Kina sätter stopp – ABB:s 50-miljardersaffär i gungning

Kina har sagt nej till att Softbank Group tar över ABB:s robotverksamhet i Kina. ABB bekräftade beslutet på torsdagsmorgonen, efter att Financial Times först rapporterat om det.

Enligt ABB:s har Softbank informerat bolaget om att det kinesiska kansliet för säkerhetsgranskning av utländska investeringar har förbjudit förvärvet av ABB Robotics i Kina. ABB skriver också att det är Softbank som ansvarar för processen kring myndighetsgodkännanden och att bolagen arbetar konstruktivt i nära dialog om affären.

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ABB säger inget om en ny tidsplan, eventuell uppsägning av avtalet eller ekonomiska följder. Det framgår inte heller om resten av affären kan genomföras utan den kinesiska delen.

Affären tecknades i oktober 2025 och värderade robotdivisionen till 5,375 miljarder dollar, motsvarande drygt 50 miljarder kronor. Enligt den ursprungliga planen skulle den slutföras någon gång mellan mitten och slutet av 2026.

Oro för att robotdata ska träna AI

Bakom beslutet står enligt FT den statliga planeringsmyndigheten NDRC, som har i uppdrag att skydda Kinas försörjningskedjor. Softbank räknade med att få klartecken ända fram till förra veckan.

Myndigheten var enligt tidningen orolig för att robotdata skulle föras ut ur landet och användas för att träna AI-modeller, bland annat hos OpenAI, där Softbank är en av de stora investerarna.

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NDRC granskade också ABB:s kinesiska leveranskedjor och krävde att en del av tillverkningen skulle ligga kvar i Kina. Enligt FT övervägde myndigheten dessutom att kräva att immateriella rättigheter skulle stanna i landet, vilket kunde ha tvingat fram en försäljning av delar av verksamheten till kinesiska ägare.

Affären hade godkänts i Kinas konkurrensprövning i februari. Därefter följde säkerhetsgranskningen. Softbank försöker nu enligt FT ta reda på vad som gick fel och om bolaget kan söka godkännande på nytt.