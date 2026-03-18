En oförändrad styrränta. Det är experterna överens om att Riksbanken väljer imorgon. Men på längre sikt är situationen mer oklar.
Inför räntebeskedet: Inflationshotet lurar runt hörnet
Den ökade globala osäkerhet som främst kopplas till kriget i Iran påverkar beslutsfattandet i länder världen över.
När Riksbanken nu ska bestämma sig om hur hög styrräntan ska vara tror experterna att man lämnar den oförändrad.
Det skulle i så fall spegla en avvaktande hållning där centralbanken väger låg inflation mot växande risker för framtida prisökningar.
Bilden har förändrats
En av dem som tror på en oförändrad ränta på 1,75 procent är Stefan Westfeldt, chefsförvaltare på Vinga.
Han påpekar att den svenska ekonomin bedöms i grunden som stabil och inflationen ligger för närvarande under målet på två procent.
Tidigare under året fanns förväntningar om möjliga räntesänkningar, men dessa har snabbt ersatts av en mer osäker prognosbild.
Stigande energipriser och oro på råvarumarknaderna har förändrat marknadens syn, och investerare ser nu en ökad sannolikhet för räntehöjningar senare under året.
Flera faktorer i samma riktning
”Om Irankriget inte får ett snabbt slut kan inflationstrenden förändras och Riksbanken tvingas agera. Det pågår redan strukturella förändringar som talar för högre inflationsrisker, Irankriget förstärker de skeendena”, säger Stefan Westfeldt till Realtid.
Han utvecklar sin tankegång om vilka andra faktorer som pekar i den riktningen, menar han.
”Jag tänker på trenderna att bolag vill producera närmare konsumenten och inte bli för beroende av enskilda länder, t ex Kina eller USA med osäker tullpolitik. Man vill inte heller bli för exponerad av geopolitiska risker, stängning av Suezkanalen med mera. Det är inflationsdrivande att inte producera där det är billigast”, säger Westfeldt.
Lär inte handla förhastat
Just nu finns det dock ingen anledning att höja räntan, menar även de ekonomer som Morningstar refererar till.
Den osäkra omvärldsbilden gör att större förändringar i penningpolitiken anses riskabla innan effekterna av energipriser och geopolitik klarnat.
Trots den försiktiga linjen ökar trycket på Riksbanken att agera om inflationen tar fart igen.
Marknaden bedömer i dagsläget att det finns en betydande sannolikhet för en räntehöjning vid mötet i augusti, särskilt om energipriserna fortsätter att stiga.
Utvecklingen framöver kommer därför i hög grad att avgöras av hur länge konflikten i Mellanöstern pågår och hur den påverkar globala kostnader.