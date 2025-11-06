Merz: Tyskar måste lära sig att arbeta mer

Tysklands förbundskansler Friedrich Merz vill ha fler tyskar i arbete, och han vill absolut inte att de ska arbeta mindre.

Faktum är att Merz anser att den tyska arbetsinsatsen är för liten för att upprätthålla landets välfärd, rapporterar Yle.

Enligt Merz krävs längre arbetsveckor och mindre fokus på balans mellan arbete och fritid för att möta de ekonomiska utmaningarna.

Menar att statistiken är missvisande

Sedan Merz och Kristdemokraterna tillträdde i våras har regeringen drivit linjen att tyskarna måste arbeta mer.

Som stöd lyfts statistik från OECD som visar att tyskarna i genomsnitt arbetar betydligt färre timmar per år än invånare i många andra industriländer.

Många tyskar arbetar inte heltid, vilket avspeglar sig i statistiken, menar forskare. (Foto: Ebrahim Noroozi/AP/TT).

Enligt jämförelsen arbetade tyskarna i fjol 1 331 timmar, att jämföra med 1 898 timmar i Grekland.

”40 timmar i veckan. Det är ju inte ens en fjärdedel av veckans sammanlagda timmar som man lägger på jobbet”, sa Merz inför valet i våras, enligt Yle.