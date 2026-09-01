Ryssland fick en omdiskuterad plats på G20-mötet i veckan. Men väl där lyckades inte landets finansminister med sina planer.
Bessent avbröt Rysslands finansminister – vägrar att ge lättnader
USA:s finansminister Scott Bessent gjorde klart för ryska motsvarighet Anton Siluanov att Moskva inte kan räkna med ekonomiska lättnader så länge kriget i Ukraina fortsätter.
Bessent och Siluanov träffades på måndagen i samband med G20-ländernas finansmöte i Asheville i North Carolina.
Det var Siluanovs första fysiska deltagande i ett G20-möte sedan Rysslands invasion av Ukraina.
Avbröts av Bessent
Enligt en källa med insyn i mötet var fokus från amerikansk sida president Donald Trumps fredsplan för Ukraina.
När Siluanov försökte ta upp andra områden av gemensamt intresse avbröt Bessent honom och markerade att ”inga överenskommelser är möjliga innan kriget är över”, skriver Reuters.
Det ryska finansdepartementet uppgav samtidigt att ministrarna diskuterade finansiellt samarbete inom G20.
Siluanovs närvaro vid mötet har väckt irritation bland europeiska tjänstemän, samtidigt som europeiska länder arbetar med ytterligare sanktioner mot Ryssland.
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Finns vissa undantag
USA införde i oktober 2025 sanktioner mot flera av Rysslands stora oljebolag. Senare har Washington dock gjort vissa undantag.
Efter att kriget mellan USA och Israel mot Iran störde energiförsörjningen genom Hormuzsundet utfärdade Bessents finansdepartement licenser som tillät försäljning av rysk sjötransporterad olja som redan fanns lagrad på tankfartyg.
Åtgärden syftade till att bidra till att stabilisera energiförsörjningen och innebar samtidigt att vissa intäkter kunde fortsätta nå Moskva.
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