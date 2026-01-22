22 jan. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

Realtid.se
Börs & finans

Investor slår unikt rekord – Kina blir avgörande framåt

Christian Cederholm, vd på Investor. (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SVD/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

Sveriges mest ägda investmentbolag Investor fortsätter sin historiska svit av överavkastning. Vd Christian Cederholm lyfter fram Kina som en nyckelmarknad för framtida tillväxt, trots osäkerhet i omvärlden.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Investor (börskurs Investor), med över 700 000 aktieägare det mest ägda bolaget på Stockholmsbörsen, levererade ytterligare ett år av överavkastning under 2025. Aktien steg 14,9 procent jämfört med börsens 12,7 procent.

Det innebär att bolaget slagit index för 15:e året i rad, en svit som är unik inte bara i Sverige utan i hela världen.

Enligt Dagens Industri har ingen annan aktie i det europeiska storbolagsindexet Stoxx 600, eller det amerikanska S&P 500 ,överträffat index under lika många år i sträck när avkastningen räknas om till kronor.

Närmast kommer amerikanska Broadcom med 13 år.

Substansvärdet upp 14 procent

I årets bokslutskommuniké rapporterar Investor att det justerade substansvärdet, det sammanlagda värdet på bolagets innehav, ökade med 14 procent under 2025 till 355 kronor per aktie.

Totalavkastningen uppgick till 15 procent.

Läs även: Sparprofilen om strategin som utklassat börsen. Dagens PS

ANNONS

De noterade innehaven genererade en stark totalavkastning på 22 procent, medan den onoterade portföljen Patricia Industries backade 9 procent, kraftigt påverkad av negativa valutaeffekter.

Styrelsen föreslår en utdelning på 5,60 kronor per aktie, en höjning med 8 procent jämfört med föregående år.

ANNONS

Kina – avgörande för konkurrenskraften

I sitt vd-ord pekar Christian Cederholm på betydelsen av en stark närvaro i Kina för Investors portföljbolag.

”Efter att ha besökt flera av våra företag i Kina nyligen står det klart att, även om konjunkturåterhämtningen dröjer, landet gör snabba framsteg på flera håll”, skriver han.

Missa inte: Investor drar ifrån – mest köpta aktien 2025. Realtid

Cederholm betonar att Kina är avgörande både för att ta del av marknadsmöjligheter och för att förbli konkurrenskraftig.

”Det är tydligt att vi måste anpassa oss, inte bara till lägre produktionskostnader, utan även snabbare produktutvecklingscykler och användning av ny teknik”, skriver Cederholm.

ANNONS

Utmaningar i omvärlden

Trots framgångarna under 2025 navigerade Investors bolag i en svår omvärld präglad av svag efterfrågan i flera segment, högre tullar och en starkare krona.

Cederholm varnar för att det system av globalt samarbete och regelbaserad handel som fungerat väl under många årtionden nu utmanas.

Läs även: Aktiechefens favoritaktier 2026: “Gått oförtjänt dålig” – Dagens PS

Framåt räknar Investor med att många av utmaningarna från 2025 kommer att bestå under 2026, men bolaget fortsätter att investera i möjligheter inom AI och den gröna omställningen.

Med ett förväntat starkt kassaflöde planerar bolaget fortsatta investeringar inom alla tre affärsområden.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BörsenInvestorKina
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS