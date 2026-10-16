Orsaken är att intäktstillväxten bromsar. Omsättningen steg visserligen 45 procent till 16,8 miljarder dollar under tredje kvartalet, men hade mer än fördubblats kvartalet dessförinnan.
Investerare prutar på Anthropic – 5 000 miljarder kan ryka
Bolaget redovisade också justerad lönsamhet. Trots det börjar investerare ifrågasätta de tidigare värderingsförväntningarna.
Inför AI-bolaget Anthropics planerade börsnotering i november diskuterar flera befintliga och potentiella investerare nu en värdering kring 1 500 miljarder dollar.
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Det är en rejäl nedväxling från de omkring 2 000 miljarder dollar som investerarna tidigare räknat med, uppger källor för Reuters.
Skillnaden, 500 miljarder dollar, motsvarar knappt 5 000 miljarder kronor räknat på Riksbankens dollarkurs i veckan.
Siffrorna lades fram på bolagets investerardag i San Francisco i onsdags. Där träffade främst de största ägarna vd Dario Amodei och finanschefen Krishna Rao. Anthropic har inte kommenterat uppgifterna, som först rapporterades av The Information.
Från 140 till 45 procent
Under tredje kvartalet ökade Anthropics intäkter till 16,8 miljarder dollar, från 11,6 miljarder kvartalet innan. Det motsvarar en ökning på 45 procent.
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Andra kvartalet växte intäkterna med över 140 procent jämfört med första kvartalet. Det är inbromsningen som oroar en del investerare.
Samtidigt är siffrorna i absoluta tal enorma. Enbart tredje kvartalets intäkter är mer än tre och en halv gånger så stora som hela fjolårets, som landade på knappt 4,6 miljarder dollar.
Räknar man upp tredje kvartalet till helår blir det cirka 67 miljarder dollar. En värdering på 1 500 miljarder dollar motsvarar då ungefär 22 gånger intäkterna, mot cirka 30 gånger vid 2 000 miljarder.
Dyr AI-utbyggnad
Bakom försiktigheten ligger också kostnaderna. I sitt börsprospekt redovisade Anthropic en förlust på 42 miljarder dollar för 2025. Bolaget har dessutom åtagit sig att spendera minst 518 miljarder dollar på molntjänster, datorkraft och infrastruktur under tio år.
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Oron förstärks av en bredare tech-försäljning. I torsdags rasade både aktier och obligationer i Nvidia-stödda CoreWeave, i takt med att investerare blir alltmer nervösa för att AI-utbyggnaden finansieras med lånade pengar.
Även noteringsmarknaden har fått sig flera törnar. Datacenterbolaget SB Energy har skjutit upp sin notering och Holtec Nuclear har dragit tillbaka sin. Nyligen avbröt även det australiska datacenterbolaget Firmus sina noteringsplaner.
Fortfarande långt över tidigare nivåer
Även en värdering på 1 500 miljarder dollar vore dock mycket högt. I maj värderades bolaget till 965 miljarder dollar, enligt Dagens PS.
Däremot skulle Anthropic hamna under rymdbolaget SpaceX, som värderades till 1 780 miljarder dollar vid sin notering i juni. Anthropic hade tidigare väntats slå det rekordet.
Alla delar inte oron. Investeraren Gavin Baker på Atreides Management lyfter fram bolagets positiva fria kassaflöde och att tillväxten accelererat i oktober, enligt Stocktwits.
Det finns även svenska ägare som följer utvecklingen noga. Via investeringsplattformen Tioex köpte närmare hundra svenskar aktier i Anthropic våren 2024, då bolaget värderades till omkring 18,4 miljarder dollar. Även vid 1 500 miljarder dollar skulle bolagets värde ha stigit drygt 80 gånger sedan dess.
Enligt Reuters ser många investerare börsnoteringen som avgörande för AI-marknadens utveckling på kort sikt, följt av OpenAI:s möjliga notering nästa år.
En svalare mottagning för Anthropic kan därför öka oron kring hela AI-utbyggnaden.