Realtid
Realtid.se
Börs & finans

Kommuniststaten vill bli världens nästa tigerekonomi

vietnam
Vietnam försöker ta sig ur sitt exportberoende och modernisera ekonomin, men det finns flera hinder. (Foto: Hau Dinh/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

Vietnam vill räknas som ett rikt land om 20 år. Regeringen planerar nu för rejäla reformer – men bedömare menar att det kan bli svårt.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

På 1980-talet tog länder som Sydkorea och Taiwan enorma ekonomiska kliv och utnämndes till ”asiatiska tigrar”.

Nu vill ett annat land ta samma steg – Vietnam.

Landets kommunistiska regering har lanserat sin mest ambitiösa ekonomiska omställning på flera decennier, med målet att bli ett höginkomstland till 2045, skriver Euronews.

Missa inte: Vietnam vill inte längre vara västvärldens fabrik. Realtid

Tullar slår hårt mot Vietnam

De senaste tre decennierna har Vietnam genomgått en dramatisk förvandling från låginkomstland till globalt tillverkningsnav.

Exportindustrin har lyft miljoner ur fattigdom och skapat en växande medelklass. Men den lågbaserade, exportdrivna tillväxten tappar fart, samtidigt som stigande löner och klimatförändringar hotar modellen.

Många i Vietnam förlitar sig fortfarande på småskaligt jordbruk och informella sysselsättningar. (Foto: Hau Dinh/AP/TT).
ANNONS

USA är nu Vietnams största exportmarknad, men handelsöverskottet mot landet har skapat spänningar, bland annat under president Donald Trumps administration som införde nya importtullar.

Dessa åtgärder har förstärkt behovet av att minska beroendet av billig exportproduktion.

Missa inte: Vietnam: Det nya Kina? Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Vill bygga ny infrastruktur

Regeringen planerar därför satsningar på flera högteknologiska områden som halvledare, artificiell intelligens och förnybar energi.

Man vill också vara mer införa strategiska skattelättnader och forskningsstöd i storstäder som Hanoi, Ho Chi Minh City och Danang.

Stora infrastrukturprojekt, däribland en höghastighetsjärnväg mellan Hanoi och Ho Chi Minh City och nya finansiella knutpunkter, ska stärka landets konkurrenskraft.

Missa inte: Oväntat: Priset på kaffe stiger efter USA-tullar. News55

ANNONS

Liten privat sektor i nuläget

En central del av strategin är att ge den privata sektorn en ledande roll i ekonomin. Privata företag ska få bättre tillgång till lån, prioritet vid offentliga upphandlingar och stöd för internationell expansion.

Målet är att minst 20 vietnamesiska bolag ska ha global räckvidd till 2030. Detta markerar en tydlig kursändring från en modell som länge dominerats av statliga och utländska företag.

”Den privata sektorn är fortfarande starkt begränsad”, säger Nguyen Khac Giang från Singapores ISEAS–Yusof Ishak Institute.

Missa inte: Vietnam firar 50 år efter att kriget slutade. Dagens PS

Extremväder ett hot

Samtidigt pressar klimatförändringarna fram snabba åtgärder. Extremväder som tyfoner och översvämningar har redan orsakat miljardförluster och hotar stora delar av industrin.

Enligt Världsbanken riskerar Vietnam att förlora upp till 14,5 procent av BNP årligen till 2050 om inga anpassningsåtgärder vidtas.

ANNONS

Demografin utgör ytterligare en utmaning. Landets period med en stor arbetsför befolkning når sitt slut 2039, och arbetskraften väntas börja krympa tre år senare.

Missa inte: Efter succén: Vietnam letar desperat efter plan B. Realtid

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS