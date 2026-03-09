Kriget slår hål på marknaden: Flyr till dollarn

Dollarn fortsätter sin comeback som trygg hamn, skriver Reuters. Det höga oljepriset och den stökiga marknaden är precis vad den amerikanska valutan behövde för att vinna tillbaka marknadens gunst.

Samtidigt rasar världens börser och energipriserna hotar att skicka in världen i ett ekonomiskt lågtryck. För tillfället ser vi inget slut på kriget och osäkerheten på marknaden är den värsta på många år.

Kraftiga börsras på måndagen

Måndagsmorgonen bjuder på en extremt skakig marknad. Tokyobörsen backade som mest över sju procent och såväl kinesiska som indiska börserna backar.

Europabörserna går också mot en röd öppning på mellan två och tre procent i förhandeln.

Men dollarn gillar stöket:

”Den amerikanska dollarn saknar sannerligen inte stöd, både från traditionella säkra hamnar-aspekter och uppenbarligen från USA:s status som nettoexportör av energi – vilket står i skarp kontrast till större delen av Europa”, säger Ray Attrill, chef för valutastrategi på National Australia Bank till Reuters.

Guld backar mot dollarn

En trygg hamn som varit oväntat sval sedan krigets början är guldet. Den tillgång som brukar rusa mest när marknaden är orolig har istället backat.

Dels dämpas aptiten på guld när dollarn vinner mark som trygg hamn och dels har priset redan en astronomisk prisuppgång i ryggen.

”Samtidigt som de geopolitiska spänningarna intensifierades mötte guldet en betydande motvind: en starkare amerikansk dollar och förväntningar om att Federal Reserve kan ha begränsat utrymme att lätta på penningpolitiken i närtid”, skriver Neils Christensen på Kitco.