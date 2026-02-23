Islands regering överväger att påskynda en folkomröstning om att återuppta EU-medlemskapsförhandlingar, möjligen redan i augusti i år.
USA pressar Island – kan snart gå med i EU
Omröstningen hade tidigare väntats senast 2027, men den geopolitiska oron har snabbat på processen.
Det isländska parlamentet meddela datum för folkomröstningen inom de närmaste veckorna, skriver Politico. Om islänningarna röstar ja kan landet gå med i EU före alla andra kandidatländer.
Hoten mot Grönland har snabbat på processen
En central drivkraft bakom den nya brådskan är Donald Trumps upprepade uttalanden om att förvärva Grönland. Vilket skickar chockvågor genom hela Nordatlanten.
Enligt Eirikur Bergmann, professor i statsvetenskap vid Islands Bifrost University, tvingar Grönlandsfrågan islänningar att ompröva sina internationella relationer och driver på EU-debatten avsevärt.
”Alla argument som USA framför som skäl till att de måste förvärva Grönland skulle kunna tillämpas även på Island”, säger Bergmann till Euractiv.
Utöver Grönlandshotet har även amerikanska tullar på isländska varor och skämtsamma kommentarer från Trumps ambassadörskandidat Billy Long, som kallade Island USA:s 52:a delstat, ökat oron.
Tilliten ifrågasätts
Island är den enda Natoländerna utan egen armé och förlitar sig på försvarsalliansen samt ett bilateralt försvarsavtal med USA från 1951. Den tilliten ifrågasätts nu alltmer.
Islands tidigare premiärminister Þorsteinn Pálsson skrev nyligen att fullt EU-medlemskap ”knappast är undvikbart om vi avser att försvara våra intressen på lång sikt”.
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen träffade Islands premiärminister Kristrún Frostadóttir i Bryssel förra månaden och betonade att partnerskapet ”erbjuder stabilitet och förutsägbarhet i en orolig värld”.
Fiskefrågan är ett hinder
Vägen till medlemskap är dock inte utan hinder.
Fiskefrågan var den stora stötestenen under de förra förhandlingarna, men med Storbritannien utanför EU kan den vara lättare att lösa denna gång.
Island är redan medlem i EES och Schengen, vilket innebär att stora delar av EU:s regelverk redan är infört.
Opinionsmätningar från 2025 visar ett knappt stöd för medlemskap, med 45 procent för och 35 procent emot, enligt Euractiv.