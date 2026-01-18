18 jan. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

Realtid.se
Makro

Bildt: Sannolikt slutet för handelsavtalet EU-USA

Carl Bildt, tidigare svensk statsminister och utrikesminister. Arkivbild.
Carl Bildt, tidigare svensk statsminister och utrikesminister. Foto: Jessica Gow/TT
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 18 jan. 2026Publicerad: 18 jan. 2026
”Reaktionen måste bli lika klar. Att spela mjukt är knappast ett alternativ”, skriver Bildt.
ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Sveriges tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt skriver på X att Donald Trumps tullutspel är ett ”kristallklart” brott mot EU och USA.

”Reaktionen måste bli lika klar. Att spela mjukt är knappast ett alternativ”, skriver Bildt.

Tullarna ska ligga på 10 procent och ska gälla från och med 1 februari, enligt Trump – som hotar med att sedan höja dem till 25 procent den 1 juni om inte USA får ta över Grönland.

Förutom Sverige gäller hotet även Danmark, Norge, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Finland.

Det amerikansk-europeiska handelsavtalet som slöts i somras väntar på EU-parlamentets godkännande.

Bildt skriver att Trumps utspel ”kommer att med all sannolikhet” göra att avtalet kollapsar.

”Konfrontationen börjar hetta till. ”

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Carl Bildthandelsavtal
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT

Sveriges ledande nyhetsbyrå sedan 1921

Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT

Sveriges ledande nyhetsbyrå sedan 1921

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS