Bessent avbröt Rysslands finansminister – vägrar att ge lättnader

USA:s finansminister Scott Bessent gjorde klart för ryska motsvarighet Anton Siluanov att Moskva inte kan räkna med ekonomiska lättnader så länge kriget i Ukraina fortsätter.

Bessent och Siluanov träffades på måndagen i samband med G20-ländernas finansmöte i Asheville i North Carolina.

Det var Siluanovs första fysiska deltagande i ett G20-möte sedan Rysslands invasion av Ukraina.

Avbröts av Bessent

Enligt en källa med insyn i mötet var fokus från amerikansk sida president Donald Trumps fredsplan för Ukraina.

När Siluanov försökte ta upp andra områden av gemensamt intresse avbröt Bessent honom och markerade att ”inga överenskommelser är möjliga innan kriget är över”, skriver Reuters.

Det ryska finansdepartementet uppgav samtidigt att ministrarna diskuterade finansiellt samarbete inom G20.

Siluanovs närvaro vid mötet har väckt irritation bland europeiska tjänstemän, samtidigt som europeiska länder arbetar med ytterligare sanktioner mot Ryssland.

ANNONS

Läs mer: Grannstatens bränslestopp skakar Putins Ryssland. Dagens PS