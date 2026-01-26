En ny omfattande opinionsundersökning från FGS Global visar att européer känner stor pessimism inför framtiden.
Stor pessimism i EU: Framtiden glider ur händerna
Över 11 700 personer i 23 medlemsländer deltog i mätningen, och svaren visar att framtidstron bland medborgarna snabbt försvagas.
Nästan två tredjedelar av de tillfrågade anser att de bästa åren redan passerat. Dessutom tror tre av fyra att livet kommer att bli svårare för nästa generation.
Pessimismen är särskilt stark i Västeuropa och Centraleuropa, där missnöjet med samhällsutvecklingen samtidigt är som mest utbrett.
Pessimistisk syn på demokratins framtid
Många tvivlar också på att demokratin fungerar som den ska. Tre av fyra uppger därför att demokratin i deras land är på tillbakagång.
Flera uttrycker oro för att politiska institutioner inte klarar av att hantera samtidens kriser: kriget i Ukraina, ekonomisk osäkerhet och ökade spänningar i relationen till USA.
Trump ses en destabiliserande kraft
Stora skillnader mellan EU‑länderna
Trots den dystra helhetsbilden finns variationer mellan länderna: Polen, Litauen och Danmark sticker ut som de enda där en majoritet anser att deras land är på rätt väg.
Enligt FGS Global kan detta delvis bero på att invånarna upplever tydligare ledarskap och mer politisk handlingskraft.
I Rumänien, Grekland och Bulgarien är däremot missnöjet däremot störst.
Krav på mer handlingskraft från regeringar
Undersökningen visar också att européerna vill se mer av sina regeringar. Över 70 procent anser att de har rätt att förvänta sig mer av sina politiska ledare.
Många vill dessutom att deras land agerar tydligare i utrikespolitiken. Sju av tio tycker att deras land bör försvara nationella intressen mer bestämt, även om det skapar konflikter med andra länder.
Drygt hälften vill därför se ökade satsningar på försvar och säkerhet.
Om undersökningen
FGS Global intervjuade 11 714 vuxna i 23 EU‑länder mellan 10 och 23 november 2025.
Minst 500 personer från varje land deltog. Undersökningen genomfördes online och resultaten har viktats för att spegla befolkningen utifrån kön, ålder, inkomst, region och socioekonomisk grupp.
Ett nationellt urval på 500 personer har alltid en felmarginal. Men resultaten i den här undersökningen ligger nära verkligheten, med en osäkerhet på bara några procentenheter åt båda hållen.