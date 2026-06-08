Att AB Volvo håller sin kapitalmarknadsdag på onsdagen i Eskilstuna, basen för det näst största affärsområdet Anläggningsmaskiner (VCE), har fått aktiemarknaden att spekulera om en stundande avknoppning. Men det tror inte analytikerna.
"Ingen chans för avknoppning av Volvo"
Flera analytiker som EFN har talat med menar att ett sådant besked är osannolikt, åtminstone i närtid.
”Jag skulle säga att det är mindre än 5 procent, det är alldeles för tidigt”, säger Lars Söderfjell, aktiechef på Ålandsbanken, till EFN.
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Handelsbankens fordonsanalytiker Hampus Engellau gör en liknande bedömning och tror att en avknoppning ligger fem till tio år bort, medan Danske Banks Björn Enarson framhåller att Volvo aldrig annonserar något stort på sina kapitalmarknadsdagar.
Tanken bakom ett sådant drag är att synliggöra värden, konkurrenter som Caterpillar och Deere handlas till högre multiplar än Volvokoncernen.
Motargumentet är att det finns tydliga synergier mellan affärsområdena, inte minst inom utvecklingen av drivlinor.
Har spekulerats länge
Spekulationerna har pågått länge. Dagens industri har tidigare rapporterat att storbanken DNB Carnegie i ett kundbrev pekat på att platsvalet väcker frågor om en möjlig avknoppning, även om banken bedömer det som osannolikt givet växande tekniksynergier.
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Volvos presschef Claes Eliasson avfärdade spekulationerna med att bolaget aldrig kommenterar rykten, och förklarade att Eskilstuna valts eftersom det var tio år sedan koncernen senast var där och att dagen sammanfaller med VCE:s återkommande Volvodagar.
Ska fokusera på lönsamhet
I stället väntas fokus ligga på tillväxt och lönsamhetens motståndskraft. VCE har nyligen sålt det kinesiska samriskbolaget SDLG och köpt återförsäljaren Swecon för sju miljarder kronor, vilket stärker greppet om eftermarknaden i Europa.
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Söderfjell tror att fler förvärv inom både återförsäljare och produkter kan komma att flaggas. SB1 Markets analytiker Edvin Jabeskog ser, enligt Di, just tilläggsförvärv som den troligaste förklaringen till platsvalet.
Andra väntade teman är den ökande konkurrensen från kinesiska tillverkare och den långsamma elektrifieringen av den tunga lastbilsflottan.
DNB Carnegie räknar med att Volvo håller fast vid sitt långsiktiga mål om en rörelsemarginal över 10 procent.