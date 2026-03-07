225 miljarder norska kronor. Så mycket anser ekonomen Martin Bech Holte att Norge borde spara varje år – för att göra landet mer effektivt.
Ekonom: Norge är för rikt – kapa statsbudgeten
Den norska ekonomen och författaren Martin Bech Holte fick uppmärksamhet förra året när han hävdade att Norge har blivit för rikt.
Hans tes var att landet kunde förlita sig allt för mycket på oljepengar, vilket fick negativa konsekvenser för innovation och produktivitet.
Sedan dess har Bech Holte föreslagit omfattande nedskärningar i Norges offentliga utgifter i sin bok Alternativt statsbudsjett, skriver E24.
Vill ta bort subventioner
Han förslag ses som radikalt. Det innebär nämligen att statens utgifter ska minska med totalt 225 miljarder norska kronor under en fyraårsperiod.
Det var i den tidigare boken Landet som ble for rikt argumenterade för att Norge blivit alltför beroende av sina oljeintäkter och därför utvecklat en mindre disciplinerad ekonomisk politik.
I den nyare boken presenterar han mer konkreta förslag på hur utgifterna kan minskas.
Enligt planen ska flera typer av statliga subventioner reduceras eller tas bort. Bland de områden som pekas ut finns stöd till jordbruket och ekonomiska fördelar kopplade till elbilar.
Stora skattesänkningar
Författaren föreslår även minskningar i biståndsbudgeten samt högre avgifter för vissa offentliga tjänster, bland annat barnomsorg.
Samtidigt betonar Bech Holte att kärnan i välfärdsstaten ska skyddas. Därför innehåller förslaget inga större nedskärningar inom centrala områden som sjukvård och utbildning.
En betydande del av besparingarna ska enligt planen användas för att sänka skatterna. Totalt föreslås skattelättnader motsvarande cirka 160 miljarder kronor.
”Vågar inte”
Inkomstskatterna föreslås minska kraftigt, med målet att öka incitamenten att arbeta och därigenom stärka den ekonomiska tillväxten.
”Det är tufft att diskutera arbetslinjen. För att vara ärlig mot folk måste man våga belöna arbete. Men istället skyggar vi. Vi vågar inte”, säger han.
Förslagen har redan väckt debatt bland ekonomer och politiker i Norge.
Kritiker menar att beskrivningen av norsk ekonomi är överdrivet negativ, medan anhängare anser att diskussionen om statens utgifter är nödvändig i ett land med stora naturresurser och höga offentliga kostnader.
