Knarkgäng och gruvbolag slåss mot varandra – i ny guldrusch

Kokain har länge varit varan som Colombia motvilligt förknippats med. Men nu har gängen gått vidare till nya jaktmarker.

De kraftigt stigande guldpriserna under år av global ekonomisk osäkerhet har skapat en ny kapplöpning i Colombias gruvsektor.

Den snabba expansionen lockar både internationella bolag och väpnade grupper som söker nya inkomster i ett land där narkotikahandeln blivit svårare att bedriva.

Expanderar snabbt

När finansmarknaderna skakades av skuldkriser och ekonomisk turbulens ökade efterfrågan på guld som trygg investering.

Samtidigt har Colombia blivit en av Latinamerikas snabbast växande guldproducenter.

Mellan 2006 och 2010 mer än tredubblades produktionen till omkring 59 ton per år, och sektorn fortsätter att expandera i takt med att utländska gruvföretag investerar i landet, skriver det brasilianska gruvinstitutet Ibram.

Den snabba tillväxten har dock också skapat nya möjligheter för kriminella nätverk.