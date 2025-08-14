Kommuniststaten vill bli världens nästa tigerekonomi

På 1980-talet tog länder som Sydkorea och Taiwan enorma ekonomiska kliv och utnämndes till ”asiatiska tigrar”.

Nu vill ett annat land ta samma steg – Vietnam.

Landets kommunistiska regering har lanserat sin mest ambitiösa ekonomiska omställning på flera decennier, med målet att bli ett höginkomstland till 2045, skriver Euronews.

Missa inte: Vietnam vill inte längre vara västvärldens fabrik. Realtid

Tullar slår hårt mot Vietnam

De senaste tre decennierna har Vietnam genomgått en dramatisk förvandling från låginkomstland till globalt tillverkningsnav.

Exportindustrin har lyft miljoner ur fattigdom och skapat en växande medelklass. Men den lågbaserade, exportdrivna tillväxten tappar fart, samtidigt som stigande löner och klimatförändringar hotar modellen.

Många i Vietnam förlitar sig fortfarande på småskaligt jordbruk och informella sysselsättningar. (Foto: Hau Dinh/AP/TT).

ANNONS

USA är nu Vietnams största exportmarknad, men handelsöverskottet mot landet har skapat spänningar, bland annat under president Donald Trumps administration som införde nya importtullar.

Dessa åtgärder har förstärkt behovet av att minska beroendet av billig exportproduktion.

Missa inte: Vietnam: Det nya Kina? Dagens PS