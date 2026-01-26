Stor pessimism i EU: Framtiden glider ur händerna

Över 11 700 personer i 23 medlemsländer deltog i mätningen, och svaren visar att framtidstron bland medborgarna snabbt försvagas.

Nästan två tredjedelar av de tillfrågade anser att de bästa åren redan passerat. Dessutom tror tre av fyra att livet kommer att bli svårare för nästa generation.

Pessimismen är särskilt stark i Västeuropa och Centraleuropa, där missnöjet med samhällsutvecklingen samtidigt är som mest utbrett.

Pessimistisk syn på demokratins framtid

Många tvivlar också på att demokratin fungerar som den ska. Tre av fyra uppger därför att demokratin i deras land är på tillbakagång.

Flera uttrycker oro för att politiska institutioner inte klarar av att hantera samtidens kriser: kriget i Ukraina, ekonomisk osäkerhet och ökade spänningar i relationen till USA.