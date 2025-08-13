Realtid
Ljuspunkten: Här ökar inte arbetslösheten

arbetsformedlingen
Ungdomsarbetslösheten ökar alltid under sommaren, men ligger inte högre än vid samma tidpunkt i fjol. Grafiken visar arbetslösheten som andel av arbetskraften för ungdomar och totalt i procent. (Foto: Anders Humlebo/TT)
TT
TT
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Trots den tröga arbetsmarknaden ligger ungdomsarbetslösheten still. ”Det är det som varit positivt det här året”, säger Arbetsförmedlingens prognoschef Lars Lindvall.

Cirka 43 000 ungdomar 18–24 år, eller 8,0 procent av arbetskraften, var i slutet av juli inskrivna som arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar. Det är i stort sett oförändrat på ett år, enligt Arbetsförmedlingens återkommande månadsstatistik.

”Ungdomar är generellt mer flexibla, beredda att flytta mellan yrken”, säger prognoschef Lars Lindvall.

Unga kommer med ljuset

Och vanligtvis brukar en ljusare jobbmarknad synas först bland ungdomar. Men det är lite tidigt att dra några sådana slutsatser.

”I och med att den totala arbetslösheten går upp så är det väl ingen vändning det signalerar”, säger han.

Som vanligt är det ungdomar som saknar utbildning som har svårast att hitta jobb, och bland dem med högskoleutbildning är få arbetslösa. Under lågkonjunkturen har det även varit svårt för unga med gymnasieutbildning.

”Den största gruppen ungdomsarbetslösa är nu de med gymnasial utbildning. Men de får som regel ganska lätt jobb när det vänder”, säger Lindvall.

Stora könsskillnader

Det finns en stor skillnad mellan könen. Bland unga män är arbetslösheten 9,5 procent, men bara 6,5 procent bland unga kvinnor.

”Kvinnor tenderar att utbilda sig i större utsträckning, fler killar hoppar av gymnasiet. Sedan har byggbranschen – där vi har många unga män – gått dåligt”, säger Lars Lindvall som en förklaring.

Sett till arbetsmarknaden i stort har den totala arbetslösheten ökat från 6,8 till 7,1 procent på ett år, enligt Arbetsförmedlingen. Den förmodade vändningen har stadigt skjutits på framtiden i takt med att den svenska ekonomin inte riktigt vill ta fart.

”Men vi tror fortfarande, liksom många andra bedömare, att det kommer att vända under hösten när ekonomin går lite starkare – och sedan fram mot nästa år kommer arbetslösheten att sjunka”, säger Lindvall.

Olle Lindström/TT

Fakta: Därför skiljer sig siffrorna åt

Arbetsförmedlingen och SCB redovisar varje månad arbetslösheten i Sverige. Men statistiken skiljer sig åt, ofta ganska kraftigt, som en effekt av att myndigheterna mäter på olika sätt.

Exempelvis ligger ungdomsarbetslösheten hos Arbetsförmedlingen på 8 procent, men på nästan 30 procent i SCB:s siffror.

Arbetsförmedlingen använder sig av faktiskt inskrivna hos förmedlingarna. Och har dessutom snävare åldersspann. Den totala arbetslösheten mäts i ålderspannet 16–65 år. Ungdomsarbetslösheten avser unga mellan 18 och 24 år.

Statistiska centralbyrån (SCB) använder sig av en urvalsundersökning. Ålderspannet är 15–74 år för den totala arbetslösheten och 15–24 år för ungdomsarbetslösheten.

Som ung arbetslös räknas i SCB:s sätt att mäta (som bygger på internationella kriterier) även en stor andel heltidsstuderande. Det räcker nämligen ofta med att man som heltidsstuderande vill ha ett extrajobb, eller att man väntar på ett sommarjobb som ska börja senare, för att räknas som arbetslös. (TT)

Källa: Arbetsförmedlingen, SCB

