Kafékedjans personal strejkhotar – kan förstöra viktig dag

starbucks
Det är inte första gången som Starbucks har behövt hantera fackförbund som kräver bättre villkor för sina arbetare. (Foto: Damian Dovarganes/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Red Cup Day är en av Starbucks viktigaste försäljningsdagar under året. Nu kan det dock bli svårt att servera kaffe eftersom en strejk hägrar.

Starbucks är en av USA:s och hela världens mest igenkännbara varumärken.

Men nu står kafékedjan inför ett nytt fackligt bakslag.

Baristor, organiserade under Starbucks Workers United, har röstat för att genomföra en strejk utan något slut i sikte, skriver CNBC.

Röstades ned av facket

Den planerade strejken kan omfatta fler än 25 amerikanska städer om parterna inte når en överenskommelse före den 13 november, då evenemanget äger rum.

Facket kräver förbättrade arbetstider, högre löner och lösning på ett stort antal arbetsrättsliga anmälningar mot bolaget.

Konflikten har pågått sedan kollektivavtalsförhandlingarna bröt samman i slutet av förra året.

Sedan dess har medlingen inte lett till något genombrott, och det senaste ekonomiska förslaget från Starbucks röstades ned av fackets representanter i april.

Skulle komma olägligt för Starbucks

Starbucks Workers United uppger att man nu representerar över 12 000 anställda vid mer än 650 kaféer. Företaget anger dock att antalet ligger lägre, runt 550 butiker, efter vissa stängningar.

En strejk under den kommande helgperioden skulle slå mot en av bolagets mest lönsamma kvartal.

Försäljningen av säsongsdrycker och presentkort är avgörande för resultatet under det första räkenskapskvartalet.

Läs mer: Nytt lönepaket: Miljardregn över Starbucks nya vd. Dagens PS

Viktig försäljningsdag väntar

Red Cup Day, där kunder får en återanvändbar mugg vid köp som markerar starten på julperioden, lockar normalt stora kundflöden och har blivit ett marknadsföringstillfälle med symbolisk betydelse för kedjan.

Starbucks har meddelat att verksamheten kommer att fortsätta i företagets cirka 18 000 butiker globalt, inklusive franchiseenheter.

Ledningen framhåller att bolaget erbjuder konkurrenskraftiga villkor, med en genomsnittlig ersättning på drygt 30 dollar i timmen inklusive förmåner, och att personalomsättningen ligger betydligt under branschsnittet.

Tycks ge resultat

Samtidigt befinner sig kedjan i en omställning under nya vd:n Brian Niccol. Hans program “Back to Starbucks” har börjat ge resultat efter en längre period med svag tillväxt.

Under det senaste kvartalet steg den globala försäljningen med en procent när samma butiker jämfördes som förra året, medan den amerikanska marknaden stabiliserades, skriver New York Times.

Bolaget har också inlett en omfattande omstrukturering värd omkring en miljard dollar, vilket inkluderar nedläggning av uppemot 500 kaféer i Nordamerika och minskning av administrativa tjänster.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

