Bankchefernas bonusar skjuter i höjden

Många banker har behövt göra nedskärningar, men att arbeta på en storbank kan fortfarande en mycket lukrativ affär.

Lönerna för cheferna för Storbritanniens största banker har nämligen nått sin högsta nivå på över ett decennium.

Kraftigt stigande aktiekurser, ökade vinster och lättade ersättningsregler har tillsammans drivit upp ersättningarna till toppnivåer, skriver Financial Times.

Betydligt högre bonusar

Vd:n för Lloyds Banking Group, Charlie Nunn, fick exempelvis totalt 7,4 miljoner pund i ersättning under 2025.

Det är en ökning med 20 procent jämfört med året innan och den högsta ersättningen på mer än tio år för banken.

Hos NatWest Group uppgick vd Paul Thwaites ersättning till 6,6 miljoner pund, upp från 4,9 miljoner året före. Det gör honom till bankens bäst betalda chef sedan tiden efter finanskrisen.