20 jan. 2026

Makro

Bönder rasar mot EU:s handelsavtal med Sydamerika

Franska protester mot Mercosur. (Foto: Emma Da Silva / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

EU:s omstridda frihandelsavtal med Sydamerika fortsätter att skapa djupa klyftor mellan Bryssel och jordbrukare runt om i unionen. Bönder från hela EU mobiliserar för att stoppa det i sista minuten.

Den 20 januari samlas oroliga jordbrukare med traktorer framför Europaparlamentet i Strasbourg i ett försök att få parlamentet att rösta nej till avtalet, rapporterar Yle.

Frankrike och Polen leder motståndet bland medlemsländerna. Bönderna får också stöd av över 140 parlamentsledamöter som kräver att EU-domstolen prövar avtalets laglighet.

Protester eskalerar i Frankrike

Missnöjet har tagit sig uttryck i allt våldsammare protester.

I Paris genomförde omkring 150 franska bönder nyligen en blixtaktion där de ockuperade ett annex till jordbruksministeriet.

Banderoller med slagorden ”Stoppa Mercosur” och ”Frexit” hängdes upp innan polisen grep in och förde ett femtiotal demonstranter till polisstationen.

I en annan aktion forcerade 350 traktorer polisspärrar vid den franska nationalförsamlingen. Där hällde bönder hö på marken och tvingade ledamöter att stanna inomhus i flera timmar.

Oro för kvalitet och konkurrens

”Går avtalet igenom, kommer EU:s konsumenter att få i sig en massa hormoner, antibiotika och bekämpningsmedel i den sydamerikanska maten trots att de är strängt förbjudna hos oss”, säger den franske bonden Jonathan Bouton till Yle.

Kritiken handlar även om strukturella problem i EU:s jordbrukspolitik.

I Jordbruksaktuellt skriver Stefan Ljungdahl att Mercosur-avtalet förtydligar ”den absurda dubbelmoralen i att konstant införa hårdare regelverk, mer omfattande byråkrati och mer övervakning av EU:s jordbrukare, samtidigt som man vill öka och/eller göra import av livsmedel och bioenergi som inte alls producerats under dessa villkor, billigare”.

Ljungdahl menar att svensk livsmedelsberedskap hotas av:

”Summan av EU-beslut såsom kraftigt minskad CAP-budget, maxtak för EU-ersättningar, Mercosur-avtalet, CBAM-avgifter för gödning, höjda energiskatter, hårdare miljöregler” – vilket sammantaget utgör ”katastrofal politik”.

Von der Leyen: Ett strategiskt genombrott

I stark kontrast till kritiken hyllar Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen avtalet.

viktigt
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. (Foto: Virginia Mayo/AP/TT)

I en debattartikel i Dagens industri beskriver hon Mercosur som ”mer än en handelsöverenskommelse” och kallar det ”en avsiktsförklaring från likasinnade regioner som är fast beslutna att forma en mer öppen, förutsägbar och samarbetsinriktad världsekonomi”.

Enligt von der Leyen kommer avtalet att undanröja miljarder euro i tullar och gynna 60 000 europeiska företag som exporterar till Mercosur, som slipper betala uppskattningsvis 4 miljarder euro i exporttullar årligen. EU:s export förväntas öka med upp till 50 miljarder euro, skriver hon.

Von der Leyen framhåller också att avtalet ger jordbrukare fördelar genom att EU:s export av jordbruksprodukter förväntas öka med nästan 50 procent, och att över 350 europeiska geografiska beteckningar får rättsligt skydd i Latinamerika.

Osäker framtid

Trots att ministerrådet gett sitt godkännande och von der Leyen undertecknat avtalet i Paraguay i helgen, kan protesterna försena implementeringen med upp till två år om de lyckas.

Europaparlamentet, som ännu inte sagt sitt, inleder nästa vecka överläggningar om avtalet.

Om processen följer tidsplanen kan handelsavtalet träda i kraft under våren 2026, med gradvis implementering fram till cirka 2040.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

