Ljuspunkten: Här ökar inte arbetslösheten

Cirka 43 000 ungdomar 18–24 år, eller 8,0 procent av arbetskraften, var i slutet av juli inskrivna som arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar. Det är i stort sett oförändrat på ett år, enligt Arbetsförmedlingens återkommande månadsstatistik.

”Ungdomar är generellt mer flexibla, beredda att flytta mellan yrken”, säger prognoschef Lars Lindvall.

Unga kommer med ljuset

Och vanligtvis brukar en ljusare jobbmarknad synas först bland ungdomar. Men det är lite tidigt att dra några sådana slutsatser.

”I och med att den totala arbetslösheten går upp så är det väl ingen vändning det signalerar”, säger han.

Som vanligt är det ungdomar som saknar utbildning som har svårast att hitta jobb, och bland dem med högskoleutbildning är få arbetslösa. Under lågkonjunkturen har det även varit svårt för unga med gymnasieutbildning.

”Den största gruppen ungdomsarbetslösa är nu de med gymnasial utbildning. Men de får som regel ganska lätt jobb när det vänder”, säger Lindvall.

Stora könsskillnader

ANNONS

Det finns en stor skillnad mellan könen. Bland unga män är arbetslösheten 9,5 procent, men bara 6,5 procent bland unga kvinnor.

”Kvinnor tenderar att utbilda sig i större utsträckning, fler killar hoppar av gymnasiet. Sedan har byggbranschen – där vi har många unga män – gått dåligt”, säger Lars Lindvall som en förklaring.

Sett till arbetsmarknaden i stort har den totala arbetslösheten ökat från 6,8 till 7,1 procent på ett år, enligt Arbetsförmedlingen. Den förmodade vändningen har stadigt skjutits på framtiden i takt med att den svenska ekonomin inte riktigt vill ta fart.

”Men vi tror fortfarande, liksom många andra bedömare, att det kommer att vända under hösten när ekonomin går lite starkare – och sedan fram mot nästa år kommer arbetslösheten att sjunka”, säger Lindvall.

Olle Lindström/TT