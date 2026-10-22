Kubanska cigarrer slut i Sverige – kinesisk miljardär bakom

Avregistrering underkändes

Göteborgs kommun återkallade Elite Tradings tillstånd för partihandel med tobak den 15 december 2025. Enligt beslutet hade bolaget brustit i lämplighet avseende ”ekonomiska och personliga förhållanden”, inte anmält ändringar och inte lämnat in tillräckliga handlingar.

Bolaget överklagade. I förvaltningsrätten hävdade det att Chen Zhi saknade inflytande, att alla ägar-, avtals- och finansieringsband var kapade och att han hade avregistrerats som verklig huvudman den 2 december 2025. Bolaget pekade också på oskyldighetspresumtionen: åtalet i USA är inte en dom.

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Domstolen köpte inte argumenten. Enligt domen, som meddelades den 10 juni, saknades stöd för bolagets påståenden. Domstolen noterar dessutom att avregistreringen, enligt bolagets eget mejl till kommunen, byggde på ”en omprövning av vilka som utgör verkliga huvudmän i bolaget snarare än förändringar i bolaget”.

Förvaltningsrätten bedömde att Chen Zhi fortsatt äger en betydande del av bolaget och att lämplighetsprövningen därför måste omfatta honom. Åtalet i USA gäller kryptobedrägeri, människohandel, korruption och penningtvätt, vilket domstolen beskriver som ”ytterst allvarliga anklagelser”.

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Kommunen hade sedan maj 2025 vid upprepade tillfällen begärt underlag om Chen Zhis lämplighet, utan att få det. Bolaget hänvisade till svårigheter att få fram intyg från utlandet. Domstolen ansåg att det relevanta underlaget fanns att få och att det var ”anmärkningsvärt” att det inte lämnades in. En varning bedömdes inte räcka.

Fick sälja under processen

Eftersom återkallelsen inte gällde omedelbart fick bolaget fortsätta sälja tobak medan överklagandet prövades. Förvaltningsrätten avvisade därför bolagets begäran om inhibition i januari.

Tre veckor efter domen, den 1 juli, beslutade bolagsstämman om frivillig likvidation, vilket Flamman och Dagens industri rapporterade i augusti. Överklagandet till kammarrätten återkallades sedan, och kammarrätten skrev av målet den 11 september. Därmed vann återkallelsen laga kraft.

Bolaget förvaltas nu av likvidatorn Carl-Fredrik Hedenström. Kommunen bekräftar att ärendet är avslutat och att bolaget står som upphört i dess register.

Miljonvinst som revisorn inte kan verifiera

Fallet kom efter bolagets bästa år på minst fem år. Under 2025 ökade omsättningen till 119 miljoner kronor, från 87 miljoner året innan, och resultatet efter finansiella poster fördubblades till 37,5 miljoner. Det framgår av årsredovisningen, som fastställdes på bolagsstämman den 30 juni, dagen före likvidationsbeslutet.

Men bolagets nya revisor kan varken till- eller avstyrka att resultat- och balansräkningen fastställs. Revisorn utsågs först efter årsskiftet och har inte kunnat kontrollera varulagret på 29 miljoner kronor. Han har inte heller kunnat verifiera kundfordringar på 37 miljoner. Enligt revisionsberättelsen var majoriteten av dem förfallna och fortfarande obetalda i slutet av juni i år.

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Den tidigare revisorns uppdrag upphörde i förtid, enligt revisionsberättelsen. Under 2024 var PwC bolagets revisor. Vid årsskiftet fanns inga pengar på bolagets bankkonto, mot 37 miljoner kronor ett år tidigare.

Vad som händer med lagret och de anställda är inte klart i nuläget.

Nytt bolag på samma adress

Redan under andra halvåret 2024 beslutade Elite Trading att lägga ut sin försäljning på ett externt bolag. Från januari 2025 skulle det bolaget återförsälja produkterna i Norden och Baltikum, enligt årsredovisningen. Då ökade bolagets försäljning till kunder i Sverige från 33 till 113 miljoner kronor, medan försäljningen till övriga marknader nästan försvann.

Vilket bolag som tog över försäljningen framgår inte. Men samma höst fick ett annat bolag tobakstillstånd på samma adress. The Premium Company Nordic AB fick tillstånd för partihandel med tobak den 26 augusti 2024 och för detaljhandel i januari 2025. Det framgår av kommunens beslut. Bolaget ägs helt av Stephan Praetorius, Habanos Nordics mångårige vd, enligt årsredovisningen.

Premium Company var vilande när tillståndet beviljades och omsatte ingenting 2024. Enligt årsredovisningen fick bolaget under 2025 försäljningsuppdrag från ”svenska leverantörer av premiumprodukter” och arbetar som återförsäljare utan eget lager. Tobak nämns inte. I april i år ändrades bolagets huvudbransch till partihandel med tobak, enligt SCB:s företagsregister. Det var sex veckor innan förvaltningsrätten avgjorde Elite Tradings överklagande.

Kommunen kan inte säga om bolaget säljer Habanos-cigarrer.

”Det finns enbart ett partihandelstillstånd som ger dig som partihandlare rätt att handla med tobaksvaror”, skriver Emil Holmsten, enhetschef på miljöförvaltningen i Göteborg, i ett mejl till Realtid.

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Kommunen prövar alltså inte vilka märken en partihandlare säljer.

Realtid har skickat frågor om huruvida bolaget har sålt eller tar över distributionen av kubanska cigarrer men inte fått något svar. Inte heller Habanos har svarat. När Flamman i augusti nådde Elite Tradings dåvarande styrelseledamot Anders Worsøe avböjde han att svara på frågor om nedläggningen.

Skakar hela cigarrvärlden

Sverige är inte ensamt om problemen. Habanos distributör för Tyskland, Österrike och Polen har pausat leveranserna med hänvisning till en sanktionsgranskning av en av ägarna, rapporterar Cigar Aficionado.

Sanktionerna skapar ett problem för hela kedjan. Europeiska banker och revisorer vill inte röra bolag med kopplingar till en sanktionerad ägare, även när ägandet är indirekt.

Chen Zhis andelar förvaltas nu delvis av likvidatorer på Brittiska Jungfruöarna, men han bestrider likvidationen, enligt halfwheel. Hur och när han kan lösas ut ur Habanos är oklart.

Till dess kan det bli svårt att hitta en kubansk cigarr på svenska butikshyllor.