Spaden har inte ens satts i jorden, ändå går lägenheterna i Dubais nya lyxkomplex åt som smör. Nu blir varningarna om en överhettad bostadsmarknad fler.
Lägenheter som inte finns säljs för en kvarts miljard
Dubai är känt för att vara en plats med många exklusiva bostäder. Men nu tycks lyxfebern har stigit ännu ett snäpp.
Brookfield Properties och statligt ägda Dubai Holding säljer lägenheter i det planerade Solaya-projektet vid stadens strandlinje.
Det har utlöst en intensiv budstrid med priser för takvåningar som redan nått över 24 miljoner dollar, eller nästan en kvarts miljard kronor – trots att byggstarten ännu inte skett, skriver Bloomberg.
Krävs stor deposition
Intresset är så stort att spekulanter måste visa likviditet genom att göra en deposition på en miljon dirham, motsvarande omkring 272 000 dollar, för att ens få lämna en intresseanmälan.
Endast ett begränsat antal köpare tilldelas lägenheter, medan övriga får sina depositioner återbetalda.
Det kraftiga intresset speglar Dubais position som världens mest aktiva marknad för försäljning av lyxfastigheter.
Säljs före byggstart
Enligt fastighetskonsulten Knight Frank har fler bostäder i toppsegmentet sålts där än i London eller New York under de senaste kvartalen.
Sedan 2019 har priserna på villor och lägenheter över tio miljoner dollar stigit med 145 procent.
Den senaste boomen bygger till stor del på så kallade off-plan-affärer, där bostäder säljs innan de byggs. Nästan 70 procent av Dubais fastighetsaffärer sker nu i detta segment.
Finns risk för överhettning
Efter kraschen 2009, då marknaden förhandsförsäljningar kollapsade och lämnade hundratals projekt oavslutade, har myndigheterna infört striktare regler.
Betalningar från köpare hålls i spärrade konton och frigörs stegvis i takt med byggnationen, vilket ska minska risken för spekulativa haverier.
Trots det varnar vissa analytiker för överhettning.
UBS anser att risken för en bubbla ökat markant sedan 2022, även om Dubai fortfarande ligger under de mest utsatta marknaderna som Miami och Zürich, skriver banken i en rapport.
Tuffare konkurrens om tomterna
Efter pandemin har en våg av rika inflyttare från Europa, Asien och Ryssland drivit upp efterfrågan.
Den liberala visumpolitiken och höga hyresavkastningar lockar både fast bosatta och semestertörstande investerare.
Utvecklare som Omniyat och Brookfield satsar nu miljardbelopp på exklusiva projekt med privata hissar, infinitypooler och skräddarsydd inredning.
Konkurrensen om attraktiva tomter har hårdnat och priserna på mark har stigit snabbt.
