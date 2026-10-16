Investerare prutar på Anthropic – 5 000 miljarder kan ryka

Bolaget redovisade också justerad lönsamhet. Trots det börjar investerare ifrågasätta de tidigare värderingsförväntningarna.

Inför AI-bolaget Anthropics planerade börsnotering i november diskuterar flera befintliga och potentiella investerare nu en värdering kring 1 500 miljarder dollar.

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Det är en rejäl nedväxling från de omkring 2 000 miljarder dollar som investerarna tidigare räknat med, uppger källor för Reuters.

Skillnaden, 500 miljarder dollar, motsvarar knappt 5 000 miljarder kronor räknat på Riksbankens dollarkurs i veckan.

Siffrorna lades fram på bolagets investerardag i San Francisco i onsdags. Där träffade främst de största ägarna vd Dario Amodei och finanschefen Krishna Rao. Anthropic har inte kommenterat uppgifterna, som först rapporterades av The Information.

Från 140 till 45 procent

Under tredje kvartalet ökade Anthropics intäkter till 16,8 miljarder dollar, från 11,6 miljarder kvartalet innan. Det motsvarar en ökning på 45 procent.

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Andra kvartalet växte intäkterna med över 140 procent jämfört med första kvartalet. Det är inbromsningen som oroar en del investerare.

Samtidigt är siffrorna i absoluta tal enorma. Enbart tredje kvartalets intäkter är mer än tre och en halv gånger så stora som hela fjolårets, som landade på knappt 4,6 miljarder dollar.

Räknar man upp tredje kvartalet till helår blir det cirka 67 miljarder dollar. En värdering på 1 500 miljarder dollar motsvarar då ungefär 22 gånger intäkterna, mot cirka 30 gånger vid 2 000 miljarder.