Kina har förbjudit japanska Softbank att ta över ABB:s robotverksamhet i landet. Därmed är hela försäljningen av robotdivisionen, värd drygt 50 miljarder kronor, osäker.
Kina sätter stopp – ABB:s 50-miljardersaffär i gungning
Kina har sagt nej till att Softbank Group tar över ABB:s robotverksamhet i Kina. ABB bekräftade beslutet på torsdagsmorgonen, efter att Financial Times först rapporterat om det.
Enligt ABB:s har Softbank informerat bolaget om att det kinesiska kansliet för säkerhetsgranskning av utländska investeringar har förbjudit förvärvet av ABB Robotics i Kina. ABB skriver också att det är Softbank som ansvarar för processen kring myndighetsgodkännanden och att bolagen arbetar konstruktivt i nära dialog om affären.
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ABB säger inget om en ny tidsplan, eventuell uppsägning av avtalet eller ekonomiska följder. Det framgår inte heller om resten av affären kan genomföras utan den kinesiska delen.
Affären tecknades i oktober 2025 och värderade robotdivisionen till 5,375 miljarder dollar, motsvarande drygt 50 miljarder kronor. Enligt den ursprungliga planen skulle den slutföras någon gång mellan mitten och slutet av 2026.
Oro för att robotdata ska träna AI
Bakom beslutet står enligt FT den statliga planeringsmyndigheten NDRC, som har i uppdrag att skydda Kinas försörjningskedjor. Softbank räknade med att få klartecken ända fram till förra veckan.
Myndigheten var enligt tidningen orolig för att robotdata skulle föras ut ur landet och användas för att träna AI-modeller, bland annat hos OpenAI, där Softbank är en av de stora investerarna.
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NDRC granskade också ABB:s kinesiska leveranskedjor och krävde att en del av tillverkningen skulle ligga kvar i Kina. Enligt FT övervägde myndigheten dessutom att kräva att immateriella rättigheter skulle stanna i landet, vilket kunde ha tvingat fram en försäljning av delar av verksamheten till kinesiska ägare.
Affären hade godkänts i Kinas konkurrensprövning i februari. Därefter följde säkerhetsgranskningen. Softbank försöker nu enligt FT ta reda på vad som gick fel och om bolaget kan söka godkännande på nytt.
Kina är robotdivisionens största marknad
Kina är ABB:s största marknad för robotar och står för omkring 30 procent av den robotrelaterade verksamheten, skriver Reuters. Koncernen har omkring 15 000 anställda i Kina, och robotdivisionens globala huvudkontor ligger i Shanghai.
Över 90 procent av robotarna till kinesiska kunder tillverkas i landet. Shanghais stadsstyre hjälpte ABB att bygga en robotfabrik i Pudong för 150 miljoner dollar, som togs i drift 2022, enligt FT.
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Hela robotdivisionen har omkring 7 000 anställda och omsatte 2,3 miljarder dollar 2024, cirka 7 procent av ABB:s totala intäkter. I Västerås arbetar omkring 950 personer i divisionen, och där bygger ABB ett nytt robotnav för 3,1 miljarder kronor som ska vara klart hösten 2027, enligt SVT.
ABB hade först planerat att knoppa av robotdivisionen och börsnotera den separat. Stockholm nämndes som ett tänkbart noteringsställe, som Realtid rapporterat.
Andra stoppade affären i år
Det här är andra gången i år som Kina stoppar en stor affär, påpekar Reuters. I april beordrade NDRC Meta att riva upp köpet av AI-bolaget Manus för 2 miljarder dollar, trots att Manus flyttat sitt huvudkontor till Singapore.
Beslutet kommer också mitt i en diplomatisk konflikt mellan Kina och Japan. Den inleddes efter att Japans premiärminister Sanae Takaichi uttalade sig om Taiwan i november förra året, och Kina har sedan dess kraftigt begränsat exporten av kritiska mineraler till Japan, enligt Reuters. Peking har under året skärpt sina exportkontroller på flera fronter.
Bakslag för Masayoshi Son
För Softbanks grundare Masayoshi Son är beskedet ett hårt slag. ABB:s robotar var tänkta att bli grunden för hans satsning på så kallad fysisk AI, alltså AI som styr maskiner i den fysiska världen.
När affären presenterades sköt Softbank-aktien i höjden med 13 procent, skrev Dagens PS. I dag stängde den 6,8 procent lägre i Tokyo, enligt Reuters.
Aktien har fallit 38 procent den senaste månaden, enligt FT. Orsakerna är oro för AI-efterfrågan och att OpenAI skjutit upp sin börsnotering till nästa år.