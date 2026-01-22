Investor slår unikt rekord – Kina blir avgörande framåt

Investor (börskurs Investor), med över 700 000 aktieägare det mest ägda bolaget på Stockholmsbörsen, levererade ytterligare ett år av överavkastning under 2025. Aktien steg 14,9 procent jämfört med börsens 12,7 procent.

Det innebär att bolaget slagit index för 15:e året i rad, en svit som är unik inte bara i Sverige utan i hela världen.

Enligt Dagens Industri har ingen annan aktie i det europeiska storbolagsindexet Stoxx 600, eller det amerikanska S&P 500 ,överträffat index under lika många år i sträck när avkastningen räknas om till kronor.

Närmast kommer amerikanska Broadcom med 13 år.

Substansvärdet upp 14 procent

I årets bokslutskommuniké rapporterar Investor att det justerade substansvärdet, det sammanlagda värdet på bolagets innehav, ökade med 14 procent under 2025 till 355 kronor per aktie.

Totalavkastningen uppgick till 15 procent.

De noterade innehaven genererade en stark totalavkastning på 22 procent, medan den onoterade portföljen Patricia Industries backade 9 procent, kraftigt påverkad av negativa valutaeffekter.

Styrelsen föreslår en utdelning på 5,60 kronor per aktie, en höjning med 8 procent jämfört med föregående år.