med redan beviljade bidrag under de angivna villkoren, både från återhämtningsfonden och från EU:s ordinarie budget.

Läs mer: Börsoro i Europa efter utspel – LVMH tappar. Dagens PS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
covid-19EUEuropaLån
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS