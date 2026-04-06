Hormuzsundet: Fler fartyg släpps igenom – men inte tillräckligt

Under lördagen och söndagen har 15 fartyg passerat Hormuzsundet med Irans tillstånd. Det rapporterar BBC med hänvisning till den iranska nyhetsbyrån Fars.

Det är den högsta siffran sedan krigsutbrottet den 28 februari, men trafiken ligger fortfarande långt under normala nivåer.

Enligt Seatrade Maritime News registrerade analysföretaget Windward totalt 20 passager genom sundet under söndagen, 14 utgående och 6 inkommande. Det motsvarar bara en sjundedel av det historiska genomsnittet på 138 passager per dygn.

Öppet för alla som inte stöder angreppet

Iran hävdar att sundet förblir öppet för alla utom länder som angriper eller stöder angrepp mot Iran. Irakiska fartyg har fått särskilt tillstånd att passera, enligt iransk statlig media.

Revolutionsgardet har meddelat att sundet aldrig kommer att återgå till sitt tidigare tillstånd, särskilt inte för USA och Israel.