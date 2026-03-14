Guldet har blivit det nya kokainet. Det är uppgifterna som sipprar ut ur Colombia efter en ny guldrusch i landet.
Knarkgäng och gruvbolag slåss mot varandra – i ny guldrusch
Kokain har länge varit varan som Colombia motvilligt förknippats med. Men nu har gängen gått vidare till nya jaktmarker.
De kraftigt stigande guldpriserna under år av global ekonomisk osäkerhet har skapat en ny kapplöpning i Colombias gruvsektor.
Den snabba expansionen lockar både internationella bolag och väpnade grupper som söker nya inkomster i ett land där narkotikahandeln blivit svårare att bedriva.
Expanderar snabbt
När finansmarknaderna skakades av skuldkriser och ekonomisk turbulens ökade efterfrågan på guld som trygg investering.
Samtidigt har Colombia blivit en av Latinamerikas snabbast växande guldproducenter.
Mellan 2006 och 2010 mer än tredubblades produktionen till omkring 59 ton per år, och sektorn fortsätter att expandera i takt med att utländska gruvföretag investerar i landet, skriver det brasilianska gruvinstitutet Ibram.
Den snabba tillväxten har dock också skapat nya möjligheter för kriminella nätverk.
Bryter guld illegalt
När myndigheternas åtgärder gjort narkotikahandeln mer riskfylld har flera väpnade grupper börjat se guld som en alternativ inkomstkälla.
Till skillnad från kokain är guld en laglig vara som kan transporteras och exporteras genom mellanhänder eller frontföretag.
Colombias regering har varnat för att vänstergerillor som Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) och National Liberation Army (ELN) har engagerat sig i illegal gruvdrift för att finansiera sina verksamheter.
Kan infiltrera gruvnäringen
Samtidigt har nya kriminella gäng, som vuxit fram efter att flera traditionella narkotikakarteller försvagats, också tagit sig in i gruvsektorn.
Myndigheterna fruktar att utvecklingen kan hota landets stabilitet efter årtionden av konflikt.
President Juan Manuel Santos har därför varnat för att gerillagrupper infiltrerat gruvnäringen och lovat skärpta regler för sektorn.
Regeringen har tillfälligt stoppat utfärdandet av nya prospekteringstillstånd samtidigt som utredningar om korruption och oegentligheter i tillståndssystemet pågår.
Särskilt svårt i avlägsna regioner
Samtidigt arbetar myndigheterna med nya lagförslag för att stärka kontrollen över gruvindustrin och förbättra fördelningen av inkomster till lokala myndigheter, rapporterar Business Insider som har gjort ett videoreportage om situationen.
Trots åtgärderna fortsätter illegal och informell gruvdrift att växa, särskilt i avlägsna regioner där statens närvaro är svag.
I resursrika områden längs Stillahavskusten och i norra Colombia har konkurrensen om gruvor och mark lett till ökat våld och nya konflikter mellan rivaliserande grupper.
Läs mer: EU sätter ned foten – styr om biljoner till europeisk industri. Dagens PS