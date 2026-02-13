Från oönskad till bäst i klassen. Svenska kronan har plötsligt seglat upp som valutornas oväntade vinnare.
Kronan får ny roll när stora valutor förlorar mark
Mest läst i kategorin
Xis historiska utrensning öppnar dörren för CIA:s spionoffensiv i Kina
Den amerikanska underrättelsetjänsten lanserar nya propagandafilmer riktade mot missnöjda kinesiska militärer. Samtidigt som Xi Jinping rensar ut de sista erfarna generalerna ur landets högsta militärledning. CIA publicerade i torsdags en ny mandarinspråkig video med titeln ”Save the Future” på Youtube, X, Facebook och Instagram. Tidpunkten beskrivs av analytiker som allt annat än slumpmässig: videon lanserades …
Chokladkrisen: Sänkt pris för odlarna efter historiskt prisras
Ghana, världens näst största kakaoexportör, sänker det pris som betalas till landets kakaoodlare efter att de globala priserna rasat under det senaste året. Beslutet är en del av ett omfattande reformpaket som syftar till att återställa konkurrenskraften på den internationella marknaden. Det nya priset fastställs till 41 392 cedi per ton, motsvarande cirka 3 580 …
Storföretagens fall: 108 procent fler förlorar jobbet
Trots att antalet konkurser bara ökade marginellt under 2025 förändrades konkursmönstret på ett sätt som får betydligt större konsekvenser för både anställda och lokalsamhällen. En ny analys från Dun & Bradstreet visar att det framför allt är stora företag som faller. Varje konkurs slår därmed betydligt hårdare än tidigare. Läs också:Skulle bli världens största skyskrapa …
Försäljningsvåg av guld – därför säljer investerarna
Ädelmetallerna föll kraftigt under torsdagskvällen när en bred försäljningsvåg svepte över finansmarknaderna. Analytiker pekar på algoritmbaserad handel och likviditetsbehov som drivande faktorer. Guldpriset rasade med 3,2 procent till omkring 4 920 dollar per troy ounce under torsdagen. Det är den största endagsnedgången på en vecka. Samtidigt föll silverpriset med hela 11 procent. Missa inte: Kan …
Nyemissionsvåg på börsen – finns det köplägen?
Flera svenska börsbolag genomför just nu nyemissioner för att stärka sina balansräkningar. Samtidigt varnar analytiker för att hög skuldsättning kan tvinga fler bolag att följa efter. Årets första veckor på Stockholmsbörsen har präglats av en våg av nyemissioner. Hemelektronikkedjan Kjell & Company, fasad- och murningsbolaget Fasadgruppen, köksbolaget Nobia och bioteknikbolaget Alzinova är bland de bolag …
Samtidigt som dollarn och yenen vacklar i en värld av politisk turbulens, har kapitalet börjat söka sig till Stockholm.
Under 2026 har den svenska kronan fortsatt sin imponerande återhämtning. En trend som tog fart redan i början av 2025. För bara ett år sedan kostade en amerikansk dollar över 11 kronor – i dag handlas den under 9 kronor.
Det är en dramatisk rörelse som utmanar den gamla sanningen om att små valutor straffas i tider av oro.
Läs även:
Dollarn faller: Oro att marknaden ska rata USA
En ”säker hamn” i norr
Bakom kronans nya styrka ligger en kombination av faktorer. Samtidigt som USA brottas med oförutsägbar handelspolitik och en skenande statsskuld, framstår Sverige som ett finansiellt ankare. Amanda Sundström, ränte- och valutastrateg på SEB, konstaterar till Morningstar att kronan nu beter sig mer som en ”säker hamn” när politisk oro tynger de stora valutorna.
Detta stöds av att stora internationella aktörer börjat diversifiera bort från amerikanska statspapper. När förtroendet för den amerikanska administrationen och landets myndigheter minskar, hamnar svenska tillgångar i fokus.
Den danska pensionsjätten Akademiker Pension har exempelvis sålt av hela sitt innehav av amerikanska statsobligationer med hänvisning till bristande statsfinanser.
Senaste nytt
Företagen tvingas agera mot löneskillnader
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Ska du välja sparkonto? Tänk på det här
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Marknadsföring som faktiskt engagerar användare 2025
Traditionella jättar på fallrepet
Kontrasten är tydlig när man ser till de valutor som historiskt sett ansetts vara de tryggaste. Dollarn befinner sig i vad analytiker beskriver som en långsiktig ”bear market”, tyngd av tullar och ett ifrågasatt oberoende för den amerikanska centralbanken, rapporterar CNBC.
Inte heller den japanska yenen har lyckats behålla sin glans, utan har i stället präglats av extrem volatilitet och rykten om interventioner.
För Sverige innebär den starkare kronan både möjligheter och utmaningar. För fondsparare i USA- och globalfonder har valutarörelsen blivit en kännbar bromskloss för avkastningen. Samtidigt stärks svenskarnas köpkraft i utlandet, och inflationsbekämpningen får draghjälp av billigare import.
Investerarna hittar tillbaka
En annan viktig drivkraft är att den svenska räntemarknaden återigen fungerar effektivt efter Riksbankens kvantitativa åtstramningar.
Tommy von Brömsen, valutastrateg på Handelsbanken, pekar i Morningstar på att inte bara svenskar tar hem kapital, utan även utländska investerare har hittat tillbaka till den svenska marknaden.
När de traditionella skyddsmurarna i form av dollarn och yenen börjar krackelera, tycks marknaden ha hittat en ny, om än mindre, trygghet i den svenska kronan.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.