Kronan får ny roll när stora valutor förlorar mark

Samtidigt som dollarn och yenen vacklar i en värld av politisk turbulens, har kapitalet börjat söka sig till Stockholm.

Under 2026 har den svenska kronan fortsatt sin imponerande återhämtning. En trend som tog fart redan i början av 2025. För bara ett år sedan kostade en amerikansk dollar över 11 kronor – i dag handlas den under 9 kronor.

Det är en dramatisk rörelse som utmanar den gamla sanningen om att små valutor straffas i tider av oro.

En ”säker hamn” i norr

Bakom kronans nya styrka ligger en kombination av faktorer. Samtidigt som USA brottas med oförutsägbar handelspolitik och en skenande statsskuld, framstår Sverige som ett finansiellt ankare. Amanda Sundström, ränte- och valutastrateg på SEB, konstaterar till Morningstar att kronan nu beter sig mer som en ”säker hamn” när politisk oro tynger de stora valutorna.

Detta stöds av att stora internationella aktörer börjat diversifiera bort från amerikanska statspapper. När förtroendet för den amerikanska administrationen och landets myndigheter minskar, hamnar svenska tillgångar i fokus.

Den danska pensionsjätten Akademiker Pension har exempelvis sålt av hela sitt innehav av amerikanska statsobligationer med hänvisning till bristande statsfinanser.