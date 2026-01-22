Sveriges mest ägda investmentbolag Investor fortsätter sin historiska svit av överavkastning. Vd Christian Cederholm lyfter fram Kina som en nyckelmarknad för framtida tillväxt, trots osäkerhet i omvärlden.
Investor slår unikt rekord – Kina blir avgörande framåt
Mest läst i kategorin
VD för Handelsbanken Fonder lämnar med omedelbar verkan
Magdalena Wahlqvist Alveskog lämnar sin roll som vd för Handelsbanken Fonder efter 33 år inom banken. Beskedet kommer, enligt Dagens Industri, på egen begäran. Det innebär att fondbolaget nu går in i en övergångsperiod. Styrelsen har utsett Emma Viotti, i dag ställföreträdande vd och produktchef, till tillförordnad vd från den 21 januari 2026. Rekryteringen av …
Ramverk om Grönland klart: Trump skrotar tullarna
USA:s president Donald Trump har backat från sina planer på strafftullar mot europeiska länder efter att ha enats med Nato om ett ramverk för framtida samarbete kring Grönland. President Trump meddelade på onsdagen att han inte kommer att införa de planerade tullarna på 10 procent från den 1 februari mot åtta europeiska länder, däribland Storbritannien, …
Biltillverkare säger nej till "made in Europe"-stämpel
Ska EU tvinga företag att använda europeiska komponenter? Vissa tror att det kan stärka Europas konkurrenskraft – men en bransch är mer skeptisk. EU-kommissionens försök att samla stöd från industrin bakom en ny ”made in Europe”-strategi möter motstånd från Europas biltillverkare. Initiativet, som drivs av industrikommissionären Stéphane Séjourné, syftar till att gynna produkter med hög …
Wallenberg: Europa måste våga stå upp mot USA
Vik inte ner er i förhandlingarna med USA. Det är Jacob Wallenbergs budskap till EU efter Donald Trumps tal. Näringslivsprofilen Jacob Wallenberg är just nu på plats på World Economic Forum i Davos. Där är Donald Trumps tal under gårdagen den stora snackisen. Även om det fanns hoppfulla aspekter att ta fasta på menar Wallenberg …
"Tågkrasch i slow-motion": Sista dagarna för dollarn?
Världens viktigaste valuta befinner sig i gungning. Samtidigt som tunga experter varnar för en total kollaps och en förestående börskrasch, menar andra att ryktena om dollarns död är betydligt överdrivna. Det har stormat rejält kring den amerikanska dollarn den senaste tiden. Är den på fallrepet? Åsikterna går isär och frågan är vem som har rätt. …
Investor (börskurs Investor), med över 700 000 aktieägare det mest ägda bolaget på Stockholmsbörsen, levererade ytterligare ett år av överavkastning under 2025. Aktien steg 14,9 procent jämfört med börsens 12,7 procent.
Det innebär att bolaget slagit index för 15:e året i rad, en svit som är unik inte bara i Sverige utan i hela världen.
Enligt Dagens Industri har ingen annan aktie i det europeiska storbolagsindexet Stoxx 600, eller det amerikanska S&P 500 ,överträffat index under lika många år i sträck när avkastningen räknas om till kronor.
Närmast kommer amerikanska Broadcom med 13 år.
Substansvärdet upp 14 procent
I årets bokslutskommuniké rapporterar Investor att det justerade substansvärdet, det sammanlagda värdet på bolagets innehav, ökade med 14 procent under 2025 till 355 kronor per aktie.
Totalavkastningen uppgick till 15 procent.
Läs även: Sparprofilen om strategin som utklassat börsen. Dagens PS
De noterade innehaven genererade en stark totalavkastning på 22 procent, medan den onoterade portföljen Patricia Industries backade 9 procent, kraftigt påverkad av negativa valutaeffekter.
Styrelsen föreslår en utdelning på 5,60 kronor per aktie, en höjning med 8 procent jämfört med föregående år.
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Kina – avgörande för konkurrenskraften
I sitt vd-ord pekar Christian Cederholm på betydelsen av en stark närvaro i Kina för Investors portföljbolag.
”Efter att ha besökt flera av våra företag i Kina nyligen står det klart att, även om konjunkturåterhämtningen dröjer, landet gör snabba framsteg på flera håll”, skriver han.
Missa inte: Investor drar ifrån – mest köpta aktien 2025. Realtid
Cederholm betonar att Kina är avgörande både för att ta del av marknadsmöjligheter och för att förbli konkurrenskraftig.
”Det är tydligt att vi måste anpassa oss, inte bara till lägre produktionskostnader, utan även snabbare produktutvecklingscykler och användning av ny teknik”, skriver Cederholm.
Utmaningar i omvärlden
Trots framgångarna under 2025 navigerade Investors bolag i en svår omvärld präglad av svag efterfrågan i flera segment, högre tullar och en starkare krona.
Cederholm varnar för att det system av globalt samarbete och regelbaserad handel som fungerat väl under många årtionden nu utmanas.
Läs även: Aktiechefens favoritaktier 2026: “Gått oförtjänt dålig” – Dagens PS
Framåt räknar Investor med att många av utmaningarna från 2025 kommer att bestå under 2026, men bolaget fortsätter att investera i möjligheter inom AI och den gröna omställningen.
Med ett förväntat starkt kassaflöde planerar bolaget fortsatta investeringar inom alla tre affärsområden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.