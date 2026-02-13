13 feb. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

MISSA INTE:

Kronans nya roll när stora valutor förlorar mark

Realtid.se
Börs & finans

Kronan får ny roll när stora valutor förlorar mark

Kronan
Svenska kronan har gjort ett oväntat jättelyft sedan början av 2025. (Kollage: Realtid / Pexels)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 13 feb. 2026Publicerad: 13 feb. 2026

Från oönskad till bäst i klassen. Svenska kronan har plötsligt seglat upp som valutornas oväntade vinnare.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Makro

Xis historiska utrensning öppnar dörren för CIA:s spionoffensiv i Kina

13 feb. 2026
Makro

Chokladkrisen: Sänkt pris för odlarna efter historiskt prisras

13 feb. 2026
Börs & finans

Storföretagens fall: 108 procent fler förlorar jobbet

13 feb. 2026
Börs & finans

Försäljningsvåg av guld – därför säljer investerarna

13 feb. 2026
Börs & finans

Nyemissionsvåg på börsen – finns det köplägen?

13 feb. 2026

Samtidigt som dollarn och yenen vacklar i en värld av politisk turbulens, har kapitalet börjat söka sig till Stockholm.

Under 2026 har den svenska kronan fortsatt sin imponerande återhämtning. En trend som tog fart redan i början av 2025. För bara ett år sedan kostade en amerikansk dollar över 11 kronor – i dag handlas den under 9 kronor.

Det är en dramatisk rörelse som utmanar den gamla sanningen om att små valutor straffas i tider av oro.

Läs även:
Dollarn faller: Oro att marknaden ska rata USA

En ”säker hamn” i norr

Bakom kronans nya styrka ligger en kombination av faktorer. Samtidigt som USA brottas med oförutsägbar handelspolitik och en skenande statsskuld, framstår Sverige som ett finansiellt ankare. Amanda Sundström, ränte- och valutastrateg på SEB, konstaterar till Morningstar att kronan nu beter sig mer som en ”säker hamn” när politisk oro tynger de stora valutorna.

Detta stöds av att stora internationella aktörer börjat diversifiera bort från amerikanska statspapper. När förtroendet för den amerikanska administrationen och landets myndigheter minskar, hamnar svenska tillgångar i fokus.

Den danska pensionsjätten Akademiker Pension har exempelvis sålt av hela sitt innehav av amerikanska statsobligationer med hänvisning till bristande statsfinanser.

ANNONS
ANNONS

Traditionella jättar på fallrepet

Kontrasten är tydlig när man ser till de valutor som historiskt sett ansetts vara de tryggaste. Dollarn befinner sig i vad analytiker beskriver som en långsiktig ”bear market”, tyngd av tullar och ett ifrågasatt oberoende för den amerikanska centralbanken, rapporterar CNBC.

Inte heller den japanska yenen har lyckats behålla sin glans, utan har i stället präglats av extrem volatilitet och rykten om interventioner.

För Sverige innebär den starkare kronan både möjligheter och utmaningar. För fondsparare i USA- och globalfonder har valutarörelsen blivit en kännbar bromskloss för avkastningen. Samtidigt stärks svenskarnas köpkraft i utlandet, och inflationsbekämpningen får draghjälp av billigare import.

Investerarna hittar tillbaka

En annan viktig drivkraft är att den svenska räntemarknaden återigen fungerar effektivt efter Riksbankens kvantitativa åtstramningar.

Tommy von Brömsen, valutastrateg på Handelsbanken, pekar i Morningstar på att inte bara svenskar tar hem kapital, utan även utländska investerare har hittat tillbaka till den svenska marknaden.

När de traditionella skyddsmurarna i form av dollarn och yenen börjar krackelera, tycks marknaden ha hittat en ny, om än mindre, trygghet i den svenska kronan.

ANNONS
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
svenska kronan
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS