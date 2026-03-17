Allt fler investerare väljer att sälja av tillgångar och stapla pengar på hög när världen skakar. Det kan bli en dyr affär i slutändan.
Investerare går emot Buffetts råd: "Ingen bra tillgång"
Med flera krig som rasar i världen har investerare börjat få kalla fötter.
I skuggan av kriget i Iran flyr kapitalmarknaderna till likvida medel i en takt som inte setts sedan pandemins början.
Enligt en färsk undersökning från Bank of America har fondförvaltares innehav av likvida medel stigit kraftigt under mars.
Kraftigt stigande oljepriser
Andelen har ökat till 4,3 procent av tillgångarna, upp från 3,4 procent månaden innan. Det är den största månatliga ökningen sedan mars 2020, då osäkerheten kring covid-19 skakade världsekonomin, skriver Financial Times.
Utvecklingen markerar en tydlig omsvängning från årets början, då optimism kring tillväxt och tekniksektorn, särskilt kopplat till AI, drev investerare mot aktier.
Men sedan konflikten i Iran eskalerade i slutet av februari har både aktiemarknader och statsobligationer fallit, samtidigt som oljepriserna stigit kraftigt.
Den ökade osäkerheten kring energiförsörjning och inflation har gjort att investerare ser få säkra alternativ.
Går emot Buffetts råd
Traditionellt betraktas statsobligationer som en trygg hamn i oroliga tider, men även dessa har tappat i värde då stigande räntor pressar priserna.
Samtidigt har breda aktieindex backat. Det europeiska Stoxx Europe 600 har fallit med över fem procent sedan konfliktens början, medan det amerikanska S&P 500 också noterat nedgångar.
Mot denna bakgrund framstår flykten till likvida medel som rationell på kort sikt – men den står i kontrast till etablerade råd, inte minst från investeringslegendaren Warren Buffetts långsiktiga investeringsfilosofi.
Var tvungen att samla på hög
Han har upprepade gånger betonat att en stor kassa visserligen är nödvändig för likviditet och flexibilitet, men att de över tid förlorar värde, särskilt i inflationsmiljöer.
”Det är nödvändigt på vissa nivåer, men cash är inte en bra tillgång”, sa Buffett, enligt CNBC.
När han lämnade vd-posten i Berkshire Hathaway vid slutet av 2025 satt bolaget visserligen på enorma kassareserver, men enligt Buffett var detta ett resultat av brist på attraktiva investeringsmöjligheter snarare än en strategi att undvika risk.
Den nuvarande marknadsreaktionen visar dock att investerare prioriterar säkerhet framför avkastning.
Läs mer: Trumps nya Kuba-hot: ”Kan göra vad jag vill”. Dagens PS