Bakom skyskraporna i New York pågår en tyst flykt. Höga kostnader, tuffa skatter och nya ekonomiska realiteter får Wall Streets finanselit att lämna staden.
New Yorks glans bleknar – finanseliten packar väskorna
I årtionden har New York varit världens finanshjärta, hem för banker, investmentbolag och miljardärer.
Men nu flyttar allt fler ur den ekonomiska eliten söderut. Wall Street tappar mark, och städer som Miami, Austin och Dallas växer fram som nya finansnav i USA.
New York tappar sin finanselit
Utvecklingen beskrivs i The Economist-podden The Intelligence, där data visar hur staden förlorar finansjobb och skatteintäkter i snabb takt.
Sedan år 2020 har den amerikanska finanssektorn skapat omkring 229 000 nya jobb, men bara 18 000 av dem i New York.
Andelen av stadens arbetskraft inom finans och försäkring har fallit från 11,5 procent år 1990 till 7,7 procent i år.
Skatterna pressar
Samtidigt har hyrorna i Manhattan stigit till dubbla snittet för USA:s 50 största städer och företag möter en effektiv bolagsskatt på upp till 18,3 procent.
Med höga försäkringspremier, dyrare barnomsorg och stigande levnadskostnader blir New York en allt tuffare stad att leva och driva företag i.
Och det är inte bara där miljardärer börjar se sig om efter nya adresser.
För Henrik Müller-Hansen, miljardär och grundare av techbolaget Gelato, blev det norska skattesystemet till slut lika betungande, och flytten till Sverige ett faktum.
Miljardärerna flyttar och Wall Street tappar mark
Bland New Yorkers som tjänar över 10 miljoner dollar per år har omkring 10 procent lämnat staden mellan 2018 och 2023.
Varje flytt innebär ett betydande bortfall i skatteintäkter, pengar som tidigare finansierat stadens generösa program för välfärd och utbildning.
New York spenderar i dag omkring 70 procent mer per invånare på offentliga tjänster än Texas. Samtidigt har de reala lönerna i staden sjunkit med nästan 10 procent sedan pandemins början, medan de ökat i övriga USA.
Wall Street söker nytt hem
Den sannolika nästa borgmästaren, Zohran Mamdani, vill höja skatterna ytterligare för att finansiera sociala reformer, något som enligt The Economist riskerar att påskynda utflyttningen av höginkomsttagare.
Samtidigt växer techsektorn. OpenAI, Anthropic och Amazon expanderar i New York, men de nya jobben ersätter inte tappet från finansbranschen.
Wall Street finns kvar, men inte längre med samma kraft.
När Miami, Texas och Florida lockar med sol, billigare kvadratmeter och lägre skatter börjar även de mest förmögna amerikanerna räkna på nytt.
