Merz: Tyskar måste lära sig att arbeta mer

merz
Friedrich Merz menar att tyskarna behöver få upp antalet arbetade timmar. (Foto: Ebrahim Noroozi/AP/TT).
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Friedrich Merz menar att Tysklands välfärd hotas av att tyskar arbetar för lite. Forskare menar dock att statistiken döljer vissa saker.

Tysklands förbundskansler Friedrich Merz vill ha fler tyskar i arbete, och han vill absolut inte att de ska arbeta mindre.

Faktum är att Merz anser att den tyska arbetsinsatsen är för liten för att upprätthålla landets välfärd, rapporterar Yle.

Enligt Merz krävs längre arbetsveckor och mindre fokus på balans mellan arbete och fritid för att möta de ekonomiska utmaningarna.

Menar att statistiken är missvisande

Sedan Merz och Kristdemokraterna tillträdde i våras har regeringen drivit linjen att tyskarna måste arbeta mer.

Som stöd lyfts statistik från OECD som visar att tyskarna i genomsnitt arbetar betydligt färre timmar per år än invånare i många andra industriländer.

Många tyskar arbetar inte heltid, vilket avspeglar sig i statistiken, menar forskare. (Foto: Ebrahim Noroozi/AP/TT).

Enligt jämförelsen arbetade tyskarna i fjol 1 331 timmar, att jämföra med 1 898 timmar i Grekland.

”40 timmar i veckan. Det är ju inte ens en fjärdedel av veckans sammanlagda timmar som man lägger på jobbet”, sa Merz inför valet i våras, enligt Yle.

Många arbetar deltid

Men flera arbetsmarknadsexperter menar att siffrorna ger en missvisande bild. OECD:s statistik tar inte hänsyn till att en stor del av den tyska arbetskraften arbetar deltid.

Om deltidsanställda räknas bort skulle genomsnittet per person stiga, även om den totala arbetsinsatsen i landet faktiskt minskade.

I dag arbetar omkring 40 procent av de sysselsatta tyskarna deltid, enligt arbetsmarknadsforskningsinstitutet IAB.

Fler kvinnor yrkesarbetar

Trots det ligger den totala arbetsvolymen i landet på rekordnivå, med över 61 miljarder arbetstimmar per år. Även sysselsättningen har nått historiskt höga nivåer.

Utvecklingen har framför allt drivits av att fler kvinnor trätt in på arbetsmarknaden. Sedan början av 1990-talet har andelen yrkesarbetande kvinnor stigit från drygt hälften till tre fjärdedelar.

Samtidigt arbetar många kvinnor fortfarande deltid, något som forskare kopplar till skattesystemet och bristen på barnomsorg.

Ska införa incitament för pensionärer

Regeringen vill nu även öka andelen äldre i arbetslivet. För att uppmuntra pensionärer att fortsätta arbeta införs en ny regel som gör det möjligt att tjäna upp till 2 000 euro i månaden utöver pensionen utan att betala skatt.

Debatten om arbetstidens längd ser ut att fortsätta prägla den politiska dagordningen i Tyskland.

Frågan har blivit en symbol för den större diskussionen om hur Europas största ekonomi ska kunna försörja sin välfärdsstat i takt med en åldrande befolkning och ökande kostnader.

Friederich MerzOECDTyskland
