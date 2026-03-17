Investerare går emot Buffetts råd: "Ingen bra tillgång"

Med flera krig som rasar i världen har investerare börjat få kalla fötter.

I skuggan av kriget i Iran flyr kapitalmarknaderna till likvida medel i en takt som inte setts sedan pandemins början.

Enligt en färsk undersökning från Bank of America har fondförvaltares innehav av likvida medel stigit kraftigt under mars.

Kraftigt stigande oljepriser

Andelen har ökat till 4,3 procent av tillgångarna, upp från 3,4 procent månaden innan. Det är den största månatliga ökningen sedan mars 2020, då osäkerheten kring covid-19 skakade världsekonomin, skriver Financial Times.

Utvecklingen markerar en tydlig omsvängning från årets början, då optimism kring tillväxt och tekniksektorn, särskilt kopplat till AI, drev investerare mot aktier.

Men sedan konflikten i Iran eskalerade i slutet av februari har både aktiemarknader och statsobligationer fallit, samtidigt som oljepriserna stigit kraftigt.

Den ökade osäkerheten kring energiförsörjning och inflation har gjort att investerare ser få säkra alternativ.