Kronan: Från hårt prövad till Europas vinnare

Den svenska valutan lyfte cirka 10 öre mot både dollarn och euron i tisdagens handel.

Vid 13-tiden kostade en dollar 10,00 kronor, medan en euro kostade 10,82 kronor. Enligt SVT Nyheter är detta den starkaste kronkursen på tre år.

Missa inte: ”Många uppsidor för kronan” – trots världsläget. Realtid TV

”Det är ett väldigt drag i kronan”, säger SEB:s (börskurs SEB) valutastrateg Amanda Sundström till Svenska Dagbladet.

Den svenska kronan, som länge varit hårt prövad, har under 2025 förvandlats till en vinnare bland de så kallade G10-valutorna. På tisdagen gick dollarn för andra gången under mars månad att köpa för under 10 kronor.

Varför stärks kronan just nu?

Ett huvudskäl är att utländska investerare har fått upp ögonen för kronan och ser att den är i en positiv trend. Dessutom finns det flera strukturella orsaker:

”Det som är positivt för euron tenderar att vara ännu mer positivt för kronan. Samma tumregel finns även omvänt – att det som är negativt för euron ofta är ännu mer negativt för kronan”, förklarar Sundström för SvD.

ANNONS

Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) påpekar att kronan är undervärderad gentemot euron och att statsfinanserna i euroområdet inte är så starka som de är för svensk del, skriver TT.

Enligt Sundström beror kronans framgång på att internationella investerare nu läser om att Sverige har bra statsfinanser och relativt stor försvarsindustri – vilket banar för tillväxt.