Bildt: Sannolikt slutet för handelsavtalet EU-USA

Sveriges tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt skriver på X att Donald Trumps tullutspel är ett ”kristallklart” brott mot EU och USA.

”Reaktionen måste bli lika klar. Att spela mjukt är knappast ett alternativ”, skriver Bildt.

Tullarna ska ligga på 10 procent och ska gälla från och med 1 februari, enligt Trump – som hotar med att sedan höja dem till 25 procent den 1 juni om inte USA får ta över Grönland.

Förutom Sverige gäller hotet även Danmark, Norge, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Finland.

Det amerikansk-europeiska handelsavtalet som slöts i somras väntar på EU-parlamentets godkännande.

Bildt skriver att Trumps utspel ”kommer att med all sannolikhet” göra att avtalet kollapsar.

”Konfrontationen börjar hetta till. ”