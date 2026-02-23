USA pressar Island – kan snart gå med i EU

Omröstningen hade tidigare väntats senast 2027, men den geopolitiska oron har snabbat på processen.

Läs även: Island kan ha knäckt aluminiumkoden. Realtid

Det isländska parlamentet meddela datum för folkomröstningen inom de närmaste veckorna, skriver Politico. Om islänningarna röstar ja kan landet gå med i EU före alla andra kandidatländer.

Hoten mot Grönland har snabbat på processen

En central drivkraft bakom den nya brådskan är Donald Trumps upprepade uttalanden om att förvärva Grönland. Vilket skickar chockvågor genom hela Nordatlanten.

Läs även: Rymdålderns sista vila – kyrkogården ingen kan besöka. Dagens PS

Enligt Eirikur Bergmann, professor i statsvetenskap vid Islands Bifrost University, tvingar Grönlandsfrågan islänningar att ompröva sina internationella relationer och driver på EU-debatten avsevärt.

”Alla argument som USA framför som skäl till att de måste förvärva Grönland skulle kunna tillämpas även på Island”, säger Bergmann till Euractiv.

ANNONS

Utöver Grönlandshotet har även amerikanska tullar på isländska varor och skämtsamma kommentarer från Trumps ambassadörskandidat Billy Long, som kallade Island USA:s 52:a delstat, ökat oron.