Fler skepp börjar röra sig genom Hormuzsundet med Irans godkännande. Men det är fortfarande väldigt lite trafik i det globalt viktiga sundet.
Hormuzsundet: Fler fartyg släpps igenom – men inte tillräckligt
Under lördagen och söndagen har 15 fartyg passerat Hormuzsundet med Irans tillstånd. Det rapporterar BBC med hänvisning till den iranska nyhetsbyrån Fars.
Missa inte: Fartyg testar ny väg genom Hormuzsundet. Realtid
Det är den högsta siffran sedan krigsutbrottet den 28 februari, men trafiken ligger fortfarande långt under normala nivåer.
Enligt Seatrade Maritime News registrerade analysföretaget Windward totalt 20 passager genom sundet under söndagen, 14 utgående och 6 inkommande. Det motsvarar bara en sjundedel av det historiska genomsnittet på 138 passager per dygn.
Öppet för alla som inte stöder angreppet
Iran hävdar att sundet förblir öppet för alla utom länder som angriper eller stöder angrepp mot Iran. Irakiska fartyg har fått särskilt tillstånd att passera, enligt iransk statlig media.
Läs även: Paasikivi om Irankriget: USA har ingen plan och är idioter. Dagens PS
Revolutionsgardet har meddelat att sundet aldrig kommer att återgå till sitt tidigare tillstånd, särskilt inte för USA och Israel.
Vill införa avgifter som kompensation
Samtidigt förbereds lagstiftning i Iran om att införa avgifter för fartyg som passerar sundet, något som presenteras som ett sätt att kompensera för de skador kriget orsakar Iran.
Missa inte: Fransk framgång: Först genom Hormuzsundet. Realtid
Oman för parallellt samtal med Teheran om fartygstrafiken, och två separata farleder har börjat användas: en irankontrollerad nära ön Larak och en närmare Omans kust.
Vill se en internationell insats
På den diplomatiska fronten ledde Storbritanniens utrikesminister Yvette Cooper den 2 april ett virtuellt möte med över 40 länder och Internationella sjöfartsorganisationen IMO.
Läs även: Så kan Iran behålla kontrollen över oljan. Dagens PS
Deltagarna diskuterade ökat diplomatiskt tryck mot Iran, ekonomiska åtgärder och sanktioner samt insatser för att frige fartyg och besättningar som sitter fast i sundet, enligt Seatrade Maritime News.
IMO:s generalsekreterare Arsenio Dominguez efterlyste efter mötet en samordnad internationell insats och varnade för att fragmenterade svar inte längre räcker.
Samtidigt höjer USA:s president Donald Trump tonen markant.
I ett inlägg på sociala medier den 5 april hotade han med att slå till mot broar, kraftverk och vattenanläggningar i Iran. Hans ultimatum har förlängts flera gånger och tycks nu löpa ut den 8 april.