Lägenheter som inte finns säljs för en kvarts miljard

Dubai är känt för att vara en plats med många exklusiva bostäder. Men nu tycks lyxfebern har stigit ännu ett snäpp.

Brookfield Properties och statligt ägda Dubai Holding säljer lägenheter i det planerade Solaya-projektet vid stadens strandlinje.

Det har utlöst en intensiv budstrid med priser för takvåningar som redan nått över 24 miljoner dollar, eller nästan en kvarts miljard kronor – trots att byggstarten ännu inte skett, skriver Bloomberg.

Krävs stor deposition

Intresset är så stort att spekulanter måste visa likviditet genom att göra en deposition på en miljon dirham, motsvarande omkring 272 000 dollar, för att ens få lämna en intresseanmälan.

Endast ett begränsat antal köpare tilldelas lägenheter, medan övriga får sina depositioner återbetalda.

Det kraftiga intresset speglar Dubais position som världens mest aktiva marknad för försäljning av lyxfastigheter.