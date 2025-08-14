Vietnam vill räknas som ett rikt land om 20 år. Regeringen planerar nu för rejäla reformer – men bedömare menar att det kan bli svårt.
Kommuniststaten vill bli världens nästa tigerekonomi
På 1980-talet tog länder som Sydkorea och Taiwan enorma ekonomiska kliv och utnämndes till ”asiatiska tigrar”.
Nu vill ett annat land ta samma steg – Vietnam.
Landets kommunistiska regering har lanserat sin mest ambitiösa ekonomiska omställning på flera decennier, med målet att bli ett höginkomstland till 2045, skriver Euronews.
Tullar slår hårt mot Vietnam
De senaste tre decennierna har Vietnam genomgått en dramatisk förvandling från låginkomstland till globalt tillverkningsnav.
Exportindustrin har lyft miljoner ur fattigdom och skapat en växande medelklass. Men den lågbaserade, exportdrivna tillväxten tappar fart, samtidigt som stigande löner och klimatförändringar hotar modellen.
USA är nu Vietnams största exportmarknad, men handelsöverskottet mot landet har skapat spänningar, bland annat under president Donald Trumps administration som införde nya importtullar.
Dessa åtgärder har förstärkt behovet av att minska beroendet av billig exportproduktion.
Vill bygga ny infrastruktur
Regeringen planerar därför satsningar på flera högteknologiska områden som halvledare, artificiell intelligens och förnybar energi.
Man vill också vara mer införa strategiska skattelättnader och forskningsstöd i storstäder som Hanoi, Ho Chi Minh City och Danang.
Stora infrastrukturprojekt, däribland en höghastighetsjärnväg mellan Hanoi och Ho Chi Minh City och nya finansiella knutpunkter, ska stärka landets konkurrenskraft.
Liten privat sektor i nuläget
En central del av strategin är att ge den privata sektorn en ledande roll i ekonomin. Privata företag ska få bättre tillgång till lån, prioritet vid offentliga upphandlingar och stöd för internationell expansion.
Målet är att minst 20 vietnamesiska bolag ska ha global räckvidd till 2030. Detta markerar en tydlig kursändring från en modell som länge dominerats av statliga och utländska företag.
”Den privata sektorn är fortfarande starkt begränsad”, säger Nguyen Khac Giang från Singapores ISEAS–Yusof Ishak Institute.
Extremväder ett hot
Samtidigt pressar klimatförändringarna fram snabba åtgärder. Extremväder som tyfoner och översvämningar har redan orsakat miljardförluster och hotar stora delar av industrin.
Enligt Världsbanken riskerar Vietnam att förlora upp till 14,5 procent av BNP årligen till 2050 om inga anpassningsåtgärder vidtas.
Demografin utgör ytterligare en utmaning. Landets period med en stor arbetsför befolkning når sitt slut 2039, och arbetskraften väntas börja krympa tre år senare.
