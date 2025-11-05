Kafékedjans personal strejkhotar – kan förstöra viktig dag

Starbucks är en av USA:s och hela världens mest igenkännbara varumärken.

Men nu står kafékedjan inför ett nytt fackligt bakslag.

Baristor, organiserade under Starbucks Workers United, har röstat för att genomföra en strejk utan något slut i sikte, skriver CNBC.

Röstades ned av facket

Den planerade strejken kan omfatta fler än 25 amerikanska städer om parterna inte når en överenskommelse före den 13 november, då evenemanget äger rum.

Facket kräver förbättrade arbetstider, högre löner och lösning på ett stort antal arbetsrättsliga anmälningar mot bolaget.

Konflikten har pågått sedan kollektivavtalsförhandlingarna bröt samman i slutet av förra året.

Sedan dess har medlingen inte lett till något genombrott, och det senaste ekonomiska förslaget från Starbucks röstades ned av fackets representanter i april.