Inför räntebeskedet: Inflationshotet lurar runt hörnet

Den ökade globala osäkerhet som främst kopplas till kriget i Iran påverkar beslutsfattandet i länder världen över.

När Riksbanken nu ska bestämma sig om hur hög styrräntan ska vara tror experterna att man lämnar den oförändrad.

Det skulle i så fall spegla en avvaktande hållning där centralbanken väger låg inflation mot växande risker för framtida prisökningar.

Bilden har förändrats

En av dem som tror på en oförändrad ränta på 1,75 procent är Stefan Westfeldt, chefsförvaltare på Vinga.

Han påpekar att den svenska ekonomin bedöms i grunden som stabil och inflationen ligger för närvarande under målet på två procent.

Tidigare under året fanns förväntningar om möjliga räntesänkningar, men dessa har snabbt ersatts av en mer osäker prognosbild.

Stigande energipriser och oro på råvarumarknaderna har förändrat marknadens syn, och investerare ser nu en ökad sannolikhet för räntehöjningar senare under året.