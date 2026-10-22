Det börjar så trevligt med Airbnb. En lägenhet i Barcelona, ett hus på Gotland eller kanske en liten etta i Paris med balkong och utsikt över grannens tvätt. Sedan kommer utcheckningen. Bädda ur sängen, diska, töm soporna och helst lämna bostaden i bättre skick än när du kom.
Airbnb stoppar städjobben – nu slipper gästen detta
Nu säger Airbnb stopp.
Semestern ska inte sluta med ett städpass
Från den 20 november 2026 inför Airbnb nya regler för vad värdar får kräva av sina gäster. Förändringen gäller bokningar som görs från det datumet och omfattar förstås även svenska resenärer.
Värdar får inte längre kräva uppgifter som tar ”betydande tid eller ansträngning eller normalt skulle utföras av städpersonal”, rapporterar Euronews.
Det betyder bland annat att du inte ska behöva dra av lakanen, bära iväg sopor eller diska, torka och ställa tillbaka kökets porslin innan du får lämna bostaden.
Att ställa en använd tallrik i diskhon är däremot fortfarande inom rimlighetens gräns.
Det känns trots allt som en ganska liten insats efter tre dagar med vin, chips och dåliga beslut i en främmande stad.
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Nästa vecka ska EU-kommission diskutera den nya lagen som innebär begränsningar för korttidsuthyrare som Airbnb. De nya restriktionerna i samband med
Gästerna har tröttnat
De långa listorna med utcheckningsregler har länge varit en av de mer irriterande delarna av Airbnb.
I vissa boenden har gäster mötts av instruktioner som mer liknat arbetsbeskrivningen för en hotellstädare än en vänlig hälsning från värden.
Airbnb har lyssnat.
”Husregler hjälper gäster att förstå vad värden förväntar sig, men vi har hört från vår community att de kan vara förvirrande, betungande och svåra att hantera”, uppger företaget för Euronews Travel.
Airbnb skriver också att reglerna ska bli enklare att hitta redan före bokningen och visas tydligare både på objektsidan och inför vistelsen.
Det är bra. Ingen vill upptäcka klockan 05.45 på morgonen att flygbussen går om 20 minuter och värden samtidigt förväntar sig att kylskåpet ska avfrostas.
Städavgiften försvinner inte
Det finns dock en liten detalj som Airbnb inte rör.
Städavgiften finns kvar.
Värdar kan fortfarande ta ut en separat avgift för städning efter vistelsen. Den ska täcka normal städning mellan gäster, exempelvis dammsugning, tvätt och rengöring.
Det är också därför de nya reglerna är intressanta.
Har du redan betalat för städningen känns det mindre självklart att även utföra den.
Airbnb slår samtidigt fast att gästen fortfarande måste lämna bostaden i rimligt skick. Det är alltså ingen fribiljett till att arrangera efterfest med 35 nya vänner och lämna pizzakartongerna i badkaret.
Regler om exempelvis rökning, husdjur, antal gäster och tysta tider finns också kvar.
Värdar som försöker lägga in otillåtna krav får dem markerade av Airbnb och måste ändra dem eller överklaga. Upprepade överträdelser kan enligt företaget leda till varningar eller sämre placering i sökresultaten.
För svenska Airbnb-resenärer betyder förändringen framför allt en sak.
När semestern är slut får du packa väskan och gå.
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