Flera miljoner pund extra i bonus har delats ut till brittiska bank-vd:ar på senare tid. Ändrade regler är en faktor i det hela.
Bankchefernas bonusar skjuter i höjden
Många banker har behövt göra nedskärningar, men att arbeta på en storbank kan fortfarande en mycket lukrativ affär.
Lönerna för cheferna för Storbritanniens största banker har nämligen nått sin högsta nivå på över ett decennium.
Kraftigt stigande aktiekurser, ökade vinster och lättade ersättningsregler har tillsammans drivit upp ersättningarna till toppnivåer, skriver Financial Times.
Betydligt högre bonusar
Vd:n för Lloyds Banking Group, Charlie Nunn, fick exempelvis totalt 7,4 miljoner pund i ersättning under 2025.
Det är en ökning med 20 procent jämfört med året innan och den högsta ersättningen på mer än tio år för banken.
Hos NatWest Group uppgick vd Paul Thwaites ersättning till 6,6 miljoner pund, upp från 4,9 miljoner året före. Det gör honom till bankens bäst betalda chef sedan tiden efter finanskrisen.
Nya regler lättar
Samtidigt ökade ersättningen till Barclays vd C.S. Venkatakrishnan från 11,6 miljoner till rekordhöga 15 miljoner pund.
HSBC, den fjärde av de stora brittiska bankerna, har ännu inte redovisat sina siffror för 2025, men bankens bäst betalde fick 5,4 miljoner pund året dessförinnan.
Utvecklingen sammanfaller med att flera av de regler som infördes efter finanskrisen 2008 nu har lättats. Då skärptes kraven på bankers bonusar kraftigt efter att staten tvingats rädda flera institut.
Får del av bonusen tidigare
Bland annat tog staten stora ägarandelar i både Lloyds och NatWest efter mångmiljardstöd. NatWest återgick helt till privat ägande i maj 2025, 17 år efter räddningsaktionen.
I höstas meddelade tillsynsmyndigheten Prudential Regulation Authority, som är en del av Bank of England, att väntetiden för att få ut uppskjutna bonusar halveras från åtta till fyra år.
Även Financial Conduct Authority har minskat omfattningen av sina ersättningsregler. Förändringarna innebär att bankledare kan få tillgång till en större del av sina bonusar snabbare än tidigare.
Lönsamheten stärks
Samtidigt har bankernas lönsamhet stärkts kraftigt i takt med högre räntor.
NatWest ökade sin vinst före skatt med 25 procent till 7,7 miljarder pund under 2025, och aktien har stigit med nära en tredjedel på ett år.
Lloyds redovisade en vinstökning på 12 procent till 6,7 miljarder pund, medan aktien har klättrat med över 50 procent under samma period.
