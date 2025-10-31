New Yorks glans bleknar – finanseliten packar väskorna

Skatterna pressar

Samtidigt har hyrorna i Manhattan stigit till dubbla snittet för USA:s 50 största städer och företag möter en effektiv bolagsskatt på upp till 18,3 procent.

Med höga försäkringspremier, dyrare barnomsorg och stigande levnadskostnader blir New York en allt tuffare stad att leva och driva företag i.

Och det är inte bara där miljardärer börjar se sig om efter nya adresser.

För Henrik Müller-Hansen, miljardär och grundare av techbolaget Gelato, blev det norska skattesystemet till slut lika betungande, och flytten till Sverige ett faktum.

Miljardärerna flyttar och Wall Street tappar mark

Bland New Yorkers som tjänar över 10 miljoner dollar per år har omkring 10 procent lämnat staden mellan 2018 och 2023.

Varje flytt innebär ett betydande bortfall i skatteintäkter, pengar som tidigare finansierat stadens generösa program för välfärd och utbildning.

New York spenderar i dag omkring 70 procent mer per invånare på offentliga tjänster än Texas. Samtidigt har de reala lönerna i staden sjunkit med nästan 10 procent sedan pandemins början, medan de ökat i övriga USA.

Wall Street söker nytt hem

Den sannolika nästa borgmästaren, Zohran Mamdani, vill höja skatterna ytterligare för att finansiera sociala reformer, något som enligt The Economist riskerar att påskynda utflyttningen av höginkomsttagare.

Samtidigt växer techsektorn. OpenAI, Anthropic och Amazon expanderar i New York, men de nya jobben ersätter inte tappet från finansbranschen.

Wall Street finns kvar, men inte längre med samma kraft.

När Miami, Texas och Florida lockar med sol, billigare kvadratmeter och lägre skatter börjar även de mest förmögna amerikanerna räkna på nytt.

