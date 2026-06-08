"Ingen chans för avknoppning av Volvo"

Flera analytiker som EFN har talat med menar att ett sådant besked är osannolikt, åtminstone i närtid.

”Jag skulle säga att det är mindre än 5 procent, det är alldeles för tidigt”, säger Lars Söderfjell, aktiechef på Ålandsbanken, till EFN.

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Handelsbankens fordonsanalytiker Hampus Engellau gör en liknande bedömning och tror att en avknoppning ligger fem till tio år bort, medan Danske Banks Björn Enarson framhåller att Volvo aldrig annonserar något stort på sina kapitalmarknadsdagar.

Tanken bakom ett sådant drag är att synliggöra värden, konkurrenter som Caterpillar och Deere handlas till högre multiplar än Volvokoncernen.

Motargumentet är att det finns tydliga synergier mellan affärsområdena, inte minst inom utvecklingen av drivlinor.

Har spekulerats länge

Spekulationerna har pågått länge. Dagens industri har tidigare rapporterat att storbanken DNB Carnegie i ett kundbrev pekat på att platsvalet väcker frågor om en möjlig avknoppning, även om banken bedömer det som osannolikt givet växande tekniksynergier.

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Volvos presschef Claes Eliasson avfärdade spekulationerna med att bolaget aldrig kommenterar rykten, och förklarade att Eskilstuna valts eftersom det var tio år sedan koncernen senast var där och att dagen sammanfaller med VCE:s återkommande Volvodagar.