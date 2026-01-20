Bönder rasar mot EU:s handelsavtal med Sydamerika

Den 20 januari samlas oroliga jordbrukare med traktorer framför Europaparlamentet i Strasbourg i ett försök att få parlamentet att rösta nej till avtalet, rapporterar Yle.

Frankrike och Polen leder motståndet bland medlemsländerna. Bönderna får också stöd av över 140 parlamentsledamöter som kräver att EU-domstolen prövar avtalets laglighet.

Protester eskalerar i Frankrike

Missnöjet har tagit sig uttryck i allt våldsammare protester.

I Paris genomförde omkring 150 franska bönder nyligen en blixtaktion där de ockuperade ett annex till jordbruksministeriet.

Banderoller med slagorden ”Stoppa Mercosur” och ”Frexit” hängdes upp innan polisen grep in och förde ett femtiotal demonstranter till polisstationen.

I en annan aktion forcerade 350 traktorer polisspärrar vid den franska nationalförsamlingen. Där hällde bönder hö på marken och tvingade ledamöter att stanna inomhus i flera timmar.