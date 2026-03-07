Ekonom: Norge är för rikt – kapa statsbudgeten

Den norska ekonomen och författaren Martin Bech Holte fick uppmärksamhet förra året när han hävdade att Norge har blivit för rikt.

Hans tes var att landet kunde förlita sig allt för mycket på oljepengar, vilket fick negativa konsekvenser för innovation och produktivitet.

Sedan dess har Bech Holte föreslagit omfattande nedskärningar i Norges offentliga utgifter i sin bok Alternativt statsbudsjett, skriver E24.

Vill ta bort subventioner

Han förslag ses som radikalt. Det innebär nämligen att statens utgifter ska minska med totalt 225 miljarder norska kronor under en fyraårsperiod.

Det var i den tidigare boken Landet som ble for rikt argumenterade för att Norge blivit alltför beroende av sina oljeintäkter och därför utvecklat en mindre disciplinerad ekonomisk politik.

I den nyare boken presenterar han mer konkreta förslag på hur utgifterna kan minskas.

Enligt planen ska flera typer av statliga subventioner reduceras eller tas bort. Bland de områden som pekas ut finns stöd till jordbruket och ekonomiska fördelar kopplade till elbilar.